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Минобороны и НПО "Прибор" подписали контракт на поставку выстрелов ВОГ-30Д - РИА Новости, 16.08.2023
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15:41 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/armiya-1890425828.html
Минобороны и НПО "Прибор" подписали контракт на поставку выстрелов ВОГ-30Д
Минобороны и НПО "Прибор" подписали контракт на поставку выстрелов ВОГ-30Д - РИА Новости, 16.08.2023
Минобороны и НПО "Прибор" подписали контракт на поставку выстрелов ВОГ-30Д
Минобороны РФ и Научно-производственное объединение (НПО) "Прибор" подписали на форуме "Армия-2023" контракт на поставку 30-мм выстрелов ВОГ-30Д. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:41
2023-08-16T15:41
безопасность
россия
анатолий гуляев
юрий набоков
нпо "прибор"
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ и Научно-производственное объединение (НПО) "Прибор" подписали на форуме "Армия-2023" контракт на поставку 30-мм выстрелов ВОГ-30Д. "Вручается государственный контракт на изготовление и поставку 30-мм выстрелов ВОГ-30Д (7П36Д) с осколочной гранатой", - сказал диктор на церемонии подписания. Подписи под контрактом поставили начальник главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев и гендиректор НПО "Прибор" Юрий Набоков. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
https://ria.ru/20230816/psb-1890375792.html
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безопасность, россия, анатолий гуляев, юрий набоков, нпо "прибор", форум "армия — 2023"
Безопасность, Россия, Анатолий Гуляев, Юрий Набоков, НПО "Прибор", Форум "Армия — 2023"
Минобороны и НПО "Прибор" подписали контракт на поставку выстрелов ВОГ-30Д

Минобороны и НПО "Прибор" подписали контракт на поставку 30-мм выстрелов ВОГ-30Д

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПосетители у истребителя МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023"
Посетители у истребителя МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетители у истребителя МиГ-35 на Международном военно-техническом форуме "АРМИЯ-2023". Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ и Научно-производственное объединение (НПО) "Прибор" подписали на форуме "Армия-2023" контракт на поставку 30-мм выстрелов ВОГ-30Д.
"Вручается государственный контракт на изготовление и поставку 30-мм выстрелов ВОГ-30Д (7П36Д) с осколочной гранатой", - сказал диктор на церемонии подписания.
Логотип ПАО Промсвязьбанк - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
ПСБ представил на форуме "Армия-2023" платежную карту "Защитники Отечества"
12:35
Подписи под контрактом поставили начальник главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев и гендиректор НПО "Прибор" Юрий Набоков.
РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
Военнослужащий ВС РФ на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
На "Армии" представили средства защиты техники от высокоточного оружия
09:24
 
БезопасностьРоссияАнатолий ГуляевЮрий НабоковНПО "Прибор"Форум "Армия — 2023"
 
 
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