https://ria.ru/20230816/armiya-1890425828.html

Минобороны и НПО "Прибор" подписали контракт на поставку выстрелов ВОГ-30Д

Минобороны и НПО "Прибор" подписали контракт на поставку выстрелов ВОГ-30Д - РИА Новости, 16.08.2023

Минобороны и НПО "Прибор" подписали контракт на поставку выстрелов ВОГ-30Д

Минобороны РФ и Научно-производственное объединение (НПО) "Прибор" подписали на форуме "Армия-2023" контракт на поставку 30-мм выстрелов ВОГ-30Д. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T15:41

2023-08-16T15:41

2023-08-16T15:41

безопасность

россия

анатолий гуляев

юрий набоков

нпо "прибор"

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Минобороны РФ и Научно-производственное объединение (НПО) "Прибор" подписали на форуме "Армия-2023" контракт на поставку 30-мм выстрелов ВОГ-30Д. "Вручается государственный контракт на изготовление и поставку 30-мм выстрелов ВОГ-30Д (7П36Д) с осколочной гранатой", - сказал диктор на церемонии подписания. Подписи под контрактом поставили начальник главного управления вооружения ВС РФ Анатолий Гуляев и гендиректор НПО "Прибор" Юрий Набоков. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

https://ria.ru/20230816/psb-1890375792.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, анатолий гуляев, юрий набоков, нпо "прибор", форум "армия — 2023"