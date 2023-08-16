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В США обвинили Байдена в поддержке Украины вместо американцев - РИА Новости, 16.08.2023
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00:17 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/bayden-1890315409.html
В США обвинили Байдена в поддержке Украины вместо американцев
В США обвинили Байдена в поддержке Украины вместо американцев - РИА Новости, 16.08.2023
В США обвинили Байдена в поддержке Украины вместо американцев
Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом тратит миллиарды долларов на поддержку Украины, а пострадавшим от пожаров на Гавайях выделяет... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T00:17
2023-08-16T00:17
в мире
украина
гавайи
сша
джо байден
марджори тейлор грин
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом тратит миллиарды долларов на поддержку Украины, а пострадавшим от пожаров на Гавайях выделяет лишь по несколько сотен, заявила член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин. "Байден выделяет единовременно 700 долларов бедным людям, которые потеряли все в результате пожаров в Лахайне, но хочет послать очередные 20 миллиардов Украине", - написала Грин в соцсети Х (бывшая Twitter). По ее словам, у пострадавших гавайцев зачастую не осталось ничего, а "Байден дает им только 700 долларов". На эту сумму можно один раз сходить в супермаркет или несколько дней пожить в отеле, считает Грин. "Наше правительство отправляет Украине по миллиарду долларов ежемесячно, чтобы финансировать их правительство, но не может поделиться суммой, превышающей 700 долларов на домохозяйство, для американцев, которые потеряли все?" - написала Грин. Байдена она назвала худшим президентом США. Число жертв беспрецедентных по смертности природных пожаров, бушующих в американском штате Гавайи, достигло 99 и в ближайшее время может значительно вырасти, заявили ранее власти региона. Лесные пожары на островах Мауи и Большой начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.
https://ria.ru/20230815/bayden-1890305039.html
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в мире, украина, гавайи, сша, джо байден, марджори тейлор грин
В мире, Украина, Гавайи, США, Джо Байден, Марджори Тейлор Грин
В США обвинили Байдена в поддержке Украины вместо американцев

Конгрессвумен Грин: Байден поддерживает Украину вместо американцев

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Американская администрация во главе с президентом Джо Байденом тратит миллиарды долларов на поддержку Украины, а пострадавшим от пожаров на Гавайях выделяет лишь по несколько сотен, заявила член палаты представителей, республиканка Марджори Тейлор-Грин.
«
"Байден выделяет единовременно 700 долларов бедным людям, которые потеряли все в результате пожаров в Лахайне, но хочет послать очередные 20 миллиардов Украине", - написала Грин в соцсети Х (бывшая Twitter).
По ее словам, у пострадавших гавайцев зачастую не осталось ничего, а "Байден дает им только 700 долларов". На эту сумму можно один раз сходить в супермаркет или несколько дней пожить в отеле, считает Грин.
"Наше правительство отправляет Украине по миллиарду долларов ежемесячно, чтобы финансировать их правительство, но не может поделиться суммой, превышающей 700 долларов на домохозяйство, для американцев, которые потеряли все?" - написала Грин.
Байдена она назвала худшим президентом США.
Число жертв беспрецедентных по смертности природных пожаров, бушующих в американском штате Гавайи, достигло 99 и в ближайшее время может значительно вырасти, заявили ранее власти региона.
Лесные пожары на островах Мауи и Большой начались из-за сухой и жаркой погоды и усугубляются сильным ветром, принесенным ураганом "Дора". Некоторые очаги достигают площади в 400 гектаров. Огонь уничтожил несколько населенных пунктов, в том числе популярный у туристов город Лахайна. Власти вынуждены перекрывать дороги, не работает общественный транспорт. Эвакуированы сотни местных жителей.
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В миреУкраинаГавайиСШАДжо БайденМарджори Тейлор Грин
 
 
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