https://ria.ru/20230816/deti-1890386405.html

Около 100 детей из ДНР отдохнут в Липецкой области до конца августа

Около 100 детей из ДНР отдохнут в Липецкой области до конца августа - РИА Новости, 16.08.2023

Около 100 детей из ДНР отдохнут в Липецкой области до конца августа

Около 100 школьников из подшефного Володарского района Донецкой народной республики проведут остаток летних каникул в Липецкой области, сообщил глава региона... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T13:21

2023-08-16T13:21

2023-08-16T13:21

липецкая область

володарский район

донецкая народная республика

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 16 авг - РИА Новости. Около 100 школьников из подшефного Володарского района Донецкой народной республики проведут остаток летних каникул в Липецкой области, сообщил глава региона Игорь Артамонов. По его словам, отдых детей из новых российских регионов на липецкой земле становится традицией. Так, в прошлом году ребята из Володарского района ДНР уже отдыхали в Липецкой области в оздоровительном комплексе "Березка". Там все сделано, чтобы дети чувствовали себя комфортно: построены современные жилые модульные корпуса со всеми удобствами, работают кружки, клубы по интересам. В соседнем кластере загородных лагерей есть веревочный городок, каток с искусственным льдом, крытый бассейн и многое другое для активного отдыха детей. Как сообщил Артамонов, вместе с ребятами в "Березку" приехали воспитатели. "Для педагогов это тоже передышка, возможность восстановить силы. Мы постарались сделать все, чтобы и дети, и взрослые чувствовали себя здесь максимально комфортно", - подчеркнул Артамонов. Он добавил, что впереди у ребят концерты, соревнования, конкурсы, экскурсии. В Липецкой области они пробудут до конца августа, а в следующем году планируют вернуться сюда снова.

https://ria.ru/20230809/lipetsk-1888990390.html

володарский район

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

володарский район, донецкая народная республика, игорь артамонов