https://ria.ru/20230816/ataki-1890324572.html

Российские бойцы отбили четыре атаки на Краснолиманском направлении

Российские бойцы отбили четыре атаки на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 16.08.2023

Российские бойцы отбили четыре атаки на Краснолиманском направлении

Российские подразделения отбили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожено около 70 украинских боевиков, сообщил РИА Новости начальник... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T05:04

2023-08-16T05:04

2023-08-16T05:10

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские подразделения отбили четыре атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, уничтожено около 70 украинских боевиков, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук."На Краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества передовыми подразделениями группировки войск "Центр" при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражены четыре попытки атаки на позиции российских войск штурмовыми группами 67-й механизированной бригады ВСУ. ", - рассказал офицер.Противник, по его словам, потерял около 70 боевиков, а также БМП и бронеавтомобиль.Кроме того, в рамках контрбатарейной борьбы огнем самоходной гаубичной батареи поражено орудие Д-30, а средствами ПВО сбит беспилотный летательный аппарат типа Mugin-3.Штурмовая и армейская авиация нанесла ракетные удары по скоплению живой силы и огневых средств противника в районах Серебрянского лесничества и Червоной Дибровы, заключил Савчук.

https://ria.ru/20230816/kiev-1890323608.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины