https://ria.ru/20230816/belorussiya-1890336832.html

Белоруссия впервые примет участие в мероприятиях саммита БРИКС

Белоруссия впервые примет участие в мероприятиях саммита БРИКС - РИА Новости, 16.08.2023

Белоруссия впервые примет участие в мероприятиях саммита БРИКС

Белорусская делегация впервые примет участие в мероприятиях на полях саммита БРИКС, который состоится на следующей неделе в Йоханнесбурге, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T09:07

2023-08-16T09:07

2023-08-16T10:00

белоруссия

юар

минск

брикс

в мире

сергей алейник

сергей лавров

владимир путин

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МИНСК, 16 авг — РИА Новости. Белорусская делегация впервые примет участие в мероприятиях на полях саммита БРИКС, который состоится на следующей неделе в Йоханнесбурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз."У нас есть соответствующее приглашение, и наша делегация обязательно планирует там быть. Нам близка и понятна основная тема предстоящей встречи на высшем уровне, она звучит как "БРИКС и Африка: партнерство в интересах совместного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности". Так что Беларусь впервые примет участие в мероприятиях указанного саммита", — сказал дипломат.По поручению президента Александра Лукашенко белорусскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Алейник.Он примет участие в дискуссиях БРИКС "Африка-аутрич" и БРИКС "плюс".На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию на месте представит министр иностранных дел Сергей Лавров, а президент Владимир Путин примет участие в саммите в режиме видеоконференции.Глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщила, что о желании вступить в БРИКС заявили официально 23 страны. Минск в мае обратился к членам БРИКС о приеме в объединение, сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе МИД Белоруссии.

https://ria.ru/20230815/briks-1890167674.html

https://ria.ru/20230707/briks-1882887565.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, юар, минск, брикс, в мире, сергей алейник, сергей лавров, владимир путин, россия, йоханнесбург