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Актер из "Игры престолов" умер в 36 лет
Актер из "Игры престолов" умер в 36 лет - РИА Новости, 16.08.2023
Актер из "Игры престолов" умер в 36 лет
Британский актер Даррен Кент умер в возрасте 36 лет после продолжительной болезни, об этом сообщило агентство Carey Dodd Associates на своей странице в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T02:10
2023-08-16T02:10
2023-08-16T09:33
в мире
эмилия кларк
культура
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Британский актер Даррен Кент умер в возрасте 36 лет после продолжительной болезни, об этом сообщило агентство Carey Dodd Associates на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter)."С глубокой печалью вынуждены сообщить, что наш дорогой друг и клиент Даррен Кент скончался в пятницу. Его родители и лучший друг были рядом с ним. Наши мысли и любовь с его семьей в это трудное время. Покойся с миром, мой друг", — говорится в сообщении.Как отмечает издание Hollywood Reporter, Кент страдал от остеопороза, артрита и редкого заболевания кожи.Актер был известен благодаря роли в десятом эпизоде четвертого сезона сериала "Игра престолов". Кент сыграл пастуха, который принес показать королеве Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) останки своей дочери, сожженной заживо одним из ее драконов.
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в мире, эмилия кларк
В мире, Эмилия Кларк, Культура
Актер из "Игры престолов" умер в 36 лет
Актер из сериала "Игра престолов" Даррен Кент умер в возрасте 36 лет