https://ria.ru/20230816/diskauntery-1890504531.html
"Детский мир" начал открывать дискаунтеры "Ещё"
"Детский мир" начал открывать дискаунтеры "Ещё" - РИА Новости, 16.08.2023
"Детский мир" начал открывать дискаунтеры "Ещё"
Крупнейший российский ритейлер детских товаров "Детский мир" начал открывать в стране магазины нового для себя формата - дискаунтеры "Ещё", сообщили РИА Новости РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T21:38
2023-08-16T21:38
2023-08-16T21:38
общество
москва
воронеж
коммерческая недвижимость
нижний новгород
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Крупнейший российский ритейлер детских товаров "Детский мир" начал открывать в стране магазины нового для себя формата - дискаунтеры "Ещё", сообщили РИА Новости в компании. Ранее в СМИ появилась информация, что компания открыла магазины такого формата в Москве и в Дзержинске. В "Детском мире" агентству подтвердили факт открытия магазинов, однако никаких подробностей больше не раскрыли. В официальном телеграм-канале сети "Ещё" говорится, что это дискаунтеры, где более тысячи товаров стоят дешевле 99 рублей. В ассортименте - товары для дома, гигиены и ухода, одежда, обувь, игрушки, косметика и многое другое. Согласно информации на сайте, запланированы открытия в Воронеже, Нижнем Новгороде, Ржеве, Тамбове, Ярославле и других городах.
https://realty.ria.ru/20230623/odezhda-1879928468.html
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общество, москва, воронеж, коммерческая недвижимость, нижний новгород
Общество, Москва, Воронеж, Коммерческая недвижимость, Нижний Новгород
"Детский мир" начал открывать дискаунтеры "Ещё"
"Детский мир" начал открывать в России дискаунтеры "Ещё"