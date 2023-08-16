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Байден на выступлении в Милуоки исказил факты биографии - РИА Новости, 16.08.2023
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13:00 16.08.2023 (обновлено: 13:06 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/bayden-1890380854.html
Байден на выступлении в Милуоки исказил факты биографии
Байден на выступлении в Милуоки исказил факты биографии - РИА Новости, 16.08.2023
Байден на выступлении в Милуоки исказил факты биографии
Президент США Джо Байден во время публичного выступления на предприятии по производству электротехники в Милуоки исказил факты своей биографии, в частности по... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T13:00
2023-08-16T13:06
в мире
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время публичного выступления на предприятии по производству электротехники в Милуоки исказил факты своей биографии, в частности по поводу своего рождения и образования отца, пишет газета New York Post. "Мой дедушка Байден умер очень молодым. Он умер в больнице, где я родился, за шесть дней до моего рождения",- заявил Байден. При этом, по информации газеты, дедушка Байдена ушел из жизни более чем за год до рождения внука. Байден также сказал, что его отец имел среднее образование, был хорошо начитанным человеком, усердно работал и не имел возможности пойти в колледж. Однако по информации издания, он в течение года учился в престижном Университете Джонса Хопкинса. В ходе выступления президент также добавил, что уменьшил государственный долг на 1,7 триллиона долларов. На сайте Белого дома уточнили, что президент имел в виду дефицит бюджета, а не госдолг. Байден также заявил, что он был "внесен в список беднейших людей конгресса за 36 лет". Однако New York Post также усомнилась в этом высказывании, поскольку, как отмечает издание, через год после того, как Байдена избрали в качестве сенатора, он переехал в особняк площадью почти в 930 квадратных метров и "неясно, правда ли его назвали самым бедным человеком в конгрессе". Байден неоднократно допускал оговорки и путался во время публичных заявлений. Так, он перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме. Однажды он оговорился, заявив, что "Большой каньон - одно из девяти чудес света". В апреле Байден перепутал Ирак и Иран, рассказывая о военной службе своего сына. В том же месяце американский президент, выступая в баре в ирландском городе Дандолк, спутал "народное" название сборной Новой Зеландии по регби с осуждаемой в Ирландии британской военизированной организацией, сражавшейся на стороне Британии во время Ирландской войны за независимость. В марте Байден в ходе визита в пострадавший от урагана город в штате Миссисипи перепутал его название. Также в марте американский лидер перепутал Канаду с Китаем, вызвав своей оговоркой смех и овации канадского парламента, перед которым он выступал. Незадолго до этого Байден напомнил о мерах, которые помогают изъять оружие из рук "советников по внутренней политике"; Белому дому пришлось уточнять, что он имел в виду осужденных за домашнее насилие.
https://ria.ru/20230816/bayden-1890318847.html
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в мире, милуоки, сша, индия, нарендра моди, джо байден, университет джонса хопкинса
В мире, Милуоки, США, Индия, Нарендра Моди, Джо Байден, Университет Джонса Хопкинса
Байден на выступлении в Милуоки исказил факты биографии

Байден на выступлении в Милуоки исказил факты про свое рождение

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Президент США Джо Байден во время публичного выступления на предприятии по производству электротехники в Милуоки исказил факты своей биографии, в частности по поводу своего рождения и образования отца, пишет газета New York Post.
"Мой дедушка Байден умер очень молодым. Он умер в больнице, где я родился, за шесть дней до моего рождения",- заявил Байден.
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При этом, по информации газеты, дедушка Байдена ушел из жизни более чем за год до рождения внука.
Байден также сказал, что его отец имел среднее образование, был хорошо начитанным человеком, усердно работал и не имел возможности пойти в колледж. Однако по информации издания, он в течение года учился в престижном Университете Джонса Хопкинса.
В ходе выступления президент также добавил, что уменьшил государственный долг на 1,7 триллиона долларов. На сайте Белого дома уточнили, что президент имел в виду дефицит бюджета, а не госдолг.
Байден также заявил, что он был "внесен в список беднейших людей конгресса за 36 лет". Однако New York Post также усомнилась в этом высказывании, поскольку, как отмечает издание, через год после того, как Байдена избрали в качестве сенатора, он переехал в особняк площадью почти в 930 квадратных метров и "неясно, правда ли его назвали самым бедным человеком в конгрессе".
Байден неоднократно допускал оговорки и путался во время публичных заявлений. Так, он перепутал должность премьер-министра Индии Нарендры Моди на встрече с ним в Белом доме. Однажды он оговорился, заявив, что "Большой каньон - одно из девяти чудес света".
В апреле Байден перепутал Ирак и Иран, рассказывая о военной службе своего сына. В том же месяце американский президент, выступая в баре в ирландском городе Дандолк, спутал "народное" название сборной Новой Зеландии по регби с осуждаемой в Ирландии британской военизированной организацией, сражавшейся на стороне Британии во время Ирландской войны за независимость.
В марте Байден в ходе визита в пострадавший от урагана город в штате Миссисипи перепутал его название. Также в марте американский лидер перепутал Канаду с Китаем, вызвав своей оговоркой смех и овации канадского парламента, перед которым он выступал. Незадолго до этого Байден напомнил о мерах, которые помогают изъять оружие из рук "советников по внутренней политике"; Белому дому пришлось уточнять, что он имел в виду осужденных за домашнее насилие.
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В миреМилуокиСШАИндияНарендра МодиДжо БайденУниверситет Джонса Хопкинса
 
 
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