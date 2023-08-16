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Боевикам с Украины поставлена задача ликвидировать ряд лидеров Африки
Боевикам с Украины поставлена задача ликвидировать ряд лидеров Африки - РИА Новости, 16.08.2023
Боевикам с Украины поставлена задача ликвидировать ряд лидеров Африки
Одна из задач подготовленного британской MI6 украинского подразделения в Африке - ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T03:07
2023-08-16T03:07
2023-08-16T03:27
африка
украина
россия
британская разведывательная служба mi6
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Одна из задач подготовленного британской MI6 украинского подразделения в Африке - ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией, сообщил в среду военно-дипломатический источник. Он отметил, что для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд из боевиков Украины. "Задачей подготовленного британскими спецслужбами украинского подразделения станет проведение диверсий на объектах инфраструктуры в странах Африки, а также ликвидация африканских лидеров, ориентированных на взаимодействие с Россией", - сказал источник.
https://ria.ru/20230806/instruktory-1888416090.html
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африка, украина, россия, британская разведывательная служба mi6
Африка, Украина, Россия, Британская разведывательная служба MI6
Боевикам с Украины поставлена задача ликвидировать ряд лидеров Африки
Среди задач боевиков с Украины в Африке - ликвидация местных лидеров