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Белоруссия впервые примет участие в мероприятиях саммита БРИКС - РИА Новости, 16.08.2023
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09:07 16.08.2023 (обновлено: 10:00 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/belorussiya-1890336832.html
Белоруссия впервые примет участие в мероприятиях саммита БРИКС
Белоруссия впервые примет участие в мероприятиях саммита БРИКС - РИА Новости, 16.08.2023
Белоруссия впервые примет участие в мероприятиях саммита БРИКС
Белорусская делегация впервые примет участие в мероприятиях на полях саммита БРИКС, который состоится на следующей неделе в Йоханнесбурге, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T09:07
2023-08-16T10:00
белоруссия
юар
минск
брикс
в мире
сергей алейник
сергей лавров
владимир путин
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МИНСК, 16 авг — РИА Новости. Белорусская делегация впервые примет участие в мероприятиях на полях саммита БРИКС, который состоится на следующей неделе в Йоханнесбурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз."У нас есть соответствующее приглашение, и наша делегация обязательно планирует там быть. Нам близка и понятна основная тема предстоящей встречи на высшем уровне, она звучит как "БРИКС и Африка: партнерство в интересах совместного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности". Так что Беларусь впервые примет участие в мероприятиях указанного саммита", — сказал дипломат.По поручению президента Александра Лукашенко белорусскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Алейник.Он примет участие в дискуссиях БРИКС "Африка-аутрич" и БРИКС "плюс".На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию на месте представит министр иностранных дел Сергей Лавров, а президент Владимир Путин примет участие в саммите в режиме видеоконференции.Глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщила, что о желании вступить в БРИКС заявили официально 23 страны. Минск в мае обратился к членам БРИКС о приеме в объединение, сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе МИД Белоруссии.
https://ria.ru/20230815/briks-1890167674.html
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белоруссия, юар, минск, брикс, в мире, сергей алейник, сергей лавров, владимир путин, россия, йоханнесбург
Белоруссия, ЮАР, Минск, БРИКС, В мире, Сергей Алейник, Сергей Лавров, Владимир Путин, Россия, Йоханнесбург
Белоруссия впервые примет участие в мероприятиях саммита БРИКС

Белоруссию на саммите БРИКС в ЮАР представит глава МИД Сергей Алейник

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МИНСК, 16 авг — РИА Новости. Белорусская делегация впервые примет участие в мероприятиях на полях саммита БРИКС, который состоится на следующей неделе в Йоханнесбурге, сообщил РИА Новости пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.
"У нас есть соответствующее приглашение, и наша делегация обязательно планирует там быть. Нам близка и понятна основная тема предстоящей встречи на высшем уровне, она звучит как "БРИКС и Африка: партнерство в интересах совместного ускоренного роста, устойчивого развития и инклюзивной многосторонности". Так что Беларусь впервые примет участие в мероприятиях указанного саммита", — сказал дипломат.
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По поручению президента Александра Лукашенко белорусскую делегацию возглавит министр иностранных дел Сергей Алейник.
Он примет участие в дискуссиях БРИКС "Африка-аутрич" и БРИКС "плюс".
На саммите БРИКС, который пройдет в Йоханнесбурге 22-24 августа, будут присутствовать лидеры Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. Россию на месте представит министр иностранных дел Сергей Лавров, а президент Владимир Путин примет участие в саммите в режиме видеоконференции.
Глава МИД ЮАР Наледи Пандор сообщила, что о желании вступить в БРИКС заявили официально 23 страны. Минск в мае обратился к членам БРИКС о приеме в объединение, сообщали ранее РИА Новости в пресс-службе МИД Белоруссии.
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БелоруссияЮАРМинскБРИКСВ миреСергей АлейникСергей ЛавровВладимир ПутинРоссияЙоханнесбург
 
 
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