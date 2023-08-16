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Украинских диверсантов уничтожили при попытке прорваться в Брянскую область - РИА Новости, 16.08.2023
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15:17 16.08.2023 (обновлено: 15:45 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/diversanty-1890417314.html
Украинских диверсантов уничтожили при попытке прорваться в Брянскую область
Украинских диверсантов уничтожили при попытке прорваться в Брянскую область - РИА Новости, 16.08.2023
Украинских диверсантов уничтожили при попытке прорваться в Брянскую область
В Брянской области уничтожили четырех украинских диверсантов, сообщило ФСБ. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:17
2023-08-16T15:45
специальная военная операция на украине
безопасность
брянская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
украина
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Брянской области уничтожили четырех украинских диверсантов, сообщило ФСБ. "ФСБ России и приданными силами Министерства обороны России в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы", — говорится в релизе.На месте боестолкновения, помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации, обнаружили FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой."(Это. — Прим. ред.) свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории", — указали в ведомстве.Украинские боевики ранее уже нападали на российские приграничные территории.Так, утром 2 марта на территорию Климовского района Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Злоумышленники обстреляли как минимум два автомобиля, убив обоих водителей. Кроме того, ранение получил десятилетний мальчик.Владимир Путин назвал эту атаку терактом. По информации ФСБ, боевиков выдавили на территорию Украины и накрыли огнем артиллерии.Кроме того, в конце мая ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Российские военные отразили атаку и уничтожили более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов. Погиб один житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. СК возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
https://ria.ru/20230721/napadenie-1885584641.html
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безопасность, брянская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Брянская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Украина, Ситуация в ДНР и ЛНР
Украинских диверсантов уничтожили при попытке прорваться в Брянскую область

ФСБ: пресечена попытка ДРГ ВСУ зайти в Брянскую область

© РИА Новости / ФСБ России | Перейти в медиабанкФСБ России пресечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Стародубского района Брянской области
ФСБ России пресечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Стародубского района Брянской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / ФСБ России
Перейти в медиабанк
ФСБ России пресечена попытка проникновения украинской диверсионно-разведывательной группы на территорию Стародубского района Брянской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Брянской области уничтожили четырех украинских диверсантов, сообщило ФСБ.
«
"ФСБ России и приданными силами Министерства обороны России в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы", — говорится в релизе.
На месте боестолкновения, помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации, обнаружили FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой.
"(Это. — Прим. ред.) свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории", — указали в ведомстве.
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Украинские боевики ранее уже нападали на российские приграничные территории.
Так, утром 2 марта на территорию Климовского района Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Злоумышленники обстреляли как минимум два автомобиля, убив обоих водителей. Кроме того, ранение получил десятилетний мальчик.
Владимир Путин назвал эту атаку терактом. По информации ФСБ, боевиков выдавили на территорию Украины и накрыли огнем артиллерии.
Кроме того, в конце мая ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Российские военные отразили атаку и уничтожили более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов.
Погиб один житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. СК возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьРоссияФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)УкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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