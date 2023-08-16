https://ria.ru/20230816/armiya-1890357087.html

Минобороны назвало экспозицию "Эры" центром притяжения экспертов на "Армии"

Минобороны назвало экспозицию "Эры" центром притяжения экспертов на "Армии" - РИА Новости, 16.08.2023

Минобороны назвало экспозицию "Эры" центром притяжения экспертов на "Армии"

Экспозиция военного инновационного технополиса "Эра" стала ключевой площадкой для экспертного сообщества в первые дни международного военно-технического форума... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T11:13

2023-08-16T11:13

2023-08-16T11:13

россия

алабино

кубинка

патриот

форум "армия — 2023"

безопасность

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ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Экспозиция военного инновационного технополиса "Эра" стала ключевой площадкой для экспертного сообщества в первые дни международного военно-технического форума "Армия-2023". Об этом заявил журналистам начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Александр Осадчук. "Центром притяжения экспертного сообщества являлась экспозиция "Военного инновационного технополиса "Эра". В этом году Выставка разработок Военного инновационного технополиса "Эра" представлена 63 экспонатами. <…> Экспозиция является не только площадкой для демонстрации инновационных разработок, но и центром проведения тематических мероприятий деловой программы и профессиональных консультаций", - сказал Осадчук. Также Осадчук сообщил, что в течение двух первых дней работы форума его объекты посетили более 180 тысяч человек. "Второй день форума был знаменателен деловой активностью специалистов и работой иностранных делегаций. В мероприятиях научно-деловой программы приняли участие свыше 4 тысячи человек", - отметил он. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в КВЦ "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. РИА Новости – официальное информационное агентство мероприятия.

https://ria.ru/20230816/armiya-1890338711.html

россия

алабино

кубинка

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Варвара Скокшина

россия, алабино, кубинка, патриот, форум "армия — 2023", безопасность