https://ria.ru/20230816/argentina-1890327679.html

СМИ: власти Аргентины сняли запрет на экспорт мяса

СМИ: власти Аргентины сняли запрет на экспорт мяса - РИА Новости, 16.08.2023

СМИ: власти Аргентины сняли запрет на экспорт мяса

Правительство Аргентины решило возобновить экспорт говядины, сообщила газета La Nacion. РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T06:43

2023-08-16T06:43

2023-08-16T06:43

в мире

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 16 авг – РИА Новости. Правительство Аргентины решило возобновить экспорт говядины, сообщила газета La Nacion. "После того как таможня проинформировала о приостановке экспорта мяса говядины на 15 дней, правительство сообщило вечером (во вторник), что пришло к соглашению с экспортерами… Правительство отменило меру, блокировавшую экспорт", - говорится в сообщении. В понедельник аргентинский песо обвалился более чем на 20% после итогов праймериз, где победил крайне правый политик и экономист Хавьер Милей. Цена на говядину подскочила на 20-30%. На этом фоне власти Аргентины приостановили на 15 дней экспорт говядины для стабилизации цен на внутреннем рынке.

https://ria.ru/20230815/inflyatsiya-1890313187.html

аргентина

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в мире, аргентина