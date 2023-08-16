https://ria.ru/20230816/diskauntery-1890504531.html

"Детский мир" начал открывать дискаунтеры "Ещё"

"Детский мир" начал открывать дискаунтеры "Ещё" - РИА Новости, 16.08.2023

"Детский мир" начал открывать дискаунтеры "Ещё"

Крупнейший российский ритейлер детских товаров "Детский мир" начал открывать в стране магазины нового для себя формата - дискаунтеры "Ещё", сообщили РИА Новости РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T21:38

2023-08-16T21:38

2023-08-16T21:38

общество

москва

воронеж

коммерческая недвижимость

нижний новгород

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Крупнейший российский ритейлер детских товаров "Детский мир" начал открывать в стране магазины нового для себя формата - дискаунтеры "Ещё", сообщили РИА Новости в компании. Ранее в СМИ появилась информация, что компания открыла магазины такого формата в Москве и в Дзержинске. В "Детском мире" агентству подтвердили факт открытия магазинов, однако никаких подробностей больше не раскрыли. В официальном телеграм-канале сети "Ещё" говорится, что это дискаунтеры, где более тысячи товаров стоят дешевле 99 рублей. В ассортименте - товары для дома, гигиены и ухода, одежда, обувь, игрушки, косметика и многое другое. Согласно информации на сайте, запланированы открытия в Воронеже, Нижнем Новгороде, Ржеве, Тамбове, Ярославле и других городах.

https://realty.ria.ru/20230623/odezhda-1879928468.html

https://ria.ru/20230811/putevki-1889608740.html

москва

воронеж

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, воронеж, коммерческая недвижимость, нижний новгород