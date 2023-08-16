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В Крыму арестовали мужчину, угрожавшего сотруднику АЗС за букву Z на кепке
В Крыму арестовали мужчину, угрожавшего сотруднику АЗС за букву Z на кепке - РИА Новости, 16.08.2023
В Крыму арестовали мужчину, угрожавшего сотруднику АЗС за букву Z на кепке
Суд в Крыму арестовал на 14 суток мужчину, угрожавшего сотруднику автозаправочной станции, сообщила пресс-служба МВД республики в телеграм-канале ведомства. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:26
2023-08-16T17:26
2023-08-16T17:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Суд в Крыму арестовал на 14 суток мужчину, угрожавшего сотруднику автозаправочной станции, сообщила пресс-служба МВД республики в телеграм-канале ведомства.По данным ведомства, в интернете появилась видеозапись, на которой мужчина в ходе словесной перепалки угрожает сотруднику автозаправочной станции. В короткие сроки 32-летний житель Кировского района был установлен и задержан. Операцию проводили сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по Республике Крым при содействии сотрудников регионального УФСБ. "В отношении гражданина составлен административный протокол по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ. Суд признал гражданина виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 14 суток", - говорится в сообщении. При этом проверочные мероприятия в отношении мужчины продолжаются. Ранее в телеграм-канале "Крымский Смерш" появилась видеозапись с заправочной станции, на которой мужчина угрожает спалить живьём сотрудника АЗС, если еще раз увидит его в кепке. По данным телеграм-канала, инцидент произошел в городе Старый Крым, а на камуфляжной кепке был изображены флаг России и символ спецоперации - буква Z.
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происшествия, россия, республика крым, мвд по республике крым
Происшествия, Россия, Республика Крым, МВД по Республике Крым
В Крыму арестовали мужчину, угрожавшего сотруднику АЗС за букву Z на кепке
В Крыму арестовала мужчину за угрозу спалить сотрудника АЗС за кепку с буквой Z