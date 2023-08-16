https://ria.ru/20230816/diversanty-1890327107.html

Источник: MI6 подготовила украинских диверсантов для отправки в Африку

Источник: MI6 подготовила украинских диверсантов для отправки в Африку - РИА Новости, 16.08.2023

Источник: MI6 подготовила украинских диверсантов для отправки в Африку

Британская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков, задача которых — противодействие... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T06:31

2023-08-16T06:31

2023-08-16T06:32

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Британская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков, задача которых — противодействие сотрудничеству стран этого региона с Россией, сообщил военно-дипломатический источник.Киевские власти по просьбе Британии в июле отдали соответствующие указания СБУ и ГУР (Главное управление разведки — ред.) минобороны указание содействовать представителям британской разведки MI6 и спецподразделения SAS в подборе 100 боевиков из состава украинских нацформирований, имеющих значительный боевой опыт на "восточном фронте", отметил собеседник агентства.В задачи отряда входят диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией, сообщил источник. Отправка отряда, по его словам, намечена на вторую половину августа.Подразделением, как сообщил источник, командует офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук."Террористическая армия"В ноябре прошлого года портал Grayzone со ссылкой на документы и фрагменты переписки сообщил, что сотрудники британской разведки заключили соглашение со Службой безопасности Украины (СБУ) об обучении украинской "партизанской террористической армии" для организации диверсий в Крыму.Отмечалось, что те же люди, что выступали за обучение "партизан", отвечали за составление планов по удару по Крымскому мосту: советник генсека НАТО Крис Донелли, сотрудник британской внешней разведки MI6 Гай Спиндлер и бывший министр обороны Литвы Аудрюс Буткявичюс.Первоначально предполагалось, что украинцы будут проходить обучение на Яворовском полигоне во Львовской области на западе Украины. Затем было решено тренировать бойцов в Греции и Польше.Тайно работал в РоссииСпецназ Англии с 2011 года тайно участвовал в операциях как минимум в 19 странах, включая Россию и Украину, сообщила в мае британская организация "Борьба с вооруженным насилием" (AOAV) по результатам своего исследования.На Украине британские специалисты проводили разведку и совместно с американскими спецслужбами тренировали бойцов ВСУ, заявили авторы документа. Эти данные о тайных миссиях спецназа вызывают вопросы о прозрачности и правовой основе их деятельности, отметили в организации.По информации AOAV, в список стран, где тайно развертывались подразделения британского спецназа, входят Эстония, Иран, Ливия, Пакистан, Россия, Украина. Помимо этого, британские силы специального назначения проходили учения в Омане, Турции и Саудовской Аравии. Полный список стран, где осуществлялась их деятельность, скорее всего, намного шире, добавили в организации.

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

в мире, россия, украина, африка, британская разведывательная служба mi6, служба безопасности украины, sas