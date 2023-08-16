https://ria.ru/20230816/armiya-1890349528.html

На "Армии" показали экспортный вариант комплекса средств связи для Су-57

На "Армии" показали экспортный вариант комплекса средств связи для Су-57 - РИА Новости, 16.08.2023

На "Армии" показали экспортный вариант комплекса средств связи для Су-57

"Росэлектроника на форуме "Армия-2023" впервые показала экспортный вариант комплекса средств связи для многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57,... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T10:36

2023-08-16T10:36

2023-08-16T10:47

безопасность

российская электроника

ростех

су-57

форум "армия — 2023"

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. "Росэлектроника на форуме "Армия-2023" впервые показала экспортный вариант комплекса средств связи для многоцелевого истребителя пятого поколения Су-57, сообщили в пресс-службе компании. "Холдинг "Росэлектроника" госкорпорации "Ростех" на форуме "Армия-2023" впервые продемонстрировал экспортный вариант комплекса средств связи для многоцелевых истребителей Су-57. Оборудование предназначено для оснащения экспортных модификаций вертолетов и самолетов военной авиации. Его применение позволит повысить надежность, разведзащищенность и помехоустойчивость каналов связи", - говорится в сообщении. Как уточнили в компании, комплекс связи обеспечивает автоматическую и автоматизированную передачу данных в условиях сложной помеховой обстановки на расстоянии до 1500 километров в различных частотных диапазонах. Кроме того, в комплексе используются высокоскоростные магистрали для передачи информации в едином цифровом формате. Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для поражения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. В самолете применяются технологии "стелс", снижающие его радиолокационную заметность. Истребитель может применять широкую номенклатуру как управляемых, так и неуправляемых средств поражения, в том числе ракеты класса "воздух-воздух" малой, средней и большой дальности, управляемые ракеты класса "воздух-поверхность" различных семейств (Х-31, Х-35, Х-38, Х-58, Х-59), корректируемые авиационные бомбы калибра 250, 500 и 1500 кг. Максимальная боевая нагрузка Су-57 – 10 тонн. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

https://ria.ru/20230816/armiya-1890338711.html

https://ria.ru/20230815/ii-1890152437.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, российская электроника, ростех, су-57, форум "армия — 2023"