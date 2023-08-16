https://ria.ru/20230816/boeviki-1890321431.html

Боевикам с Украины поставлена задача ликвидировать ряд лидеров Африки

Боевикам с Украины поставлена задача ликвидировать ряд лидеров Африки - РИА Новости, 16.08.2023

Боевикам с Украины поставлена задача ликвидировать ряд лидеров Африки

Одна из задач подготовленного британской MI6 украинского подразделения в Африке - ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией,... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T03:07

2023-08-16T03:07

2023-08-16T03:27

африка

украина

россия

британская разведывательная служба mi6

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Одна из задач подготовленного британской MI6 украинского подразделения в Африке - ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией, сообщил в среду военно-дипломатический источник. Он отметил, что для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд из боевиков Украины. "Задачей подготовленного британскими спецслужбами украинского подразделения станет проведение диверсий на объектах инфраструктуры в странах Африки, а также ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией", - сказал источник.

https://ria.ru/20230806/instruktory-1888416090.html

африка

украина

россия

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африка, украина, россия, британская разведывательная служба mi6