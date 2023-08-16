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Пентагон не намерен публиковать данные о характеристиках кассетных снарядов

Пентагон не намерен публиковать данные о характеристиках кассетных снарядов - РИА Новости, 16.08.2023

Пентагон не намерен публиковать данные о характеристиках кассетных снарядов

Пентагон не намерен обнародовать данные о коэффициенте неразорвавшихся кассетных боеприпасов, заявил в среду журналистам официальный представитель министерства... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T20:00

2023-08-16T20:00

2023-08-16T20:00

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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Пентагон не намерен обнародовать данные о коэффициенте неразорвавшихся кассетных боеприпасов, заявил в среду журналистам официальный представитель министерства обороны США Чарли Дитц. "Данные документы засекречены, поэтому в настоящее время не подлежат обнародованию. Хотя мы ценим экспертную оценку вне ведомства, могу заверить вас, что министерство обороны стремится к тому, чтобы его действия и решения основывались на наилучших доступных данных и анализе", - сказал Дитц, чей комментарий опубликовал Пентагон. Таким образом он ответил на вопрос о том, готово ли американское военное ведомство опубликовать результаты исследования касательно коэффициента неразорвавшихся кассетных боеприпасов, чтобы сторонние эксперты могли с ними ознакомиться. Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркивала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из этих боеприпасов могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять из себя мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Даже в конгрессе США выступали против поставок такого оружия Украине.

https://ria.ru/20230816/subboepripasy-1890461084.html

https://ria.ru/20230814/pomosch-1890072679.html

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в мире, сша, джо байден, пентагон, мария захарова, украина, россия