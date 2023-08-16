https://ria.ru/20230816/armiya-1890425828.html
Минобороны и НПО "Прибор" подписали контракт на поставку выстрелов ВОГ-30Д
Минобороны и НПО "Прибор" подписали контракт на поставку выстрелов ВОГ-30Д - РИА Новости, 16.08.2023
Минобороны и НПО "Прибор" подписали контракт на поставку выстрелов ВОГ-30Д
Минобороны РФ и Научно-производственное объединение (НПО) "Прибор" подписали на форуме "Армия-2023" контракт на поставку 30-мм выстрелов ВОГ-30Д. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T15:41
2023-08-16T15:41
2023-08-16T15:41
безопасность
россия
анатолий гуляев
юрий набоков
нпо "прибор"
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ и Научно-производственное объединение (НПО) "Прибор" подписали на форуме "Армия-2023" контракт на поставку 30-мм выстрелов ВОГ-30Д. "Вручается государственный контракт на изготовление и поставку 30-мм выстрелов ВОГ-30Д (7П36Д) с осколочной гранатой", - сказал диктор на церемонии подписания. Подписи под контрактом поставили начальник главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев и гендиректор НПО "Прибор" Юрий Набоков. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
https://ria.ru/20230816/psb-1890375792.html
https://ria.ru/20230816/armiya-1890338711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, анатолий гуляев, юрий набоков, нпо "прибор", форум "армия — 2023"
Безопасность, Россия, Анатолий Гуляев, Юрий Набоков, НПО "Прибор", Форум "Армия — 2023"
Минобороны и НПО "Прибор" подписали контракт на поставку выстрелов ВОГ-30Д
Минобороны и НПО "Прибор" подписали контракт на поставку 30-мм выстрелов ВОГ-30Д