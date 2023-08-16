https://ria.ru/20230816/diversiya-1890454112.html
В Ростовской области произошла диверсия на водоводе
В Ростовской области произошла диверсия на водоводе - РИА Новости, 16.08.2023
В Ростовской области произошла диверсия на водоводе
Неизвестные устроили диверсию на водоводе в Зернограде Ростовской области, специально повредив его техникой, авария уже устранена, сообщила глава администрации... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:36
2023-08-16T17:36
2023-08-16T21:02
происшествия
ростовская область
жкх
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг – РИА Новости. Неизвестные устроили диверсию на водоводе в Зернограде Ростовской области, специально повредив его техникой, авария уже устранена, сообщила глава администрации Зерноградского городского поселения Ирина Полищук. По ее словам, во вторник специалисты местного ЖКХ зафиксировали изменение параметров работы магистрального водовода. "Сегодня при обследовании они поняли, что это диверсия, потому что это не просто порыв, а ездила техника и начала копать, искать наш водовод, чтобы его повредить", - сказала Полищук в своем обращении в соцсетях. Она добавила, что обратилась с заявлением в полицию. Авария на сегодняшний день уже устранена, отметила глава администрации города.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, ростовская область, жкх
Происшествия, Ростовская область, ЖКХ
В Ростовской области произошла диверсия на водоводе
Мэр Зернограда Ростовской области сообщила о диверсии на водоводе
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг – РИА Новости. Неизвестные устроили диверсию на водоводе в Зернограде Ростовской области, специально повредив его техникой, авария уже устранена, сообщила глава администрации Зерноградского городского поселения Ирина Полищук.
По ее словам, во вторник специалисты местного ЖКХ зафиксировали изменение параметров работы магистрального водовода.
"Сегодня при обследовании они поняли, что это диверсия, потому что это не просто порыв, а ездила техника и начала копать, искать наш водовод, чтобы его повредить", - сказала Полищук в своем обращении в соцсетях. Она добавила, что обратилась с заявлением в полицию.
Авария на сегодняшний день уже устранена, отметила глава администрации города.
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