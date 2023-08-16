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Российские бойцы отбили четыре атаки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 16.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:04 16.08.2023 (обновлено: 05:10 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/ataki-1890324572.html
Российские бойцы отбили четыре атаки на Краснолиманском направлении
Российские бойцы отбили четыре атаки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 16.08.2023
Российские бойцы отбили четыре атаки на Краснолиманском направлении
Российские подразделения отбили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожено около 70 украинских боевиков, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T05:04
2023-08-16T05:10
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские подразделения отбили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожено около 70 украинских боевиков, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук."На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества передовыми подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражены четыре попытки атаки на позиции российских войск штурмовыми группами 67-й механизированной бригады ВСУ. ", - рассказал офицер.Противник, по его словам, потерял около 70 боевиков, а также БМП и бронеавтомобиль.Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы огнем самоходной гаубичной батареи поражено орудие Д-30, а средствами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат типа Mugin-3.Штурмовая и армейская авиация нанесла ракетные удары по скоплению живой силы и огневых средств противника в районах Серебрянского лесничества и Червоной Дибровы, заключил Савчук.
https://ria.ru/20230816/kiev-1890323608.html
РИА Новости
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министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Российские бойцы отбили четыре атаки на Краснолиманском направлении

Минобороны: российские бойцы отбили четыре атаки на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкРоссийские солдаты
Российские солдаты - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Российские солдаты. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские подразделения отбили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожено около 70 украинских боевиков, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук.
"На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества передовыми подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражены четыре попытки атаки на позиции российских войск штурмовыми группами 67-й механизированной бригады ВСУ. ", - рассказал офицер.
Противник, по его словам, потерял около 70 боевиков, а также БМП и бронеавтомобиль.
Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы огнем самоходной гаубичной батареи поражено орудие Д-30, а средствами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат типа Mugin-3.
Штурмовая и армейская авиация нанесла ракетные удары по скоплению живой силы и огневых средств противника в районах Серебрянского лесничества и Червоной Дибровы, заключил Савчук.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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Специальная военная операция на УкраинеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы Украины
 
 
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