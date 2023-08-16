https://ria.ru/20230816/dagestan-1890345669.html

В дагестанских больницах остаются 46 пострадавших при взрыве в Махачкале

В дагестанских больницах остаются 46 пострадавших при взрыве в Махачкале - РИА Новости, 16.08.2023

В дагестанских больницах остаются 46 пострадавших при взрыве в Махачкале

В больницах Дагестана по состоянию на утро среды остаются 46 пострадавших при взрыве на окраине Махачкалы, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T10:21

2023-08-16T10:21

2023-08-16T10:42

происшествия

махачкала

чп на азс в махачкале

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890131119_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_3eb7fedf0aeed047ad8e5a70e2d420d7.jpg

МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. В больницах Дагестана по состоянию на утро среды остаются 46 пострадавших при взрыве на окраине Махачкалы, сообщает пресс-служба главы региона."По оперативной информации на 10.00 (мск) 16 августа, число погибших в результате взрыва на АЗС не изменилось, в больницах республики остаются 46 пациентов. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, огонь перекинулся на здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили.Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.По данным минздрава и МЧС, в происшествии погибли 35 человек.

https://ria.ru/20230816/postradavshie-1890333308.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, махачкала, чп на азс в махачкале