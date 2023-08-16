Рейтинг@Mail.ru
В Калмыкии вскрыли ячейку АУЕ* - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:51 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/aue-1890364579.html
В Калмыкии вскрыли ячейку АУЕ*
В Калмыкии вскрыли ячейку АУЕ* - РИА Новости, 16.08.2023
В Калмыкии вскрыли ячейку АУЕ*
Правоохранители задержали в Калмыкии лидера и 12 членов экстремистской организации, сообщает МВД по республике. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:51
2023-08-16T11:51
происшествия
элиста
республика калмыкия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_0:193:3077:1924_1920x0_80_0_0_b605b356c7a3c8021a7bd11cb6ea294a.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг - РИА Новости. Правоохранители задержали в Калмыкии лидера и 12 членов экстремистской организации, сообщает МВД по республике. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны руководитель и 12 членов экстремистской организации, состоящей из числа участников преступных неформальных молодежных группировок Элисты", - говорится в сообщении. В республиканском СУСК уточнили, что речь идет о главаре и наиболее активных участниках группировки запрещенного в РФ экстремистского объединения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ)*. По версии следствия, всего в ячейку движения, которую организовал ранее судимый житель Элисты, были вовлечены порядка 200 человек. Уголовное дело возбуждено по статьям об организации и участии в деятельности экстремистской организации. В домах у фигурантов прошли обыски, где по информации следствия, были изъяты "заготовленные для совершения нападений металлические трубы". В МВД Калмыкии отметили, что обыски проводились также в Ростовской и Московской областях. "Изъяты предметы с символикой криминального сообщества, пневматическое и травматическое оружие, предметы, используемые в качестве оружия, банковские карты, средства связи", - сообщает ведомство.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230815/reddit-1890159671.html
элиста
республика калмыкия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156344/48/1563444870_348:0:3077:2047_1920x0_80_0_0_dd365bf8a62b0737aa1956c2f0d57228.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, элиста, республика калмыкия
Происшествия, Элиста, Республика Калмыкия
В Калмыкии вскрыли ячейку АУЕ*

В Калмыкии задержали лидера и 12 членов организации АУЕ

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг - РИА Новости. Правоохранители задержали в Калмыкии лидера и 12 членов экстремистской организации, сообщает МВД по республике.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны руководитель и 12 членов экстремистской организации, состоящей из числа участников преступных неформальных молодежных группировок Элисты", - говорится в сообщении.
В республиканском СУСК уточнили, что речь идет о главаре и наиболее активных участниках группировки запрещенного в РФ экстремистского объединения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ)*. По версии следствия, всего в ячейку движения, которую организовал ранее судимый житель Элисты, были вовлечены порядка 200 человек.
Уголовное дело возбуждено по статьям об организации и участии в деятельности экстремистской организации. В домах у фигурантов прошли обыски, где по информации следствия, были изъяты "заготовленные для совершения нападений металлические трубы".
Ноутбук - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Российский суд впервые оштрафовал Reddit за АУЕ*-контент
Вчера, 11:47
В МВД Калмыкии отметили, что обыски проводились также в Ростовской и Московской областях. "Изъяты предметы с символикой криминального сообщества, пневматическое и травматическое оружие, предметы, используемые в качестве оружия, банковские карты, средства связи", - сообщает ведомство.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
 
ПроисшествияЭлистаРеспублика Калмыкия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала