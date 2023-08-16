https://ria.ru/20230816/diversanty-1890417314.html

Украинских диверсантов уничтожили при попытке прорваться в Брянскую область

Украинских диверсантов уничтожили при попытке прорваться в Брянскую область - РИА Новости, 16.08.2023

Украинских диверсантов уничтожили при попытке прорваться в Брянскую область

В Брянской области уничтожили четырех украинских диверсантов, сообщило ФСБ. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:17

2023-08-16T15:17

2023-08-16T15:45

специальная военная операция на украине

безопасность

брянская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

украина

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. В Брянской области уничтожили четырех украинских диверсантов, сообщило ФСБ. "ФСБ России и приданными силами Министерства обороны России в приграничном Стародубском районе Брянской области пресечена попытка проникновения на территорию Российской Федерации украинской диверсионно-разведывательной группы", — говорится в релизе.На месте боестолкновения, помимо иностранного вооружения, взрывных устройств, приборов связи и навигации, обнаружили FPV-дроны с наклейками "Собственность ФСБ России" и российской символикой."(Это. — Прим. ред.) свидетельствует о подготовке провокаций и диверсионных акций на российской территории", — указали в ведомстве.Украинские боевики ранее уже нападали на российские приграничные территории.Так, утром 2 марта на территорию Климовского района Брянской области проникла диверсионно-разведывательная группа. Злоумышленники обстреляли как минимум два автомобиля, убив обоих водителей. Кроме того, ранение получил десятилетний мальчик.Владимир Путин назвал эту атаку терактом. По информации ФСБ, боевиков выдавили на территорию Украины и накрыли огнем артиллерии.Кроме того, в конце мая ДРГ прорвалась через границу и зашла на территорию Грайворонского округа Белгородской области. Российские военные отразили атаку и уничтожили более 70 боевиков, четыре бронемашины и пять пикапов. Погиб один житель села Козинка, еще 13 человек получили ранения. СК возбудил уголовное дело по шести статьям, в том числе о терроризме.

https://ria.ru/20230721/napadenie-1885584641.html

https://ria.ru/20230726/diversant-1886349103.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, брянская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), украина, ситуация в днр и лнр