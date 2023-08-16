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Эксперт прокомментировал возможную отправку украинских карателей в Африку - РИА Новости, 16.08.2023
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10:09 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/afrika-1890344352.html
Эксперт прокомментировал возможную отправку украинских карателей в Африку
Эксперт прокомментировал возможную отправку украинских карателей в Африку - РИА Новости, 16.08.2023
Эксперт прокомментировал возможную отправку украинских карателей в Африку
Отправка британской спецслужбой MI6 украинских диверсантов-карателей в Африку вряд ли переломит африканский тренд, заявил в среду РИА Новости эксперт... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T10:09
2023-08-16T10:09
африка
россия
украина
владимир брутер
британская разведывательная служба mi6
в мире
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Отправка британской спецслужбой MI6 украинских диверсантов-карателей в Африку вряд ли переломит африканский тренд, заявил в среду РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований (Россия) Владимир Брутер. Для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд из боевиков Украины. Боевики, в частности, должны ликвидировать лидеров стран Африки, ориентированных на Россию, сообщил ранее военно-дипломатический источник. "Я думаю, что это может быть серьезно и опасно для каких-то конкретных людей. Способен ли украинский диверсионный отряд переломить африканский тренд? Конечно же нет, но убить неприятного для Запада лидера они могут", - сказал Брутер. Он добавил, что часть боевиков западных спецслужб нанимается из стран "третьего мира". "Своих не хватает и они в данном случае ангажируют тех, кто, на их взгляд, прошел проверку боем", - отметил эксперт. "На Украине и в рамках СВО эти люди сейчас имеют ограниченное применение. Засылать киллеров в Донецк сложно и ненужно, учитывая формат происходящего, а люди остались. На взгляд Запада, эти люди вполне эффективные, проверенные, а Африка - хорошее поле для тренировки, где они получат некую боеспособную единицу", - заключил Брутер.
https://ria.ru/20230813/velikobritaniya-1889727843.html
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африка, россия, украина, владимир брутер, британская разведывательная служба mi6, в мире
Африка, Россия, Украина, Владимир Брутер, Британская разведывательная служба MI6, В мире
Эксперт прокомментировал возможную отправку украинских карателей в Африку

Эксперт: отправка MI6 украинских карателей вряд ли переломит африканский тренд

© AP Photo / Olga IvashchenkoУкраинский спецназ
Украинский спецназ - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© AP Photo / Olga Ivashchenko
Украинский спецназ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Отправка британской спецслужбой MI6 украинских диверсантов-карателей в Африку вряд ли переломит африканский тренд, заявил в среду РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований (Россия) Владимир Брутер.
Для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд из боевиков Украины. Боевики, в частности, должны ликвидировать лидеров стран Африки, ориентированных на Россию, сообщил ранее военно-дипломатический источник.
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"Я думаю, что это может быть серьезно и опасно для каких-то конкретных людей. Способен ли украинский диверсионный отряд переломить африканский тренд? Конечно же нет, но убить неприятного для Запада лидера они могут", - сказал Брутер.
Он добавил, что часть боевиков западных спецслужб нанимается из стран "третьего мира". "Своих не хватает и они в данном случае ангажируют тех, кто, на их взгляд, прошел проверку боем", - отметил эксперт.
"На Украине и в рамках СВО эти люди сейчас имеют ограниченное применение. Засылать киллеров в Донецк сложно и ненужно, учитывая формат происходящего, а люди остались. На взгляд Запада, эти люди вполне эффективные, проверенные, а Африка - хорошее поле для тренировки, где они получат некую боеспособную единицу", - заключил Брутер.
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АфрикаРоссияУкраинаВладимир БрутерБританская разведывательная служба MI6В мире
 
 
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