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"Детский мир" начал открывать дискаунтеры "Ещё" - РИА Новости, 16.08.2023
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21:38 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/diskauntery-1890504531.html
"Детский мир" начал открывать дискаунтеры "Ещё"
"Детский мир" начал открывать дискаунтеры "Ещё" - РИА Новости, 16.08.2023
"Детский мир" начал открывать дискаунтеры "Ещё"
Крупнейший российский ритейлер детских товаров "Детский мир" начал открывать в стране магазины нового для себя формата - дискаунтеры "Ещё", сообщили РИА Новости РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T21:38
2023-08-16T21:38
общество
москва
воронеж
коммерческая недвижимость
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Крупнейший российский ритейлер детских товаров "Детский мир" начал открывать в стране магазины нового для себя формата - дискаунтеры "Ещё", сообщили РИА Новости в компании. Ранее в СМИ появилась информация, что компания открыла магазины такого формата в Москве и в Дзержинске. В "Детском мире" агентству подтвердили факт открытия магазинов, однако никаких подробностей больше не раскрыли. В официальном телеграм-канале сети "Ещё" говорится, что это дискаунтеры, где более тысячи товаров стоят дешевле 99 рублей. В ассортименте - товары для дома, гигиены и ухода, одежда, обувь, игрушки, косметика и многое другое. Согласно информации на сайте, запланированы открытия в Воронеже, Нижнем Новгороде, Ржеве, Тамбове, Ярославле и других городах.
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общество, москва, воронеж, коммерческая недвижимость, нижний новгород
Общество, Москва, Воронеж, Коммерческая недвижимость, Нижний Новгород
"Детский мир" начал открывать дискаунтеры "Ещё"

"Детский мир" начал открывать в России дискаунтеры "Ещё"

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкФасад универмага "Детский мир"
Фасад универмага Детский мир - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Фасад универмага "Детский мир" . Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Крупнейший российский ритейлер детских товаров "Детский мир" начал открывать в стране магазины нового для себя формата - дискаунтеры "Ещё", сообщили РИА Новости в компании.
Ранее в СМИ появилась информация, что компания открыла магазины такого формата в Москве и в Дзержинске.
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В "Детском мире" агентству подтвердили факт открытия магазинов, однако никаких подробностей больше не раскрыли.
В официальном телеграм-канале сети "Ещё" говорится, что это дискаунтеры, где более тысячи товаров стоят дешевле 99 рублей. В ассортименте - товары для дома, гигиены и ухода, одежда, обувь, игрушки, косметика и многое другое.
Согласно информации на сайте, запланированы открытия в Воронеже, Нижнем Новгороде, Ржеве, Тамбове, Ярославле и других городах.
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