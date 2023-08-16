https://ria.ru/20230816/armiya-1890349528.html
На "Армии" показали экспортный вариант комплекса средств связи для Су-57
На "Армии" показали экспортный вариант комплекса средств связи для Су-57 - РИА Новости, 16.08.2023
На "Армии" показали экспортный вариант комплекса средств связи для Су-57
"Росэлектроника на форуме "Армия-2023" впервые показала экспортный вариант комплекса средств связи для многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57,... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T10:36
2023-08-16T10:36
2023-08-16T10:47
безопасность
российская электроника
ростех
су-57
форум "армия — 2023"
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. "Росэлектроника на форуме "Армия-2023" впервые показала экспортный вариант комплекса средств связи для многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57, сообщили в пресс-службе компании. "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" на форуме "Армия-2023" впервые продемонстрировал экспортный вариант комплекса средств связи для многоцелевых истребителей Су-57. Оборудование предназначено для оснащения экспортных модификаций вертолетов и самолетов военной авиации. Его применение позволит повысить надежность, разведзащищенность и помехоустойчивость каналов связи", - говорится в сообщении. Как уточнили в компании, комплекс связи обеспечивает автоматическую и автоматизированную передачу данных в условиях сложной помеховой обстановки на расстоянии до 1500 километров в различных частотных диапазонах. Кроме того, в комплексе используются высокоскоростные магистрали для передачи информации в едином цифровом формате. Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для поражения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. В самолете применяются технологии "стелс", снижающие его радиолокационную заметность. Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг. Максимальная боевая нагрузка Су-57 – 10 тонн. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
https://ria.ru/20230816/armiya-1890338711.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, российская электроника, ростех, су-57, форум "армия — 2023"
Безопасность, Российская электроника, Ростех, Су-57, Форум "Армия — 2023"
На "Армии" показали экспортный вариант комплекса средств связи для Су-57
"Росэлектроника" показала экспортный вариант комплекса средств связи для Су-57
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости.
"Росэлектроника на форуме "Армия-2023" впервые показала экспортный вариант комплекса средств связи для многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57, сообщили в пресс-службе
компании.
"Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех
" на форуме "Армия-2023" впервые продемонстрировал экспортный вариант комплекса средств связи для многоцелевых истребителей Су-57. Оборудование предназначено для оснащения экспортных модификаций вертолетов и самолетов военной авиации. Его применение позволит повысить надежность, разведзащищенность и помехоустойчивость каналов связи", - говорится в сообщении.
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Как уточнили в компании, комплекс связи обеспечивает автоматическую и автоматизированную передачу данных в условиях сложной помеховой обстановки на расстоянии до 1500 километров в различных частотных диапазонах. Кроме того, в комплексе используются высокоскоростные магистрали для передачи информации в едином цифровом формате.
Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для поражения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. В самолете применяются технологии "стелс", снижающие его радиолокационную заметность.
Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг. Максимальная боевая нагрузка Су-57 – 10 тонн.
РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
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