https://ria.ru/20230816/bespilotniki-1890326669.html

Российские беспилотники получат мини-ответчики "свой-чужой"

Российские беспилотники получат мини-ответчики "свой-чужой" - РИА Новости, 16.08.2023

Российские беспилотники получат мини-ответчики "свой-чужой"

Российские беспилотники получат мини-ответчики "свой-чужой", ведется разработка соответствующей аппаратуры, сообщили в среду РИА Новости в холдинге... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T06:17

2023-08-16T06:17

2023-08-16T06:17

безопасность

технологии

российская электроника

ростех

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Российские беспилотники получат мини-ответчики "свой-чужой", ведется разработка соответствующей аппаратуры, сообщили в среду РИА Новости в холдинге "Росэлектроника" (входит в "Ростех") на форуме "Армия-2023". "Входящее в холдинг научно-производственное предприятие "Пульсар" ведет разработку малогабаритного приемоответчика для беспилотных летательных аппаратов, работающего по принципу "свой-чужой", - сказали в "Росэлектронике". Автоматические системы опознавания "свой-чужой" применяются для отличения своей военной техники от техники противника. В частности, данные системы имеют важное значение в авиации, чтобы исключить в рамках боевых действий поражение своих самолетов, в том числе средствами ПВО. Как пояснил РИА Новости ведущий российский специалист по беспилотной авиации Денис Федутинов, в СВО с той и с другой стороны применяются тысячи беспилотных летательных аппаратов. Наличие у обеих сторон весьма широкой номенклатуры систем БПЛА вместе с часто встречающимся присутствием в арсеналах сторон одних и тех же гражданских моделей затрудняет визуальную идентификацию дронов. Он добавил, что, принимая во внимание то, что беспилотники оперативно наводят артиллерию, а иногда и сами являются носителями боеприпасов, они являются приоритетными целями для поражения. При этом неизбежны потери от "дружественного огня". "Необходимость минимизации таких потерь делает крайне актуальной задачу оснащения беспилотников системами идентификации "свой-чужой", - сказал специалист. В целом, считает Федутинов, анализ опыта применения беспилотных систем в рамках российско-украинского конфликта привел к резкому всплеску интереса к соответствующим системам и активизации работ по их созданию в разных странах мира. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

https://ria.ru/20230815/oruzhie-1890142044.html

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безопасность, технологии, российская электроника, ростех, форум "армия — 2023"