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Спецназ применяет в зоне СВО крупнокалиберные штурмовые автоматы АШ-12 - РИА Новости, 16.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
04:03 16.08.2023 (обновлено: 11:05 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/avtomat-1890322804.html
Спецназ применяет в зоне СВО крупнокалиберные штурмовые автоматы АШ-12
Спецназ применяет в зоне СВО крупнокалиберные штурмовые автоматы АШ-12 - РИА Новости, 16.08.2023
Спецназ применяет в зоне СВО крупнокалиберные штурмовые автоматы АШ-12
Спецподразделения Вооруженных сил России применяют в зоне спецоперациии на Украине крупнокалиберные штурмовые автоматы АШ-12 разработки филиала КБП — ЦКИБ СОО,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T04:03
2023-08-16T11:05
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
украина
воздушно-космические силы россии
конструкторское бюро приборостроения
высокоточные комплексы
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Спецподразделения Вооруженных сил России применяют в зоне спецоперациии на Украине крупнокалиберные штурмовые автоматы АШ-12 разработки филиала КБП — ЦКИБ СОО, сообщили РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех.&quot;12,7-миллиметровый автомат штурмовой АШ-12 и 12,7-миллиметровая винтовка крупнокалиберная снайперская (ВКС) приняты на вооружение подразделений специального назначения силовых структур. Эксплуатирующие подразделения высоко оценивают применение АШ-12 и ВКС в боевых действиях. Замечаний по данным образцам от подразделений специального назначения не поступало&quot;, — сказали в холдинге.АШ-12 изначально разрабатывался для российских спецподразделений. Крупнокалиберный патрон 12,7×55 миллиметров СЦ-130 позволяет эффективнее нейтрализовывать цели в средствах бронезащиты при решении тактических задач на коротких и сверхкоротких дистанциях, например, в закрытых и замкнутых помещениях, траншеях, внутри укреплений.
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безопасность, технологии, россия, украина, воздушно-космические силы россии, конструкторское бюро приборостроения, высокоточные комплексы
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Украина, Воздушно-космические силы России, Конструкторское бюро приборостроения, Высокоточные комплексы
Спецназ применяет в зоне СВО крупнокалиберные штурмовые автоматы АШ-12

Разработчик: спецназ применяет в зоне СВО крупнокалиберные автоматы АШ-12

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкВоеннослужащий российского подразделения специального назначения
Военнослужащий российского подразделения специального назначения - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Военнослужащий российского подразделения специального назначения. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Спецподразделения Вооруженных сил России применяют в зоне спецоперациии на Украине крупнокалиберные штурмовые автоматы АШ-12 разработки филиала КБП — ЦКИБ СОО, сообщили РИА Новости в холдинге "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех.
«

"12,7-миллиметровый автомат штурмовой АШ-12 и 12,7-миллиметровая винтовка крупнокалиберная снайперская (ВКС) приняты на вооружение подразделений специального назначения силовых структур. Эксплуатирующие подразделения высоко оценивают применение АШ-12 и ВКС в боевых действиях. Замечаний по данным образцам от подразделений специального назначения не поступало", — сказали в холдинге.

© Фото : РостехРоссийский крупнокалиберный штурмовой автомат АШ-12 (ШАК-12 или Автомат Штурмовой 12)
Российский крупнокалиберный штурмовой автомат АШ-12 (ШАК-12 или Автомат Штурмовой 12) - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : Ростех
Российский крупнокалиберный штурмовой автомат АШ-12 (ШАК-12 или Автомат Штурмовой 12)
АШ-12 изначально разрабатывался для российских спецподразделений. Крупнокалиберный патрон 12,7×55 миллиметров СЦ-130 позволяет эффективнее нейтрализовывать цели в средствах бронезащиты при решении тактических задач на коротких и сверхкоротких дистанциях, например, в закрытых и замкнутых помещениях, траншеях, внутри укреплений.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияУкраинаВоздушно-космические силы РоссииКонструкторское бюро приборостроенияВысокоточные комплексы
 
 
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