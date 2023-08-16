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“Будут жертвы”: в США предупредили Украину об опасном решении - РИА Новости, 16.08.2023
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15:03 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/boepripasy-1890414225.html
“Будут жертвы”: в США предупредили Украину об опасном решении
“Будут жертвы”: в США предупредили Украину об опасном решении - РИА Новости, 16.08.2023
“Будут жертвы”: в США предупредили Украину об опасном решении
Украина столкнется с тяжелыми последствиями использования кассетных боеприпасов даже после окончания военного конфликта, пишет Foreign Policy. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:03
2023-08-16T15:03
в мире
сша
украина
мария захарова
камбоджа
джо байден
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Украина столкнется с тяжелыми последствиями использования кассетных боеприпасов даже после окончания военного конфликта, пишет Foreign Policy.“Настоящими жертвами будет украинский народ”, – заявила автор статьи со ссылкой на предупреждения премьер-министра Камбоджи, страны, которая сильно пострадала от кассетных бомб.В материале отмечается, что каждый снаряд выбрасывает и беспорядочно рассеивает на обширной территории множество суббоеприпасов, которые несут серьезную угрозу для мирного населения на десятилетия вперед.Озабоченность высказал также Лаос, чье население стало жертвой кассетных боеприпасов, обрушенных на страну армией США в бомбардировках 1964-1973 годов. По данным лаосского правительства, в 2022 году неразорвавшиеся снаряды по-прежнему являются причиной гибели многих людей, причем половина жертв – дети.Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
https://ria.ru/20230816/miny-1890392998.html
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сша
украина
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в мире, сша, украина, мария захарова, камбоджа, джо байден
В мире, США, Украина, Мария Захарова, Камбоджа, Джо Байден
“Будут жертвы”: в США предупредили Украину об опасном решении

Foreign Policy: Украина пожалеет об использовании кассетных боеприпасов

© AP Photo / Sven KaestnerКассетные боеприпасы
Кассетные боеприпасы - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Sven Kaestner
Кассетные боеприпасы. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Украина столкнется с тяжелыми последствиями использования кассетных боеприпасов даже после окончания военного конфликта, пишет Foreign Policy.
“Настоящими жертвами будет украинский народ”, – заявила автор статьи со ссылкой на предупреждения премьер-министра Камбоджи, страны, которая сильно пострадала от кассетных бомб.
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В материале отмечается, что каждый снаряд выбрасывает и беспорядочно рассеивает на обширной территории множество суббоеприпасов, которые несут серьезную угрозу для мирного населения на десятилетия вперед.
Озабоченность высказал также Лаос, чье население стало жертвой кассетных боеприпасов, обрушенных на страну армией США в бомбардировках 1964-1973 годов. По данным лаосского правительства, в 2022 году неразорвавшиеся снаряды по-прежнему являются причиной гибели многих людей, причем половина жертв – дети.
Президент США Джо Байден заявил 7 июля о решении начать поставки киевскому режиму кассетных боеприпасов. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркивала, что такие поставки ставят под удар мирных жителей и нацелены на затягивание кризиса.
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