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СМИ: военные США вывезли из Сирии в Ирак еще 40 автоцистерн с нефтью
СМИ: военные США вывезли из Сирии в Ирак еще 40 автоцистерн с нефтью - РИА Новости, 16.08.2023
СМИ: военные США вывезли из Сирии в Ирак еще 40 автоцистерн с нефтью
Американские военные вывезли из Сирии в Ирак еще 40 автоцистерн с нефтью, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источники. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T23:47
2023-08-16T23:47
2023-08-16T23:47
в мире
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ирак
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фейсал микдад
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КАИР, 16 авг - РИА Новости. Американские военные вывезли из Сирии в Ирак еще 40 автоцистерн с нефтью, передает сирийское госагентство SANA со ссылкой на источники. Согласно источникам, в среду утром колонна, состоящая из 40 цистерн с краденой сирийской нефтью, выехала через незаконно действующий пограничный переход "Эль-Махмудия" в провинции Эль-Хасеке в сторону американских баз в Ираке. Ранее глава МИД Сирии Фейсал Микдад заявил, что ущерб в нефтяном и газовом секторах страны с 2011 года по 2022 год составил 107 миллиардов долларов. Дамаск добивается этой компенсации. Вооруженные силы США незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии. Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
https://ria.ru/20230811/neft-1889498367.html
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в мире, цены на нефть, ирак, сирия, фейсал микдад, вооруженные силы сша, дамаск (город)
В мире, Цены на нефть, Ирак, Сирия, Фейсал Микдад, Вооруженные силы США, Дамаск (город)
СМИ: военные США вывезли из Сирии в Ирак еще 40 автоцистерн с нефтью
SANA: военные США вывезли из Сирии в Ирак еще 40 автоцистерн с нефтью