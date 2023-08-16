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Российские беспилотники получат мини-ответчики "свой-чужой" - РИА Новости, 16.08.2023
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06:17 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/bespilotniki-1890326669.html
Российские беспилотники получат мини-ответчики "свой-чужой"
Российские беспилотники получат мини-ответчики "свой-чужой" - РИА Новости, 16.08.2023
Российские беспилотники получат мини-ответчики "свой-чужой"
Российские беспилотники получат мини-ответчики "свой-чужой", ведется разработка соответствующей аппаратуры, сообщили в среду РИА Новости в холдинге... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T06:17
2023-08-16T06:17
безопасность
технологии
российская электроника
ростех
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Российские беспилотники получат мини-ответчики "свой-чужой", ведется разработка соответствующей аппаратуры, сообщили в среду РИА Новости в холдинге "Росэлектроника" (входит в "Ростех") на форуме "Армия-2023". "Входящее в холдинг научно-производственное предприятие "Пульсар" ведет разработку малогабаритного приемоответчика для беспилотных летательных аппаратов, работающего по принципу "свой-чужой", - сказали в "Росэлектронике". Автоматические системы опознавания "свой-чужой" применяются для отличения своей военной техники от техники противника. В частности, данные системы имеют важное значение в авиации, чтобы исключить в рамках боевых действий поражение своих самолетов, в том числе средствами ПВО. Как пояснил РИА Новости ведущий российский специалист по беспилотной авиации Денис Федутинов, в СВО с той и с другой стороны применяются тысячи беспилотных летательных аппаратов. Наличие у обеих сторон весьма широкой номенклатуры систем БПЛА вместе с часто встречающимся присутствием в арсеналах сторон одних и тех же гражданских моделей затрудняет визуальную идентификацию дронов. Он добавил, что, принимая во внимание то, что беспилотники оперативно наводят артиллерию, а иногда и сами являются носителями боеприпасов, они являются приоритетными целями для поражения. При этом неизбежны потери от "дружественного огня". "Необходимость минимизации таких потерь делает крайне актуальной задачу оснащения беспилотников системами идентификации "свой-чужой", - сказал специалист. В целом, считает Федутинов, анализ опыта применения беспилотных систем в рамках российско-украинского конфликта привел к резкому всплеску интереса к соответствующим системам и активизации работ по их созданию в разных странах мира. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
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безопасность, технологии, российская электроника, ростех, форум "армия — 2023"
Безопасность, Технологии, Российская электроника, Ростех, Форум "Армия — 2023"
Российские беспилотники получат мини-ответчики "свой-чужой"

"Ростех": российские беспилотники получат мини-ответчики "свой-чужой"

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ готовит к запуску беспилотный летательный аппарат "Орлан-30" в зоне проведения спецоперации
Военнослужащий ВС РФ готовит к запуску беспилотный летательный аппарат Орлан-30 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС РФ готовит к запуску беспилотный летательный аппарат "Орлан-30" в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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КУБИНКА, 16 авг - РИА Новости. Российские беспилотники получат мини-ответчики "свой-чужой", ведется разработка соответствующей аппаратуры, сообщили в среду РИА Новости в холдинге "Росэлектроника" (входит в "Ростех") на форуме "Армия-2023".
«
"Входящее в холдинг научно-производственное предприятие "Пульсар" ведет разработку малогабаритного приемоответчика для беспилотных летательных аппаратов, работающего по принципу "свой-чужой", - сказали в "Росэлектронике".
Автоматические системы опознавания "свой-чужой" применяются для отличения своей военной техники от техники противника. В частности, данные системы имеют важное значение в авиации, чтобы исключить в рамках боевых действий поражение своих самолетов, в том числе средствами ПВО.
Как пояснил РИА Новости ведущий российский специалист по беспилотной авиации Денис Федутинов, в СВО с той и с другой стороны применяются тысячи беспилотных летательных аппаратов. Наличие у обеих сторон весьма широкой номенклатуры систем БПЛА вместе с часто встречающимся присутствием в арсеналах сторон одних и тех же гражданских моделей затрудняет визуальную идентификацию дронов.
Он добавил, что, принимая во внимание то, что беспилотники оперативно наводят артиллерию, а иногда и сами являются носителями боеприпасов, они являются приоритетными целями для поражения. При этом неизбежны потери от "дружественного огня".
"Необходимость минимизации таких потерь делает крайне актуальной задачу оснащения беспилотников системами идентификации "свой-чужой", - сказал специалист.
В целом, считает Федутинов, анализ опыта применения беспилотных систем в рамках российско-украинского конфликта привел к резкому всплеску интереса к соответствующим системам и активизации работ по их созданию в разных странах мира.
РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
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