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Минобороны наградило восемь компаний ОПК - РИА Новости, 16.08.2023
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15:57 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/armiya-1890430275.html
Минобороны наградило восемь компаний ОПК
Минобороны наградило восемь компаний ОПК - РИА Новости, 16.08.2023
Минобороны наградило восемь компаний ОПК
Минобороны РФ в рамках форума "Армия-2023" наградило предприятия ОПК, отличившиеся при выполнении гособоронзаказа. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:57
2023-08-16T15:57
безопасность
россия
кубинка
анатолий гуляев
тактическое ракетное вооружение (корпорация)
концерн пво "алмаз-антей"
средне-невский судостроительный завод
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ в рамках форума "Армия-2023" наградило предприятия ОПК, отличившиеся при выполнении гособоронзаказа. Награды вручил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев. Кубки за достижения при исполнении ГОЗ были вручены трудовым коллективам КТРВ, Концерна ВКО "Алмаз-Антей", ПАО "Прибой", Средне-Невского судостроительного завода, "Адмиралтейских верфей", "Вертолетов России", "Технодинамики", "Долгопрудного научно-производственного предприятия", "Ижевского электромеханического завода". Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230816/kontrakt-1890429965.html
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россия
кубинка
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Дарья Буймова
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безопасность, россия, кубинка, анатолий гуляев, тактическое ракетное вооружение (корпорация), концерн пво "алмаз-антей", средне-невский судостроительный завод, форум "армия — 2023"
Безопасность, Россия, Кубинка, Анатолий Гуляев, Тактическое ракетное вооружение (корпорация), Концерн ПВО "Алмаз-Антей", Средне-Невский судостроительный завод, Форум "Армия — 2023"
Минобороны наградило восемь компаний ОПК

Минобороны наградило предприятия ОПК, отличившиеся при выполнении ГОЗ

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСамолет МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023"
Самолет МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Самолет МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023"
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ в рамках форума "Армия-2023" наградило предприятия ОПК, отличившиеся при выполнении гособоронзаказа.
Награды вручил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев.
Баннер с логотипом Международного военно-технического форума АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Минобороны заключило контракт на поставку противокорабельных крылатых ракет
15:55
Кубки за достижения при исполнении ГОЗ были вручены трудовым коллективам КТРВ, Концерна ВКО "Алмаз-Антей", ПАО "Прибой", Средне-Невского судостроительного завода, "Адмиралтейских верфей", "Вертолетов России", "Технодинамики", "Долгопрудного научно-производственного предприятия", "Ижевского электромеханического завода".
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Колесная самоходная гаубица Мальва - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
Минобороны подписало госконтракт на поставку в войска новейших гаубиц
15:49
 
БезопасностьРоссияКубинкаАнатолий ГуляевТактическое ракетное вооружение (корпорация)Концерн ПВО "Алмаз-Антей"Средне-Невский судостроительный заводФорум "Армия — 2023"
 
 
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