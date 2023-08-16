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Актер из "Игры престолов" умер в 36 лет

Актер из "Игры престолов" умер в 36 лет - РИА Новости, 16.08.2023

Актер из "Игры престолов" умер в 36 лет

Британский актер Даррен Кент умер в возрасте 36 лет после продолжительной болезни, об этом сообщило агентство Carey Dodd Associates на своей странице в... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T02:10

2023-08-16T02:10

2023-08-16T09:33

в мире

эмилия кларк

культура

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Британский актер Даррен Кент умер в возрасте 36 лет после продолжительной болезни, об этом сообщило агентство Carey Dodd Associates на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter)."С глубокой печалью вынуждены сообщить, что наш дорогой друг и клиент Даррен Кент скончался в пятницу. Его родители и лучший друг были рядом с ним. Наши мысли и любовь с его семьей в это трудное время. Покойся с миром, мой друг", — говорится в сообщении.Как отмечает издание Hollywood Reporter, Кент страдал от остеопороза, артрита и редкого заболевания кожи.Актер был известен благодаря роли в десятом эпизоде четвертого сезона сериала "Игра престолов". Кент сыграл пастуха, который принес показать королеве Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) останки своей дочери, сожженной заживо одним из ее драконов.

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, эмилия кларк