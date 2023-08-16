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Спецназ применяет в зоне СВО крупнокалиберные штурмовые автоматы АШ-12
Спецназ применяет в зоне СВО крупнокалиберные штурмовые автоматы АШ-12 - РИА Новости, 16.08.2023
Спецназ применяет в зоне СВО крупнокалиберные штурмовые автоматы АШ-12
Спецподразделения Вооруженных сил России применяют в зоне спецоперациии на Украине крупнокалиберные штурмовые автоматы АШ-12 разработки филиала КБП — ЦКИБ СОО,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T04:03
2023-08-16T04:03
2023-08-16T11:05
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Спецподразделения Вооруженных сил России применяют в зоне спецоперациии на Украине крупнокалиберные штурмовые автоматы АШ-12 разработки филиала КБП — ЦКИБ СОО, сообщили РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех."12,7-миллиметровый автомат штурмовой АШ-12 и 12,7-миллиметровая винтовка крупнокалиберная снайперская (ВКС) приняты на вооружение подразделений специального назначения силовых структур. Эксплуатирующие подразделения высоко оценивают применение АШ-12 и ВКС в боевых действиях. Замечаний по данным образцам от подразделений специального назначения не поступало", — сказали в холдинге.АШ-12 изначально разрабатывался для российских спецподразделений. Крупнокалиберный патрон 12,7×55 миллиметров СЦ-130 позволяет эффективнее нейтрализовывать цели в средствах бронезащиты при решении тактических задач на коротких и сверхкоротких дистанциях, например, в закрытых и замкнутых помещениях, траншеях, внутри укреплений.
https://ria.ru/20230815/armiya-1890125398.html
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безопасность, технологии, россия, украина, воздушно-космические силы россии, конструкторское бюро приборостроения, высокоточные комплексы
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Украина, Воздушно-космические силы России, Конструкторское бюро приборостроения, Высокоточные комплексы
Спецназ применяет в зоне СВО крупнокалиберные штурмовые автоматы АШ-12
Разработчик: спецназ применяет в зоне СВО крупнокалиберные автоматы АШ-12