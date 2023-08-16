https://ria.ru/20230816/aue-1890364579.html

В Калмыкии вскрыли ячейку АУЕ*

В Калмыкии вскрыли ячейку АУЕ* - РИА Новости, 16.08.2023

В Калмыкии вскрыли ячейку АУЕ*

Правоохранители задержали в Калмыкии лидера и 12 членов экстремистской организации, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T11:51

2023-08-16T11:51

2023-08-16T11:51

происшествия

элиста

республика калмыкия

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг - РИА Новости. Правоохранители задержали в Калмыкии лидера и 12 членов экстремистской организации, сообщает МВД по республике. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны руководитель и 12 членов экстремистской организации, состоящей из числа участников преступных неформальных молодежных группировок Элисты", - говорится в сообщении. В республиканском СУСК уточнили, что речь идет о главаре и наиболее активных участниках группировки запрещенного в РФ экстремистского объединения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ)*. По версии следствия, всего в ячейку движения, которую организовал ранее судимый житель Элисты, были вовлечены порядка 200 человек. Уголовное дело возбуждено по статьям об организации и участии в деятельности экстремистской организации. В домах у фигурантов прошли обыски, где по информации следствия, были изъяты "заготовленные для совершения нападений металлические трубы". В МВД Калмыкии отметили, что обыски проводились также в Ростовской и Московской областях. "Изъяты предметы с символикой криминального сообщества, пневматическое и травматическое оружие, предметы, используемые в качестве оружия, банковские карты, средства связи", - сообщает ведомство.* Запрещенная в России экстремистская организация.

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элиста

республика калмыкия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, элиста, республика калмыкия