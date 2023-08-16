https://ria.ru/20230816/armiya-1890426805.html

Минобороны заключило контракт на поставку снарядов для "Торнадо-С"

Минобороны заключило контракт на поставку снарядов для "Торнадо-С" - РИА Новости, 16.08.2023

Минобороны заключило контракт на поставку снарядов для "Торнадо-С"

Министерство обороны России и Научно-производственное объединение (НПО) "Сплав" подписали на форуме "Армия-2023" контракт на поставку 300-мм снарядов для... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:45

2023-08-16T15:45

2023-08-16T15:45

безопасность

россия

анатолий гуляев

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА, (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Министерство обороны России и Научно-производственное объединение (НПО) "Сплав" подписали на форуме "Армия-2023" контракт на поставку 300-мм снарядов для реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". "Вручается государственный контракт на изготовление и поставку 300-мм реактивных снарядов к реактивной системе залпового огня "Торнадо-С", - сообщил диктор. Подписи под контрактом поставили гендиректор НПО "Сплав" Ринат Идрисов и начальник главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев.

https://ria.ru/20230816/armiya-1890425828.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, анатолий гуляев, форум "армия — 2023"