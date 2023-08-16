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Минфин Украины: треть бюджета уходит на зарплаты и содержание военных - РИА Новости, 16.08.2023
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15:22 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/byudzhet-1890418666.html
Минфин Украины: треть бюджета уходит на зарплаты и содержание военных
Минфин Украины: треть бюджета уходит на зарплаты и содержание военных - РИА Новости, 16.08.2023
Минфин Украины: треть бюджета уходит на зарплаты и содержание военных
Треть всего бюджета Украины тратится на выплаты зарплат и содержание военнослужащих, сообщает министерство финансов страны со ссылкой на данные Государственной... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:22
2023-08-16T15:22
украина
даниил гетманцев
верховная рада украины
денис шмыгаль
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Треть всего бюджета Украины тратится на выплаты зарплат и содержание военнослужащих, сообщает министерство финансов страны со ссылкой на данные Государственной казначейской службы. &quot;За январь-июль 2023 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 1640,1 миллиарда гривен (44,4 миллиарда долларов). В июле расходы составили 231,8 миллиарда гривен (6,2 миллиарда долларов). В структуре расходов больше всего направлено: 669,9 миллиарда гривен (13,1 миллиарда долларов) – на оплату труда с начислениями. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 518,8 миллиарда гривен (14 миллиардов долларов)&quot;, - говорится в сообщении на сайте минфина.По данным ведомства, в число расходов также входят медобслуживание, соцобеспечение жителей Украины, выплаты госдолга, трансферт местным бюджетам. Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что Украина увеличила военные расходы с начала года, каждая вторая гривна из государственного бюджета страны в 2023 году направляется на оборону. Как сообщал в начале апреля глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, за счет собственных внутренних резервов Украина в первом квартале 2023 года смогла покрыть только 60% расходов. Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
https://ria.ru/20230814/byudzhet-1890038602.html
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украина, даниил гетманцев, верховная рада украины, денис шмыгаль
Украина, Даниил Гетманцев, Верховная Рада Украины, Денис Шмыгаль
Минфин Украины: треть бюджета уходит на зарплаты и содержание военных

Минфин Украины: треть бюджета уходит на зарплаты и содержание военнослужащих

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные на дороге в районе Угледара
Украинские военные на дороге в районе Угледара - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные на дороге в районе Угледара. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Треть всего бюджета Украины тратится на выплаты зарплат и содержание военнослужащих, сообщает министерство финансов страны со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.
«

"За январь-июль 2023 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 1640,1 миллиарда гривен (44,4 миллиарда долларов). В июле расходы составили 231,8 миллиарда гривен (6,2 миллиарда долларов). В структуре расходов больше всего направлено: 669,9 миллиарда гривен (13,1 миллиарда долларов) – на оплату труда с начислениями. В частности, на денежное содержание военнослужащих направлено 518,8 миллиарда гривен (14 миллиардов долларов)", - говорится в сообщении на сайте минфина.

Киев - РИА Новости, 1920, 14.08.2023
На Украине спрогнозировали дефицит бюджета на 2024 год
14 августа, 18:19
По данным ведомства, в число расходов также входят медобслуживание, соцобеспечение жителей Украины, выплаты госдолга, трансферт местным бюджетам.
Ранее председатель комитета по вопросам бюджета Верховной рады Роксолана Пидласа заявила, что Украина увеличила военные расходы с начала года, каждая вторая гривна из государственного бюджета страны в 2023 году направляется на оборону.
Как сообщал в начале апреля глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев, за счет собственных внутренних резервов Украина в первом квартале 2023 года смогла покрыть только 60% расходов.
Парламент Украины принял госбюджет на 2023 год с дефицитом в 1 триллион 296 миллионов гривен (35,1 миллиарда долларов). Премьер Денис Шмыгаль отметил, что проект госбюджета на 2023 год предусматривает доходы на уровне 1,28 триллиона гривен (около 34,6 миллиарда долларов), расходы – 2,57 триллиона гривен (около 69,6 миллиарда долларов), ежемесячный дефицит бюджета оценивается в 3 миллиарда долларов, которые Украина предполагает закрывать внешними заимствованиями.
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.07.2023
Почти половина бюджета Украины состоит из зарубежной помощи, заявили в Раде
30 июля, 14:41
 
УкраинаДаниил ГетманцевВерховная Рада УкраиныДенис Шмыгаль
 
 
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