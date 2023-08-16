Рейтинг@Mail.ru
На "Армии" представили средства защиты техники от высокоточного оружия - РИА Новости, 16.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:24 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/armiya-1890338711.html
На "Армии" представили средства защиты техники от высокоточного оружия
На "Армии" представили средства защиты техники от высокоточного оружия - РИА Новости, 16.08.2023
На "Армии" представили средства защиты техники от высокоточного оружия
"Ростех" представил на международном форуме "Армия-2023" новейшие средства защиты личного состава, техники и зданий от высокоточного оружия с радиолокационным и РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T09:24
2023-08-16T09:24
безопасность
кубинка
россия
ростех
патриот
форум "армия — 2023"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890192882_683:0:4324:2048_1920x0_80_0_0_622873e6d31991682a3b4311504af083.jpg
КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. "Ростех" представил на международном форуме "Армия-2023" новейшие средства защиты личного состава, техники и зданий от высокоточного оружия с радиолокационным и тепловым наведением, сообщила пресс-служба корпорации. "Боевой опыт показал, что простой дымовой завесы сегодня уже недостаточно, так как она не защищает, например, от оружия с тепловизионным прицелом. Мы подошли к решению этой задачи комплексно и создали линейку шашек для маскировки крупных наземных объектов и гранаты для прикрытия небольших подразделений пехоты. Они защищают в том числе от ударов высокоточным оружием с радиолокационным и тепловым наведением", — приводят в пресс-службе слова индустриального директора кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации Бекхана Оздоева. В экспозиции "Ростеха" на форуме впервые показаны дымовые гранаты нового поколения для прикрытия передвижений на открытой местности, шашки для маскировки крупных наземных объектов, а также помеховые и противорадиолокационные патроны для авиации. "Шашки нового поколения созданы для постановки протяженных аэрозольных завес с продолжительным временем существования. При одновременном применении трех типов шашек (УДШ-2, КДШ-К и КДШ-РЛ) объекты маскируются в видимом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах", - уточнили в пресс-службе. Особенностью этих изделий является возможность дистанционного применения через защищенный радиоканал. Это позволяет задействовать несколько десятков шашек одновременно и быстро маскировать большие объекты. Другая новинка — новейшие ручные гранаты для прикрытия передвижений бойцов на открытой местности, они позволяют маскировать военнослужащих как в видимом, так и в инфракрасном спектре. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
https://ria.ru/20230815/ii-1890152437.html
https://ria.ru/20230815/forum-1890128187.html
кубинка
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890192882_1593:0:4324:2048_1920x0_80_0_0_0fe2a4afb595b1fdedfc572cf8ecffd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, кубинка, россия, ростех, патриот, форум "армия — 2023"
Безопасность, Кубинка, Россия, Ростех, Патриот, Форум "Армия — 2023"
На "Армии" представили средства защиты техники от высокоточного оружия

"Ростех" представил на "Армии" средства защиты техники от высокоточного оружия

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023"
Военнослужащий ВС РФ на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2023 - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Военнослужащий ВС РФ на выставке в рамках Международного военно-технического форума "Армия-2023". Архивное фото
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская обл.), 16 авг - РИА Новости. "Ростех" представил на международном форуме "Армия-2023" новейшие средства защиты личного состава, техники и зданий от высокоточного оружия с радиолокационным и тепловым наведением, сообщила пресс-служба корпорации.
"Боевой опыт показал, что простой дымовой завесы сегодня уже недостаточно, так как она не защищает, например, от оружия с тепловизионным прицелом. Мы подошли к решению этой задачи комплексно и создали линейку шашек для маскировки крупных наземных объектов и гранаты для прикрытия небольших подразделений пехоты. Они защищают в том числе от ударов высокоточным оружием с радиолокационным и тепловым наведением", — приводят в пресс-службе слова индустриального директора кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии корпорации Бекхана Оздоева.
В пресс-центре на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 в Конгрессно-выставочном центре Патриот - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Искусственный интеллект оказался центральной темой "Армии-2023"
Вчера, 11:32
В экспозиции "Ростеха" на форуме впервые показаны дымовые гранаты нового поколения для прикрытия передвижений на открытой местности, шашки для маскировки крупных наземных объектов, а также помеховые и противорадиолокационные патроны для авиации.
«
"Шашки нового поколения созданы для постановки протяженных аэрозольных завес с продолжительным временем существования. При одновременном применении трех типов шашек (УДШ-2, КДШ-К и КДШ-РЛ) объекты маскируются в видимом, инфракрасном и радиолокационном диапазонах", - уточнили в пресс-службе.
Особенностью этих изделий является возможность дистанционного применения через защищенный радиоканал. Это позволяет задействовать несколько десятков шашек одновременно и быстро маскировать большие объекты.
Другая новинка — новейшие ручные гранаты для прикрытия передвижений бойцов на открытой местности, они позволяют маскировать военнослужащих как в видимом, так и в инфракрасном спектре.
Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит в парке "Патриот" в подмосковной Кубинке с 14 по 20 августа под эгидой Минобороны РФ. РИА Новости – официальное информационное агентство форума.
Танк Т-14 Армата на Международном военно-техническом форуме АРМИЯ-2023 - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Запад пытался сорвать форум "Армия", заявил Шойгу
Вчера, 10:23
 
БезопасностьКубинкаРоссияРостехПатриотФорум "Армия — 2023"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала