Эксперт прокомментировал возможную отправку украинских карателей в Африку
Эксперт: отправка MI6 украинских карателей вряд ли переломит африканский тренд
© AP Photo / Olga IvashchenkoУкраинский спецназ
© AP Photo / Olga Ivashchenko
Украинский спецназ. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Отправка британской спецслужбой MI6 украинских диверсантов-карателей в Африку вряд ли переломит африканский тренд, заявил в среду РИА Новости эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований (Россия) Владимир Брутер.
Для противодействия развитию сотрудничества стран Африки и России британской спецслужбой MI6 сформирован и подготовлен к отправке на южный континент диверсионно-карательный отряд из боевиков Украины. Боевики, в частности, должны ликвидировать лидеров стран Африки, ориентированных на Россию, сообщил ранее военно-дипломатический источник.
"Я думаю, что это может быть серьезно и опасно для каких-то конкретных людей. Способен ли украинский диверсионный отряд переломить африканский тренд? Конечно же нет, но убить неприятного для Запада лидера они могут", - сказал Брутер.
Он добавил, что часть боевиков западных спецслужб нанимается из стран "третьего мира". "Своих не хватает и они в данном случае ангажируют тех, кто, на их взгляд, прошел проверку боем", - отметил эксперт.
"На Украине и в рамках СВО эти люди сейчас имеют ограниченное применение. Засылать киллеров в Донецк сложно и ненужно, учитывая формат происходящего, а люди остались. На взгляд Запада, эти люди вполне эффективные, проверенные, а Африка - хорошее поле для тренировки, где они получат некую боеспособную единицу", - заключил Брутер.