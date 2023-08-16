https://ria.ru/20230816/ataka-1890353524.html

СБУ передала CNN видео, подтверждающее атаки на Крымский мост

СБУ передала CNN видео, подтверждающее атаки на Крымский мост - РИА Новости, 16.08.2023

СБУ передала CNN видео, подтверждающее атаки на Крымский мост

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк признал, что за атаками на Крымский мост 8 октября 2022-го и 17 июля этого года стоит Киев, а ведомство... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T10:56

2023-08-16T10:56

2023-08-16T12:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

служба безопасности украины

крымский мост

чп на крымском мосту

теракт на крымском мосту

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/14/1825349561_0:316:3072:2044_1920x0_80_0_0_c8773ff86a7d15ea61c3a2ce8ec07d17.jpg

МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк признал, что за атаками на Крымский мост 8 октября 2022-го и 17 июля этого года стоит Киев, а ведомство передало американскому каналу CNN видео нападения."Морские беспилотники — это уникальное изобретение Службы безопасности Украины. Ни одна из частных компаний не причастна к этому. Недавно с помощью этих беспилотников мы осуществили успешный удар по Крымскому мосту, большому десантному кораблю "Оленегорский горняк" и танкеру "Сиг", — заявил глава спецслужбы телеканалу CNN.СБУ передала телеканалу видеозапись июльского нападения, на которой показан экран пилота за несколько мгновений до того, как экспериментальный дрон Sea Baby доставил взрывчатку к одной из бетонных опор моста. Спецслужба также предоставила CNN два ролика, на которых зафиксирован момент удара беспилотника по дорожному участку моста, а затем, примерно через пять минут, еще одна атака по железнодорожному участку с противоположного направления. На одном из видео также показан удар по судну, при этом качество кадров не позволяет определить, по какому именно.Кроме того, в материале CNN использовал и кадры с камер с моста, каким образом они оказались в распоряжении СБУ, телеканал не объяснил.Как добавил телеканал, Малюк признал ответственность Киева за атаку на Крымский мост 8 октября.При этом глава СБУ утверждает, что, хотя страны Запада и проявили интерес в процессе операций, связанных с Крымским мостом, они не принимают в них участия. "Они не участвуют в наших операциях и не предоставляют нам никакого оборудования или что-либо еще. Эти беспилотники производятся на подпольном производственном предприятии на территории Украины", — заявил Малюк.Он добавил, что Киев "работает над новыми интересными операциями, в том числе в Черном море".В начале августа секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил, что Служба безопасности Украины принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.Президент России Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.Первая атака на мост произошла рано утром 8 октября прошлого года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. При взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.По информации ФСБ, организатором этого теракта было Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.В ночь на 5 августа находившийся на подходе к Керченскому проливу танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта из-за удара морского дрона.В МИД России осудили атаку Киева на российский гражданский танкер, которая, как заявили в ведомстве, "грозила не только гибелью его экипажу, но и несла угрозу масштабной экологической катастрофы".

https://ria.ru/20230814/zelenskiy-1889919588.html

https://ria.ru/20230812/udar-1889713159.html

https://ria.ru/20230808/reaktsiya-1888871677.html

https://ria.ru/20230812/ataki-1889710697.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, служба безопасности украины, крымский мост, чп на крымском мосту, теракт на крымском мосту