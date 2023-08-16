https://ria.ru/20230816/armiya-1890430275.html

Минобороны наградило восемь компаний ОПК

Минобороны наградило восемь компаний ОПК - РИА Новости, 16.08.2023

Минобороны наградило восемь компаний ОПК

Минобороны РФ в рамках форума "Армия-2023" наградило предприятия ОПК, отличившиеся при выполнении гособоронзаказа. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:57

2023-08-16T15:57

2023-08-16T15:57

безопасность

россия

кубинка

анатолий гуляев

тактическое ракетное вооружение (корпорация)

концерн пво "алмаз-антей"

средне-невский судостроительный завод

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ в рамках форума "Армия-2023" наградило предприятия ОПК, отличившиеся при выполнении гособоронзаказа. Награды вручил начальник Главного управления вооружения ВС РФ генерал-лейтенант Анатолий Гуляев. Кубки за достижения при исполнении ГОЗ были вручены трудовым коллективам КТРВ, Концерна ВКО "Алмаз-Антей", ПАО "Прибой", Средне-Невского судостроительного завода, "Адмиралтейских верфей", "Вертолетов России", "Технодинамики", "Долгопрудного научно-производственного предприятия", "Ижевского электромеханического завода". Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.

https://ria.ru/20230816/kontrakt-1890429965.html

https://ria.ru/20230816/malva-1890428111.html

россия

кубинка

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, кубинка, анатолий гуляев, тактическое ракетное вооружение (корпорация), концерн пво "алмаз-антей", средне-невский судостроительный завод, форум "армия — 2023"