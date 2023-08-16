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Актер из "Игры престолов" умер в 36 лет - РИА Новости, 16.08.2023
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Культура
 
02:10 16.08.2023 (обновлено: 09:33 16.08.2023)
https://ria.ru/20230816/akter-1890320408.html
Актер из "Игры престолов" умер в 36 лет
Актер из "Игры престолов" умер в 36 лет - РИА Новости, 16.08.2023
Актер из "Игры престолов" умер в 36 лет
Британский актер Даррен Кент умер в возрасте 36 лет после продолжительной болезни, об этом сообщило агентство Carey Dodd Associates на своей странице в... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T02:10
2023-08-16T09:33
в мире
эмилия кларк
культура
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Британский актер Даррен Кент умер в возрасте 36 лет после продолжительной болезни, об этом сообщило агентство Carey Dodd Associates на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter)."С глубокой печалью вынуждены сообщить, что наш дорогой друг и клиент Даррен Кент скончался в пятницу. Его родители и лучший друг были рядом с ним. Наши мысли и любовь с его семьей в это трудное время. Покойся с миром, мой друг", — говорится в сообщении.Как отмечает издание Hollywood Reporter, Кент страдал от остеопороза, артрита и редкого заболевания кожи.Актер был известен благодаря роли в десятом эпизоде четвертого сезона сериала "Игра престолов". Кент сыграл пастуха, который принес показать королеве Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) останки своей дочери, сожженной заживо одним из ее драконов.
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в мире, эмилия кларк
В мире, Эмилия Кларк, Культура
Актер из "Игры престолов" умер в 36 лет

Актер из сериала "Игра престолов" Даррен Кент умер в возрасте 36 лет

© Bighead Littlehead (2011)Актер Даррен Кент
Актер Даррен Кент
© Bighead Littlehead (2011)
Актер Даррен Кент. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Британский актер Даррен Кент умер в возрасте 36 лет после продолжительной болезни, об этом сообщило агентство Carey Dodd Associates на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter).
«
"С глубокой печалью вынуждены сообщить, что наш дорогой друг и клиент Даррен Кент скончался в пятницу. Его родители и лучший друг были рядом с ним. Наши мысли и любовь с его семьей в это трудное время. Покойся с миром, мой друг", — говорится в сообщении.
Как отмечает издание Hollywood Reporter, Кент страдал от остеопороза, артрита и редкого заболевания кожи.
Актер был известен благодаря роли в десятом эпизоде четвертого сезона сериала "Игра престолов". Кент сыграл пастуха, который принес показать королеве Дейенерис Таргариен (Эмилия Кларк) останки своей дочери, сожженной заживо одним из ее драконов.
 
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