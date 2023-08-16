Рейтинг@Mail.ru
Источник: MI6 подготовила украинских диверсантов для отправки в Африку - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:31 16.08.2023 (обновлено: 06:32 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/diversanty-1890327107.html
Источник: MI6 подготовила украинских диверсантов для отправки в Африку
Источник: MI6 подготовила украинских диверсантов для отправки в Африку - РИА Новости, 16.08.2023
Источник: MI6 подготовила украинских диверсантов для отправки в Африку
Британская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков, задача которых — противодействие... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T06:31
2023-08-16T06:32
в мире
россия
украина
африка
британская разведывательная служба mi6
служба безопасности украины
sas
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798724798_0:0:2928:1648_1920x0_80_0_0_d719c7fb8234caf55afcdffbc9401183.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Британская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков, задача которых — противодействие сотрудничеству стран этого региона с Россией, сообщил военно-дипломатический источник.Киевские власти по просьбе Британии в июле отдали соответствующие указания СБУ и ГУР (Главное управление разведки — ред.) минобороны указание содействовать представителям британской разведки MI6 и спецподразделения SAS в подборе 100 боевиков из состава украинских нацформирований, имеющих значительный боевой опыт на "восточном фронте", отметил собеседник агентства.В задачи отряда входят диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией, сообщил источник. Отправка отряда, по его словам, намечена на вторую половину августа.Подразделением, как сообщил источник, командует офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук."Террористическая армия"В ноябре прошлого года портал Grayzone со ссылкой на документы и фрагменты переписки сообщил, что сотрудники британской разведки заключили соглашение со Службой безопасности Украины (СБУ) об обучении украинской "партизанской террористической армии" для организации диверсий в Крыму.Отмечалось, что те же люди, что выступали за обучение "партизан", отвечали за составление планов по удару по Крымскому мосту: советник генсека НАТО Крис Донелли, сотрудник британской внешней разведки MI6 Гай Спиндлер и бывший министр обороны Литвы Аудрюс Буткявичюс.Первоначально предполагалось, что украинцы будут проходить обучение на Яворовском полигоне во Львовской области на западе Украины. Затем было решено тренировать бойцов в Греции и Польше.Тайно работал в РоссииСпецназ Англии с 2011 года тайно участвовал в операциях как минимум в 19 странах, включая Россию и Украину, сообщила в мае британская организация "Борьба с вооруженным насилием" (AOAV) по результатам своего исследования.На Украине британские специалисты проводили разведку и совместно с американскими спецслужбами тренировали бойцов ВСУ, заявили авторы документа. Эти данные о тайных миссиях спецназа вызывают вопросы о прозрачности и правовой основе их деятельности, отметили в организации.По информации AOAV, в список стран, где тайно развертывались подразделения британского спецназа, входят Эстония, Иран, Ливия, Пакистан, Россия, Украина. Помимо этого, британские силы специального назначения проходили учения в Омане, Турции и Саудовской Аравии. Полный список стран, где осуществлялась их деятельность, скорее всего, намного шире, добавили в организации.
https://ria.ru/20230813/velikobritaniya-1889727843.html
https://ria.ru/20230812/zaluzhnyy-1889738849.html
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889636093.html
россия
украина
африка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1c/1798724798_118:0:2849:2048_1920x0_80_0_0_e409541733a1830a92d9bdfc7fdb81b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, африка, британская разведывательная служба mi6, служба безопасности украины, sas
В мире, Россия, Украина, Африка, Британская разведывательная служба MI6, Служба безопасности Украины, SAS
Источник: MI6 подготовила украинских диверсантов для отправки в Африку

Украина отправит в августе отряд диверсантов в Африку для противодействия России

© AP Photo / Efrem LukatskyСолдат отряда специального назначения Украины
Солдат отряда специального назначения Украины - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Солдат отряда специального назначения Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Британская разведслужба MI6 подготовила к отправке в Африку диверсионно-карательный отряд из украинских боевиков, задача которых — противодействие сотрудничеству стран этого региона с Россией, сообщил военно-дипломатический источник.
Киевские власти по просьбе Британии в июле отдали соответствующие указания СБУ и ГУР (Главное управление разведки — ред.) минобороны указание содействовать представителям британской разведки MI6 и спецподразделения SAS в подборе 100 боевиков из состава украинских нацформирований, имеющих значительный боевой опыт на "восточном фронте", отметил собеседник агентства.
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
Британия поставит под ружье аутистов
13 августа, 08:00
В задачи отряда входят диверсии и ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией, сообщил источник. Отправка отряда, по его словам, намечена на вторую половину августа.
Подразделением, как сообщил источник, командует офицер Главного управления разведки (ГУР) Украины Виталий Пращук.

"Террористическая армия"

В ноябре прошлого года портал Grayzone со ссылкой на документы и фрагменты переписки сообщил, что сотрудники британской разведки заключили соглашение со Службой безопасности Украины (СБУ) об обучении украинской "партизанской террористической армии" для организации диверсий в Крыму.
Отмечалось, что те же люди, что выступали за обучение "партизан", отвечали за составление планов по удару по Крымскому мосту: советник генсека НАТО Крис Донелли, сотрудник британской внешней разведки MI6 Гай Спиндлер и бывший министр обороны Литвы Аудрюс Буткявичюс.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
Главком ВСУ рассказал начальнику штаба обороны Британии о ходе наступления
12 августа, 19:08
Первоначально предполагалось, что украинцы будут проходить обучение на Яворовском полигоне во Львовской области на западе Украины. Затем было решено тренировать бойцов в Греции и Польше.

Тайно работал в России

Спецназ Англии с 2011 года тайно участвовал в операциях как минимум в 19 странах, включая Россию и Украину, сообщила в мае британская организация "Борьба с вооруженным насилием" (AOAV) по результатам своего исследования.
На Украине британские специалисты проводили разведку и совместно с американскими спецслужбами тренировали бойцов ВСУ, заявили авторы документа. Эти данные о тайных миссиях спецназа вызывают вопросы о прозрачности и правовой основе их деятельности, отметили в организации.
По информации AOAV, в список стран, где тайно развертывались подразделения британского спецназа, входят Эстония, Иран, Ливия, Пакистан, Россия, Украина. Помимо этого, британские силы специального назначения проходили учения в Омане, Турции и Саудовской Аравии. Полный список стран, где осуществлялась их деятельность, скорее всего, намного шире, добавили в организации.
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
Келин: Британия не рассматривает никаких мирных инициатив по Украине
11 августа, 20:49
 
В миреРоссияУкраинаАфрикаБританская разведывательная служба MI6Служба безопасности УкраиныSAS
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала