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Около 100 детей из ДНР отдохнут в Липецкой области до конца августа - РИА Новости, 16.08.2023
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Липецкая область
 
13:21 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/deti-1890386405.html
Около 100 детей из ДНР отдохнут в Липецкой области до конца августа
Около 100 детей из ДНР отдохнут в Липецкой области до конца августа - РИА Новости, 16.08.2023
Около 100 детей из ДНР отдохнут в Липецкой области до конца августа
Около 100 школьников из подшефного Володарского района Донецкой народной республики проведут остаток летних каникул в Липецкой области, сообщил глава региона... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:21
2023-08-16T13:21
липецкая область
володарский район
донецкая народная республика
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Около 100 школьников из подшефного Володарского района Донецкой народной республики проведут остаток летних каникул в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По его словам, отдых детей из новых российских регионов на липецкой земле становится традицией. Так, в прошлом году ребята из Володарского района ДНР уже отдыхали в Липецкой области в оздоровительном комплексе "Березка". Там все сделано, чтобы дети чувствовали себя комфортно: построены современные жилые модульные корпуса со всеми удобствами, работают кружки, клубы по интересам. В соседнем кластере загородных лагерей есть веревочный городок, каток с искусственным льдом, крытый бассейн и многое другое для активного отдыха детей. Как сообщил Артамонов, вместе с ребятами в "Березку" приехали воспитатели. "Для педагогов это тоже передышка, возможность восстановить силы. Мы постарались сделать все, чтобы и дети, и взрослые чувствовали себя здесь максимально комфортно", - подчеркнул Артамонов. Он добавил, что впереди у ребят концерты, соревнования, конкурсы, экскурсии. В Липецкой области они пробудут до конца августа, а в следующем году планируют вернуться сюда снова.
https://ria.ru/20230809/lipetsk-1888990390.html
володарский район
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володарский район, донецкая народная республика, игорь артамонов
Липецкая область, Володарский район, Донецкая Народная Республика, Игорь Артамонов

Около 100 детей из ДНР отдохнут в Липецкой области до конца августа

© Фото : пресс-служба правительства Липецкой областиГубернатор Липецкой области Игорь Артамонов
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : пресс-служба правительства Липецкой области
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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ЛИПЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Около 100 школьников из подшефного Володарского района Донецкой народной республики проведут остаток летних каникул в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, отдых детей из новых российских регионов на липецкой земле становится традицией. Так, в прошлом году ребята из Володарского района ДНР уже отдыхали в Липецкой области в оздоровительном комплексе "Березка". Там все сделано, чтобы дети чувствовали себя комфортно: построены современные жилые модульные корпуса со всеми удобствами, работают кружки, клубы по интересам. В соседнем кластере загородных лагерей есть веревочный городок, каток с искусственным льдом, крытый бассейн и многое другое для активного отдыха детей.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов
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Как сообщил Артамонов, вместе с ребятами в "Березку" приехали воспитатели.
"Для педагогов это тоже передышка, возможность восстановить силы. Мы постарались сделать все, чтобы и дети, и взрослые чувствовали себя здесь максимально комфортно", - подчеркнул Артамонов.
Он добавил, что впереди у ребят концерты, соревнования, конкурсы, экскурсии. В Липецкой области они пробудут до конца августа, а в следующем году планируют вернуться сюда снова.
 
Липецкая областьВолодарский районДонецкая Народная РеспубликаИгорь Артамонов
 
 
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