https://ria.ru/20230816/afrika-1890344352.html

Эксперт прокомментировал возможную отправку украинских карателей в Африку

Эксперт прокомментировал возможную отправку украинских карателей в Африку - РИА Новости, 16.08.2023

Эксперт прокомментировал возможную отправку украинских карателей в Африку

Отправка британской спецслужбой MI6 украинских диверсантов-карателей в Африку вряд ли переломит африканский тренд, заявил в среду РИА Новости эксперт... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T10:09

2023-08-16T10:09

2023-08-16T10:09

африка

россия

украина

владимир брутер

британская разведывательная служба mi6

в мире

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Отправка британской спецслужбой MI6 украинских диверсантов-карателей в Африку вряд ли переломит африканский тренд, заявил в среду РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований (Россия) Владимир Брутер. Для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд из боевиков Украины. Боевики, в частности, должны ликвидировать лидеров стран Африки, ориентированных на Россию, сообщил ранее военно-дипломатический источник. "Я думаю, что это может быть серьезно и опасно для каких-то конкретных людей. Способен ли украинский диверсионный отряд переломить африканский тренд? Конечно же нет, но убить неприятного для Запада лидера они могут", - сказал Брутер. Он добавил, что часть боевиков западных спецслужб нанимается из стран "третьего мира". "Своих не хватает и они в данном случае ангажируют тех, кто, на их взгляд, прошел проверку боем", - отметил эксперт. "На Украине и в рамках СВО эти люди сейчас имеют ограниченное применение. Засылать киллеров в Донецк сложно и ненужно, учитывая формат происходящего, а люди остались. На взгляд Запада, эти люди вполне эффективные, проверенные, а Африка - хорошее поле для тренировки, где они получат некую боеспособную единицу", - заключил Брутер.

https://ria.ru/20230813/velikobritaniya-1889727843.html

https://ria.ru/20230816/ofitser-1890321734.html

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россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

африка, россия, украина, владимир брутер, британская разведывательная служба mi6, в мире