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Интересные Пентагону болезни распространяются, заявило Минобороны - РИА Новости, 16.08.2023
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11:41 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/bolezni-1890362903.html
Интересные Пентагону болезни распространяются, заявило Минобороны
Интересные Пентагону болезни распространяются, заявило Минобороны - РИА Новости, 16.08.2023
Интересные Пентагону болезни распространяются, заявило Минобороны
Возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, получают пандемическое распространение, выгодоприобретатели - фармкомпании США, заявил на... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:41
2023-08-16T11:41
сша
игорь кириллов
россия
китай
министерство обороны сша
войска рхбз
университет джонса хопкинса
в мире
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, получают пандемическое распространение, выгодоприобретатели - фармкомпании США, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Ранее в Минобороны России неоднократно отмечали, что военно-биологическая деятельность США представляет угрозу безопасности для многих государств мира. Несмотря на заявленные цели американских программ по мониторингу заболеваемости и помощи развивающимся странам, фактически Пентагон осуществляет бесконтрольные исследования двойного назначения в обход международных обязательств в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). "Проекты американского военного ведомства направлены, прежде всего, на изучение потенциальных агентов биологического оружия - сибирской язвы, туляремии, коронавирусов, а также возбудителей экономически значимых инфекций - патогенного гриппа птиц, африканской чумы свиней. При этом прослеживается четкая тенденция: возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, например COVID-19, птичий грипп, африканская чума свиней, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании", - сообщил он. Ранее в российском военном ведомстве сообщали о возможной причастности "Биг Фармы" и Агентства США по международному развитию (ЮСАИД) к возникновению нового коронавируса. "Ключевая роль в реализации проектов по изучению этого возбудителя принадлежит посреднической организации "Эко-Хелс Альянс". Специалистами указанной компании с 2015 года проводилось изучение разнообразия популяции летучих мышей, поиск новых штаммов коронавирусов и механизмов их передачи от животных человеку. Всего было изучено более 2,5 тысяч особей", - отметил Кириллов. Он напомнил, что за два месяца до первых официальных сообщений о появлении новой коронавирусной инфекции в Китае Университет Джонса Хопкинса 18 октября 2019 года провел учения "Ивент-201" в Нью-Йорке, в ходе которых отрабатывались действия при эпидемии ранее неизвестного коронавируса. По легенде учений, он был передан от летучих мышей человеку через промежуточный организм свиньи. "Развитие пандемии именно по этому сценарию, а также реализация проектов компании "Эко-Хелс Альянс" ставят вопросы о возможном преднамеренном характере COVID-19 и причастности США к данному инциденту", - подчеркнул генерал.
https://ria.ru/20230816/pandemiya-1890360217.html
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сша, игорь кириллов, россия, китай, министерство обороны сша, войска рхбз, университет джонса хопкинса, в мире
США, Игорь Кириллов, Россия, Китай, Министерство обороны США, Войска РХБЗ, Университет Джонса Хопкинса, В мире
Интересные Пентагону болезни распространяются, заявило Минобороны

Кириллов: интересные Пентагону болезни распространяются ради выгоды фармкомпаний

© AP Photo / Andrew HarnikЗащитные костюмы в учебном центре по биобезопасности
Защитные костюмы в учебном центре по биобезопасности - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Защитные костюмы в учебном центре по биобезопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, получают пандемическое распространение, выгодоприобретатели - фармкомпании США, заявил на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Ранее в Минобороны России неоднократно отмечали, что военно-биологическая деятельность США представляет угрозу безопасности для многих государств мира. Несмотря на заявленные цели американских программ по мониторингу заболеваемости и помощи развивающимся странам, фактически Пентагон осуществляет бесконтрольные исследования двойного назначения в обход международных обязательств в рамках Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО).
"Проекты американского военного ведомства направлены, прежде всего, на изучение потенциальных агентов биологического оружия - сибирской язвы, туляремии, коронавирусов, а также возбудителей экономически значимых инфекций - патогенного гриппа птиц, африканской чумы свиней. При этом прослеживается четкая тенденция: возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона, например COVID-19, птичий грипп, африканская чума свиней, в дальнейшем получают пандемическое распространение, а выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании", - сообщил он.
Ранее в российском военном ведомстве сообщали о возможной причастности "Биг Фармы" и Агентства США по международному развитию (ЮСАИД) к возникновению нового коронавируса.
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США начали подготовку к новой пандемии, заявило Минобороны России
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"Ключевая роль в реализации проектов по изучению этого возбудителя принадлежит посреднической организации "Эко-Хелс Альянс". Специалистами указанной компании с 2015 года проводилось изучение разнообразия популяции летучих мышей, поиск новых штаммов коронавирусов и механизмов их передачи от животных человеку. Всего было изучено более 2,5 тысяч особей", - отметил Кириллов.
Он напомнил, что за два месяца до первых официальных сообщений о появлении новой коронавирусной инфекции в Китае Университет Джонса Хопкинса 18 октября 2019 года провел учения "Ивент-201" в Нью-Йорке, в ходе которых отрабатывались действия при эпидемии ранее неизвестного коронавируса. По легенде учений, он был передан от летучих мышей человеку через промежуточный организм свиньи.
"Развитие пандемии именно по этому сценарию, а также реализация проектов компании "Эко-Хелс Альянс" ставят вопросы о возможном преднамеренном характере COVID-19 и причастности США к данному инциденту", - подчеркнул генерал.
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СШАИгорь КирилловРоссияКитайМинистерство обороны СШАВойска РХБЗУниверситет Джонса ХопкинсаВ мире
 
 
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