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В дагестанских больницах остаются 46 пострадавших при взрыве в Махачкале - РИА Новости, 16.08.2023
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10:21 16.08.2023 (обновлено: 10:42 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/dagestan-1890345669.html
В дагестанских больницах остаются 46 пострадавших при взрыве в Махачкале
В дагестанских больницах остаются 46 пострадавших при взрыве в Махачкале - РИА Новости, 16.08.2023
В дагестанских больницах остаются 46 пострадавших при взрыве в Махачкале
В больницах Дагестана по состоянию на утро среды остаются 46 пострадавших при взрыве на окраине Махачкалы, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T10:21
2023-08-16T10:42
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. В больницах Дагестана по состоянию на утро среды остаются 46 пострадавших при взрыве на окраине Махачкалы, сообщает пресс-служба главы региона."По оперативной информации на 10.00 (мск) 16 августа, число погибших в результате взрыва на АЗС не изменилось, в больницах республики остаются 46 пациентов. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, огонь перекинулся на здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили.Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.По данным минздрава и МЧС, в происшествии погибли 35 человек.
https://ria.ru/20230816/postradavshie-1890333308.html
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происшествия, махачкала, чп на азс в махачкале
Происшествия, Махачкала, ЧП на АЗС в Махачкале
В дагестанских больницах остаются 46 пострадавших при взрыве в Махачкале

В дагестанских больницах остаются 46 пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале

© РИА НовостиПоследствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале
Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости
Последствия взрыва в здании автосервиса в Махачкале. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. В больницах Дагестана по состоянию на утро среды остаются 46 пострадавших при взрыве на окраине Махачкалы, сообщает пресс-служба главы региона.
"По оперативной информации на 10.00 (мск) 16 августа, число погибших в результате взрыва на АЗС не изменилось, в больницах республики остаются 46 пациентов. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь", – говорится в сообщении.
Вечером 14 августа во время техобслуживания автомобилей на станции на окраине Махачкалы произошло возгорание, огонь перекинулся на соседнее помещение, где, по предварительным данным, хранилась селитра. Произошел взрыв, огонь перекинулся на здания и АЗС поблизости. Также были повреждены проезжающие мимо автомобили.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг, которое повлекло гибель людей.
По данным минздрава и МЧС, в происшествии погибли 35 человек.
Сотрудник СК на месте взрыва в автосервисе под Махачкалой. Кадр видео
Власти рассказали о состоянии пострадавших при взрыве на АЗС в Махачкале
08:22
 
ПроисшествияМахачкалаЧП на АЗС в Махачкале
 
 
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