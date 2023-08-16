https://ria.ru/20230816/aviakompaniya-1890446435.html
Авиакомпания Red Wings заявила, что в целом вернулась к своему расписанию
Авиакомпания Red Wings заявила, что в целом вернулась к своему расписанию - РИА Новости, 16.08.2023
Авиакомпания Red Wings заявила, что в целом вернулась к своему расписанию
Авиакомпания Red Wings после задержек рейсов несколько дней подряд почти вернулась к своему расписанию, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:08
2023-08-16T17:08
2023-08-16T17:08
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туризм
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
red wings airlines
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Авиакомпания Red Wings после задержек рейсов несколько дней подряд почти вернулась к своему расписанию, сообщили РИА Новости в компании. "Вошли в расписание в целом", – сказали в компании в среду. Red Wings в последние дни задержала несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Это произошло из-за выхода из строя сразу двух самолетов, поясняла Росавиация и сама авиакомпания. Red Wings занималась вывозом пассажиров задержанных рейсов своими бортами и с помощью самолетов авиакомпании "Икар". Накануне первая обещала вернуться к своему расписанию в среду в 14.00.
https://ria.ru/20230816/aviareysy-1890370367.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туризм, туристы, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), red wings airlines
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Red Wings Airlines
Авиакомпания Red Wings заявила, что в целом вернулась к своему расписанию
Red Wings после задержек рейсов в целом вернулась к своему расписанию
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Авиакомпания Red Wings после задержек рейсов несколько дней подряд почти вернулась к своему расписанию, сообщили РИА Новости в компании.
"Вошли в расписание в целом", – сказали в компании в среду.
Red Wings в последние дни задержала несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Это произошло из-за выхода из строя сразу двух самолетов, поясняла Росавиация и сама авиакомпания.
Red Wings занималась вывозом пассажиров задержанных рейсов своими бортами и с помощью самолетов авиакомпании "Икар". Накануне первая обещала вернуться к своему расписанию в среду в 14.00.
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