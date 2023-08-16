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Авиакомпания Red Wings заявила, что в целом вернулась к своему расписанию - РИА Новости, 16.08.2023
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Туризм
 
17:08 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/aviakompaniya-1890446435.html
Авиакомпания Red Wings заявила, что в целом вернулась к своему расписанию
Авиакомпания Red Wings заявила, что в целом вернулась к своему расписанию - РИА Новости, 16.08.2023
Авиакомпания Red Wings заявила, что в целом вернулась к своему расписанию
Авиакомпания Red Wings после задержек рейсов несколько дней подряд почти вернулась к своему расписанию, сообщили РИА Новости в компании. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:08
2023-08-16T17:08
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
red wings airlines
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Авиакомпания Red Wings после задержек рейсов несколько дней подряд почти вернулась к своему расписанию, сообщили РИА Новости в компании. "Вошли в расписание в целом", – сказали в компании в среду. Red Wings в последние дни задержала несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Это произошло из-за выхода из строя сразу двух самолетов, поясняла Росавиация и сама авиакомпания. Red Wings занималась вывозом пассажиров задержанных рейсов своими бортами и с помощью самолетов авиакомпании "Икар". Накануне первая обещала вернуться к своему расписанию в среду в 14.00.
https://ria.ru/20230816/aviareysy-1890370367.html
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новости - туризм, туризм, туристы, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), red wings airlines
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Red Wings Airlines
Авиакомпания Red Wings заявила, что в целом вернулась к своему расписанию

Red Wings после задержек рейсов в целом вернулась к своему расписанию

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Red Wings
Самолет авиакомпании Red Wings - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Авиакомпания Red Wings после задержек рейсов несколько дней подряд почти вернулась к своему расписанию, сообщили РИА Новости в компании.
"Вошли в расписание в целом", – сказали в компании в среду.
Red Wings в последние дни задержала несколько рейсов, в основном между Екатеринбургом и Антальей. Это произошло из-за выхода из строя сразу двух самолетов, поясняла Росавиация и сама авиакомпания.
Red Wings занималась вывозом пассажиров задержанных рейсов своими бортами и с помощью самолетов авиакомпании "Икар". Накануне первая обещала вернуться к своему расписанию в среду в 14.00.
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ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Red Wings Airlines
 
 
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