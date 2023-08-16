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В США заявили, что наблюдают провокационные действия со стороны Белоруссии - РИА Новости, 16.08.2023
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19:00 16.08.2023 (обновлено: 19:30 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/deystviya-1890479569.html
В США заявили, что наблюдают провокационные действия со стороны Белоруссии
В США заявили, что наблюдают провокационные действия со стороны Белоруссии - РИА Новости, 16.08.2023
В США заявили, что наблюдают провокационные действия со стороны Белоруссии
США не видят нужды в усилении присутствия на восточном фланге НАТО на фоне якобы "провокационных" действий со стороны Белоруссии, но готовы обсуждать эту тему с РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T19:00
2023-08-16T19:30
в мире
сша
белоруссия
джон кирби
нато
украина
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ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. США не видят нужды в усилении присутствия на восточном фланге НАТО на фоне якобы "провокационных" действий со стороны Белоруссии, но готовы обсуждать эту тему с союзниками по НАТО, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.Он заверил в приверженности США принципу коллективной обороны НАТО."Мы очень пристально наблюдаем за тем, что происходит в Белоруссии, и, разумеется, отмечаем там некоторые провокационные действия", - сказал Кирби на брифинге для журналистов. "Если потребуется корректировка (военного присутствия), мы готовы это обсуждать. Но прямо сейчас я не вижу никаких признаков, что в этом есть нужда", - добавил он.Кирби напомнил, что с началом российской операции на Украине американское военное присутствие в Восточной Европе достигло максимальных показателей со времен холодной войны. Он добавил, что США находятся в постоянном контакте с союзниками в регионе и всерьез относятся к их обеспокоенности.
https://ria.ru/20230816/rakety-1890483785.html
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в мире, сша, белоруссия, джон кирби, нато, украина
В мире, США, Белоруссия, Джон Кирби, НАТО, Украина
В США заявили, что наблюдают провокационные действия со стороны Белоруссии

Белый дом заявил, что наблюдаются провокационные действия со стороны Белоруссии

© AP Photo / Susan WalshВид на Белый дом в Вашингтоне
Вид на Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Вид на Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 16 авг – РИА Новости. США не видят нужды в усилении присутствия на восточном фланге НАТО на фоне якобы "провокационных" действий со стороны Белоруссии, но готовы обсуждать эту тему с союзниками по НАТО, заявил координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности Джон Кирби.
Он заверил в приверженности США принципу коллективной обороны НАТО.
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"Мы очень пристально наблюдаем за тем, что происходит в Белоруссии, и, разумеется, отмечаем там некоторые провокационные действия", - сказал Кирби на брифинге для журналистов. "Если потребуется корректировка (военного присутствия), мы готовы это обсуждать. Но прямо сейчас я не вижу никаких признаков, что в этом есть нужда", - добавил он.
Кирби напомнил, что с началом российской операции на Украине американское военное присутствие в Восточной Европе достигло максимальных показателей со времен холодной войны. Он добавил, что США находятся в постоянном контакте с союзниками в регионе и всерьез относятся к их обеспокоенности.
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В миреСШАБелоруссияДжон КирбиНАТОУкраина
 
 
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