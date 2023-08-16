https://ria.ru/20230816/armiya-1890426805.html
Минобороны заключило контракт на поставку снарядов для "Торнадо-С"
Минобороны заключило контракт на поставку снарядов для "Торнадо-С" - РИА Новости, 16.08.2023
Минобороны заключило контракт на поставку снарядов для "Торнадо-С"
Министерство обороны России и Научно-производственное объединение (НПО) "Сплав" подписали на форуме "Армия-2023" контракт на поставку 300-мм снарядов для... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:45
2023-08-16T15:45
2023-08-16T15:45
безопасность
россия
анатолий гуляев
форум "армия — 2023"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352298_0:120:3072:1848_1920x0_80_0_0_eef4f7132e894689a37be9ee7d1896f7.jpg
КУБИНКА, (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. Министерство обороны России и Научно-производственное объединение (НПО) "Сплав" подписали на форуме "Армия-2023" контракт на поставку 300-мм снарядов для реактивной системы залпового огня "Торнадо-С". "Вручается государственный контракт на изготовление и поставку 300-мм реактивных снарядов к реактивной системе залпового огня "Торнадо-С", - сообщил диктор. Подписи под контрактом поставили гендиректор НПО "Сплав" Ринат Идрисов и начальник главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев.
https://ria.ru/20230816/armiya-1890425828.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1e/1848352298_253:0:2984:2048_1920x0_80_0_0_2ee8b4fe1d48c9ef28d7ff9010d73cf1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, анатолий гуляев, форум "армия — 2023"
Безопасность, Россия, Анатолий Гуляев, Форум "Армия — 2023"
Минобороны заключило контракт на поставку снарядов для "Торнадо-С"
Минобороны и НПО "Сплав" подписали контракт на поставку снарядов для "Торнадо-С"