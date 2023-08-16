https://ria.ru/20230816/bespilotniki-1890371612.html

Российский сенатор заявил о превосходстве над Западом в войне беспилотников

Российский сенатор заявил о превосходстве над Западом в войне беспилотников - РИА Новости, 16.08.2023

Российский сенатор заявил о превосходстве над Западом в войне беспилотников

Россия выигрывает войну с использованием БПЛА, причем, не у фантомного украинского режима, а у коллективного Запада, написал в телеграм-канале глава оборонного... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T12:17

2023-08-16T12:17

2023-08-16T12:17

россия

москва

виктор бондарев

вооруженные силы украины

совет федерации рф

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Россия выигрывает войну с использованием БПЛА, причем, не у фантомного украинского режима, а у коллективного Запада, написал в телеграм-канале глава оборонного комитета Совфеда Виктор Бондарев. "В последнее время украинский режим и ВСУ активизировали свои попытки проведения диверсионной и террористической деятельности на территории России, развязав войну беспилотников", - написал сенатор. По его словам, Россия уверенно выигрывает войну с использованием БПЛА, "причем, не у фантомного украинского режима, а у коллективного Запада - именно там создаются все технологии и стратегии противостояния и войны против России". При этом Бондарев отметил, что спецслужбы могут предотвратить девяносто девять терактов из ста, но эти новости общественность просто проигнорирует, особенно в череде текущих новостных потоков. "Однако если сотый теракт все-таки произойдет, общественность и СМИ поднимут его активное обсуждение с негативным акцентом", - добавил он. Так происходит и с украинскими беспилотниками - каждый день в рутине информационных потоков поступают новости о том, что спецслужбы РЭБ, подразделения ПВО, военная авиация России обезвредили и уничтожили очередные беспилотные летательные аппараты. Россия без паники и очень быстро научилась предотвращать, предупреждать и обезвреживать попытки проведения диверсионных и террористических атак. Но, как правило, никакого информационного ажиотажа вокруг таких новостей не происходит, добавил он. "На фоне происходящих атак со стороны ВСУ особенно циничными выглядят заявления Евросоюза о якобы неизвестном происхождении применяемых дронов и призывы не использовать атаки по Москве как повод для эскалации на Украине", - написал сенатор. По мнению законодателя, опасность от деятельности украинских террористов и диверсантов не стоит преуменьшать. "Вооруженные силы России и спецслужбы продолжают совершенствование методов обнаружения, противодействия и обезвреживания любых беспилотных летательных аппаратов. На Международном военно-техническом Форуме "Армия-2023" широко продемонстрированы достижения военно-промышленного комплекса России по обеспечению национальной безопасности и повышению обороноспособности страны", - заключил политик.

https://ria.ru/20230816/bespilotniki-1890326669.html

https://ria.ru/20230811/bespilotniki-1889543568.html

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россия, москва, виктор бондарев, вооруженные силы украины, совет федерации рф