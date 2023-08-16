Рейтинг@Mail.ru
Минобороны назвало экспозицию "Эры" центром притяжения экспертов на "Армии" - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/armiya-1890357087.html
Минобороны назвало экспозицию "Эры" центром притяжения экспертов на "Армии"
Минобороны назвало экспозицию "Эры" центром притяжения экспертов на "Армии" - РИА Новости, 16.08.2023
Минобороны назвало экспозицию "Эры" центром притяжения экспертов на "Армии"
Экспозиция военного инновационного технополиса "Эра" стала ключевой площадкой для экспертного сообщества в первые дни международного военно-технического форума... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T11:13
2023-08-16T11:13
россия
алабино
кубинка
патриот
форум "армия — 2023"
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890178253_255:0:3896:2048_1920x0_80_0_0_e94d0db383990bc44646ac676689605e.jpg
ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Экспозиция военного инновационного технополиса "Эра" стала ключевой площадкой для экспертного сообщества в первые дни международного военно-технического форума "Армия-2023". Об этом заявил журналистам начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Александр Осадчук. "Центром притяжения экспертного сообщества являлась экспозиция "Военного инновационного технополиса "Эра". В этом году Выставка разработок Военного инновационного технополиса "Эра" представлена 63 экспонатами. &lt;…&gt; Экспозиция является не только площадкой для демонстрации инновационных разработок, но и центром проведения тематических мероприятий деловой программы и профессиональных консультаций", - сказал Осадчук. Также Осадчук сообщил, что в течение двух первых дней работы форума его объекты посетили более 180 тысяч человек. "Второй день форума был знаменателен деловой активностью специалистов и работой иностранных делегаций. В мероприятиях научно-деловой программы приняли участие свыше 4 тысячи человек", - отметил он. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в КВЦ "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. РИА Новости – официальное информационное агентство мероприятия.
https://ria.ru/20230816/armiya-1890338711.html
россия
алабино
кубинка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890178253_733:0:3464:2048_1920x0_80_0_0_0afa8b1e0819c364f4e34adafbb3644d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, алабино, кубинка, патриот, форум "армия — 2023", безопасность
Россия, Алабино, Кубинка, Патриот, Форум "Армия — 2023", Безопасность
Минобороны назвало экспозицию "Эры" центром притяжения экспертов на "Армии"

Минобороны назвало экспозицию "Эры" ключевой площадкой для экспертов на "Армии"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБаннер с логотипом Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2023"
Баннер с логотипом Международного военно-технического форума АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Баннер с логотипом Международного военно-технического форума "АРМИЯ-2023"
Читать ria.ru в
ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 16 авг - РИА Новости. Экспозиция военного инновационного технополиса "Эра" стала ключевой площадкой для экспертного сообщества в первые дни международного военно-технического форума "Армия-2023". Об этом заявил журналистам начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ Александр Осадчук.
"Центром притяжения экспертного сообщества являлась экспозиция "Военного инновационного технополиса "Эра". В этом году Выставка разработок Военного инновационного технополиса "Эра" представлена 63 экспонатами. <…> Экспозиция является не только площадкой для демонстрации инновационных разработок, но и центром проведения тематических мероприятий деловой программы и профессиональных консультаций", - сказал Осадчук.
Также Осадчук сообщил, что в течение двух первых дней работы форума его объекты посетили более 180 тысяч человек. "Второй день форума был знаменателен деловой активностью специалистов и работой иностранных делегаций. В мероприятиях научно-деловой программы приняли участие свыше 4 тысячи человек", - отметил он.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в КВЦ "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. РИА Новости – официальное информационное агентство мероприятия.
Военнослужащий ВС РФ на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
На "Армии" представили средства защиты техники от высокоточного оружия
09:24
 
РоссияАлабиноКубинкаПатриотФорум "Армия — 2023"Безопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала