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СБУ передала CNN видео, подтверждающее атаки на Крымский мост - РИА Новости, 16.08.2023
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10:56 16.08.2023 (обновлено: 12:13 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/ataka-1890353524.html
СБУ передала CNN видео, подтверждающее атаки на Крымский мост
СБУ передала CNN видео, подтверждающее атаки на Крымский мост - РИА Новости, 16.08.2023
СБУ передала CNN видео, подтверждающее атаки на Крымский мост
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк признал, что за атаками на Крымский мост 8 октября 2022-го и 17 июля этого года стоит Киев, а ведомство... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T10:56
2023-08-16T12:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
служба безопасности украины
крымский мост
чп на крымском мосту
теракт на крымском мосту
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк признал, что за атаками на Крымский мост 8 октября 2022-го и 17 июля этого года стоит Киев, а ведомство передало американскому каналу CNN видео нападения."Морские беспилотники — это уникальное изобретение Службы безопасности Украины. Ни одна из частных компаний не причастна к этому. Недавно с помощью этих беспилотников мы осуществили успешный удар по Крымскому мосту, большому десантному кораблю "Оленегорский горняк" и танкеру "Сиг", — заявил глава спецслужбы телеканалу CNN.СБУ передала телеканалу видеозапись июльского нападения, на которой показан экран пилота за несколько мгновений до того, как экспериментальный дрон Sea Baby доставил взрывчатку к одной из бетонных опор моста. Спецслужба также предоставила CNN два ролика, на которых зафиксирован момент удара беспилотника по дорожному участку моста, а затем, примерно через пять минут, еще одна атака по железнодорожному участку с противоположного направления. На одном из видео также показан удар по судну, при этом качество кадров не позволяет определить, по какому именно.Кроме того, в материале CNN использовал и кадры с камер с моста, каким образом они оказались в распоряжении СБУ, телеканал не объяснил.Как добавил телеканал, Малюк признал ответственность Киева за атаку на Крымский мост 8 октября.При этом глава СБУ утверждает, что, хотя страны Запада и проявили интерес в процессе операций, связанных с Крымским мостом, они не принимают в них участия. &quot;Они не участвуют в наших операциях и не предоставляют нам никакого оборудования или что-либо еще. Эти беспилотники производятся на подпольном производственном предприятии на территории Украины&quot;, — заявил Малюк.Он добавил, что Киев "работает над новыми интересными операциями, в том числе в Черном море".В начале августа секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов подтвердил, что Служба безопасности Украины принимала участие не только в первой, но и во второй атаке на Крымский мост.В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.Президент России Владимир Путин назвал происшедшее очередным терактом киевского режима. Следственный комитет возбудил уголовное дело.Первая атака на мост произошла рано утром 8 октября прошлого года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. При взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.По информации ФСБ, организатором этого теракта было Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.В ночь на 5 августа находившийся на подходе к Керченскому проливу танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта из-за удара морского дрона.В МИД России осудили атаку Киева на российский гражданский танкер, которая, как заявили в ведомстве, "грозила не только гибелью его экипажу, но и несла угрозу масштабной экологической катастрофы".
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в мире, украина, служба безопасности украины, крымский мост, чп на крымском мосту, теракт на крымском мосту
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Служба безопасности Украины, Крымский мост, ЧП на Крымском мосту, Теракт на Крымском мосту
СБУ передала CNN видео, подтверждающее атаки на Крымский мост

CNN показал предоставленные СБУ кадры ударов дронов по Крымскому мосту

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВосстановительные работы на Крымском мосту, пострадавшем из-за теракта
Восстановительные работы на Крымском мосту, пострадавшем из-за теракта - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Восстановительные работы на Крымском мосту, пострадавшем из-за теракта. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк признал, что за атаками на Крымский мост 8 октября 2022-го и 17 июля этого года стоит Киев, а ведомство передало американскому каналу CNN видео нападения.
"Морские беспилотники — это уникальное изобретение Службы безопасности Украины. Ни одна из частных компаний не причастна к этому. Недавно с помощью этих беспилотников мы осуществили успешный удар по Крымскому мосту, большому десантному кораблю "Оленегорский горняк" и танкеру "Сиг", — заявил глава спецслужбы телеканалу CNN.
СБУ передала телеканалу видеозапись июльского нападения, на которой показан экран пилота за несколько мгновений до того, как экспериментальный дрон Sea Baby доставил взрывчатку к одной из бетонных опор моста. Спецслужба также предоставила CNN два ролика, на которых зафиксирован момент удара беспилотника по дорожному участку моста, а затем, примерно через пять минут, еще одна атака по железнодорожному участку с противоположного направления.
На одном из видео также показан удар по судну, при этом качество кадров не позволяет определить, по какому именно.
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Кроме того, в материале CNN использовал и кадры с камер с моста, каким образом они оказались в распоряжении СБУ, телеканал не объяснил.
Как добавил телеканал, Малюк признал ответственность Киева за атаку на Крымский мост 8 октября.
При этом глава СБУ утверждает, что, хотя страны Запада и проявили интерес в процессе операций, связанных с Крымским мостом, они не принимают в них участия.
«

"Они не участвуют в наших операциях и не предоставляют нам никакого оборудования или что-либо еще. Эти беспилотники производятся на подпольном производственном предприятии на территории Украины", — заявил Малюк.

Он добавил, что Киев "работает над новыми интересными операциями, в том числе в Черном море".
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В ночь на 17 июля Украина атаковала Крымский мост двумя надводными беспилотниками. Погибли два человека — семейная пара из Белгородской области, их 14-летнюю дочь госпитализировали с травмами. Повреждена автомобильная часть моста, двустороннее движение на участке восстановят к осени.
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Первая атака на мост произошла рано утром 8 октября прошлого года — на автодорожной части подорвалась фура, после чего загорелось семь цистерн с топливом из состава, следовавшего по железной дороге. При взрыве погибли три человека — пассажиры легковушки, ехавшей рядом с грузовиком. На мосту частично обрушились два автомобильных пролета, но опоры арки для прохода судов не пострадали.
По информации ФСБ, организатором этого теракта было Главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов.
В ночь на 5 августа находившийся на подходе к Керченскому проливу танкер "Сиг" получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта из-за удара морского дрона.
В МИД России осудили атаку Киева на российский гражданский танкер, которая, как заявили в ведомстве, "грозила не только гибелью его экипажу, но и несла угрозу масштабной экологической катастрофы".
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