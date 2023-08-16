В Калмыкии вскрыли ячейку АУЕ*
В Калмыкии задержали лидера и 12 членов организации АУЕ
Сотрудник полиции. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 16 авг - РИА Новости. Правоохранители задержали в Калмыкии лидера и 12 членов экстремистской организации, сообщает МВД по республике.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий были задержаны руководитель и 12 членов экстремистской организации, состоящей из числа участников преступных неформальных молодежных группировок Элисты", - говорится в сообщении.
В республиканском СУСК уточнили, что речь идет о главаре и наиболее активных участниках группировки запрещенного в РФ экстремистского объединения "Арестантское уголовное единство" (АУЕ)*. По версии следствия, всего в ячейку движения, которую организовал ранее судимый житель Элисты, были вовлечены порядка 200 человек.
Уголовное дело возбуждено по статьям об организации и участии в деятельности экстремистской организации. В домах у фигурантов прошли обыски, где по информации следствия, были изъяты "заготовленные для совершения нападений металлические трубы".
В МВД Калмыкии отметили, что обыски проводились также в Ростовской и Московской областях. "Изъяты предметы с символикой криминального сообщества, пневматическое и травматическое оружие, предметы, используемые в качестве оружия, банковские карты, средства связи", - сообщает ведомство.
* Запрещенная в России экстремистская организация.