Источник: MI6 подготовила украинских диверсантов для отправки в Африку
Украина отправит в августе отряд диверсантов в Африку для противодействия России
© AP Photo / Efrem LukatskyСолдат отряда специального назначения Украины
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Солдат отряда специального назначения Украины. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Британская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков, задача которых — противодействие сотрудничеству стран этого региона с Россией, сообщил военно-дипломатический источник.
Киевские власти по просьбе Британии в июле отдали соответствующие указания СБУ и ГУР (Главное управление разведки — ред.) минобороны указание содействовать представителям британской разведки MI6 и спецподразделения SAS в подборе 100 боевиков из состава украинских нацформирований, имеющих значительный боевой опыт на "восточном фронте", отметил собеседник агентства.
В задачи отряда входят диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией, сообщил источник. Отправка отряда, по его словам, намечена на вторую половину августа.
Подразделением, как сообщил источник, командует офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук.
"Террористическая армия"
В ноябре прошлого года портал Grayzone со ссылкой на документы и фрагменты переписки сообщил, что сотрудники британской разведки заключили соглашение со Службой безопасности Украины (СБУ) об обучении украинской "партизанской террористической армии" для организации диверсий в Крыму.
Первоначально предполагалось, что украинцы будут проходить обучение на Яворовском полигоне во Львовской области на западе Украины. Затем было решено тренировать бойцов в Греции и Польше.
Тайно работал в России
На Украине британские специалисты проводили разведку и совместно с американскими спецслужбами тренировали бойцов ВСУ, заявили авторы документа. Эти данные о тайных миссиях спецназа вызывают вопросы о прозрачности и правовой основе их деятельности, отметили в организации.
По информации AOAV, в список стран, где тайно развертывались подразделения британского спецназа, входят Эстония, Иран, Ливия, Пакистан, Россия, Украина. Помимо этого, британские силы специального назначения проходили учения в Омане, Турции и Саудовской Аравии. Полный список стран, где осуществлялась их деятельность, скорее всего, намного шире, добавили в организации.