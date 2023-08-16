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Минобороны заключило контракт на поставку снарядов для "Торнадо-С" - РИА Новости, 16.08.2023
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15:45 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/armiya-1890426805.html
Минобороны заключило контракт на поставку снарядов для "Торнадо-С"
Минобороны заключило контракт на поставку снарядов для "Торнадо-С" - РИА Новости, 16.08.2023
Минобороны заключило контракт на поставку снарядов для "Торнадо-С"
Министерство обороны России и Научно-производственное объединение (НПО) "Сплав" подписали на форуме "Армия-2023" контракт на поставку 300-мм снарядов для... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:45
2023-08-16T15:45
безопасность
россия
анатолий гуляев
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА, (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Министерство обороны России и Научно-производственное объединение (НПО) "Сплав" подписали на форуме "Армия-2023" контракт на поставку 300-мм снарядов для реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". "Вручается государственный контракт на изготовление и поставку 300-мм реактивных снарядов к реактивной системе залпового огня "Торнадо-С", - сообщил диктор. Подписи под контрактом поставили гендиректор НПО "Сплав" Ринат Идрисов и начальник главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев.
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безопасность, россия, анатолий гуляев, форум "армия — 2023"
Безопасность, Россия, Анатолий Гуляев, Форум "Армия — 2023"
Минобороны заключило контракт на поставку снарядов для "Торнадо-С"

Минобороны и НПО "Сплав" подписали контракт на поставку снарядов для "Торнадо-С"

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкВоеннослужащий идет по дороге рядом с реактивной системой залпового огня "Торнадо" Вооруженных сил России в южном секторе СВО
Военнослужащий идет по дороге рядом с реактивной системой залпового огня Торнадо Вооруженных сил России в южном секторе СВО - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Военнослужащий идет по дороге рядом с реактивной системой залпового огня "Торнадо" Вооруженных сил России в южном секторе СВО. Архивное фото
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КУБИНКА, (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Министерство обороны России и Научно-производственное объединение (НПО) "Сплав" подписали на форуме "Армия-2023" контракт на поставку 300-мм снарядов для реактивной системы залпового огня "Торнадо-С".
"Вручается государственный контракт на изготовление и поставку 300-мм реактивных снарядов к реактивной системе залпового огня "Торнадо-С", - сообщил диктор.
Подписи под контрактом поставили гендиректор НПО "Сплав" Ринат Идрисов и начальник главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев.
Посетители у истребителя МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
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БезопасностьРоссияАнатолий ГуляевФорум "Армия — 2023"
 
 
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