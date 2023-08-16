https://ria.ru/20230816/armiya-1890338711.html
На "Армии" представили средства защиты техники от высокоточного оружия
На "Армии" представили средства защиты техники от высокоточного оружия - РИА Новости, 16.08.2023
На "Армии" представили средства защиты техники от высокоточного оружия
"Ростех" представил на международном форуме "Армия-2023" новейшие средства защиты личного состава, техники и зданий от высокоточного оружия с радиолокационным и РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T09:24
2023-08-16T09:24
2023-08-16T09:24
безопасность
кубинка
россия
ростех
патриот
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. "Ростех" представил на международном форуме "Армия-2023" новейшие средства защиты личного состава, техники и зданий от высокоточного оружия с радиолокационным и тепловым наведением, сообщила пресс-служба корпорации. "Боевой опыт показал, что простой дымовой завесы сегодня уже недостаточно, так как она не защищает, например, от оружия с тепловизионным прицелом. Мы подошли к решению этой задачи комплексно и создали линейку шашек для маскировки крупных наземных объектов и гранаты для прикрытия небольших подразделений пехоты. Они защищают в том числе от ударов высокоточным оружием с радиолокационным и тепловым наведением", — приводят в пресс-службе слова индустриального директора кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации Бекхана Оздоева. В экспозиции "Ростеха" на форуме впервые показаны дымовые гранаты нового поколения для прикрытия передвижений на открытой местности, шашки для маскировки крупных наземных объектов, а также помеховые и противорадиолокационные патроны для авиации. "Шашки нового поколения созданы для постановки протяженных аэрозольных завес с продолжительным временем существования. При одновременном применении трех типов шашек (УДШ-2, КДШ-К и КДШ-РЛ) объекты маскируются в видимом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах", - уточнили в пресс-службе. Особенностью этих изделий является возможность дистанционного применения через защищенный радиоканал. Это позволяет задействовать несколько десятков шашек одновременно и быстро маскировать большие объекты. Другая новинка — новейшие ручные гранаты для прикрытия передвижений бойцов на открытой местности, они позволяют маскировать военнослужащих как в видимом, так и в инфракрасном спектре. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230815/ii-1890152437.html
https://ria.ru/20230815/forum-1890128187.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, кубинка, россия, ростех, патриот, форум "армия — 2023"
Безопасность, Кубинка, Россия, Ростех, Патриот, Форум "Армия — 2023"
На "Армии" представили средства защиты техники от высокоточного оружия
"Ростех" представил на "Армии" средства защиты техники от высокоточного оружия
КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости.
"Ростех" представил на международном форуме "Армия-2023" новейшие средства защиты личного состава, техники и зданий от высокоточного оружия с радиолокационным и тепловым наведением, сообщила пресс-служба
корпорации.
"Боевой опыт показал, что простой дымовой завесы сегодня уже недостаточно, так как она не защищает, например, от оружия с тепловизионным прицелом. Мы подошли к решению этой задачи комплексно и создали линейку шашек для маскировки крупных наземных объектов и гранаты для прикрытия небольших подразделений пехоты. Они защищают в том числе от ударов высокоточным оружием с радиолокационным и тепловым наведением", — приводят в пресс-службе слова индустриального директора кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации Бекхана Оздоева.
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В экспозиции "Ростеха" на форуме впервые показаны дымовые гранаты нового поколения для прикрытия передвижений на открытой местности, шашки для маскировки крупных наземных объектов, а также помеховые и противорадиолокационные патроны для авиации.
«
"Шашки нового поколения созданы для постановки протяженных аэрозольных завес с продолжительным временем существования. При одновременном применении трех типов шашек (УДШ-2, КДШ-К и КДШ-РЛ) объекты маскируются в видимом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах", - уточнили в пресс-службе.
Особенностью этих изделий является возможность дистанционного применения через защищенный радиоканал. Это позволяет задействовать несколько десятков шашек одновременно и быстро маскировать большие объекты.
Другая новинка — новейшие ручные гранаты для прикрытия передвижений бойцов на открытой местности, они позволяют маскировать военнослужащих как в видимом, так и в инфракрасном спектре.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот
" в подмосковной Кубинке
с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ
. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
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