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Власти Адыгеи готовятся к фестивалю сыра, который пройдет 16-17 сентября - РИА Новости, 16.08.2023
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Республика Адыгея
 
17:26 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/adygeya-1890450924.html
Власти Адыгеи готовятся к фестивалю сыра, который пройдет 16-17 сентября
Власти Адыгеи готовятся к фестивалю сыра, который пройдет 16-17 сентября - РИА Новости, 16.08.2023
Власти Адыгеи готовятся к фестивалю сыра, который пройдет 16-17 сентября
Власти Адыгеи ведут подготовку к проведению фестиваля сыра, который будет проходить 16-17 сентября в Майкопском районе, сообщает пресс-служба республиканского... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:26
2023-08-16T17:26
республика адыгея
майкопский район
мурат кумпилов
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МАЙКОП, 16 авг - РИА Новости. Власти Адыгеи ведут подготовку к проведению фестиваля сыра, который будет проходить 16-17 сентября в Майкопском районе, сообщает пресс-служба республиканского правительства. Как и в минувшем году, фестиваль адыгейского сыра пройдет на Даховской поляне у хребта Уна-Коз. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил задачу продумать все детали праздника – от логистики до культурной программы, организации ярмарки и дегустации. "Территория Даховской поляны распределена по определенным зонам: будет отведено место для муниципальных подворий, производителей адыгейского сыра, торговли и общественного питания. Панируется увеличить число шатров, где каждый желающий сможет отведать национальные блюда. Готовится выставка изделий народных художественных промыслов", - говорится в сообщении. Фестивальная программа будет знакомить гостей с культурой народов Адыгеи, ее традициями и обычаями. Кроме того, гости смогут увидеть, как варится настоящий адыгейский сыр, и продегустировать его. "В каждом подворье будут проводиться мастер-классы и конкурсы по изготовлению адыгейского сыра, халюжей и других национальных блюд по старинным рецептам с использованием сыра", - добавили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230517/selo-1872444864.html
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майкопский район, мурат кумпилов
Республика Адыгея, Майкопский район, Мурат Кумпилов

Власти Адыгеи готовятся к фестивалю сыра, который пройдет 16-17 сентября

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкФестиваль адыгейского сыра в Республике Адыгея
Фестиваль адыгейского сыра в Республике Адыгея - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Фестиваль адыгейского сыра в Республике Адыгея. Архивное фото
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МАЙКОП, 16 авг - РИА Новости. Власти Адыгеи ведут подготовку к проведению фестиваля сыра, который будет проходить 16-17 сентября в Майкопском районе, сообщает пресс-служба республиканского правительства.
Как и в минувшем году, фестиваль адыгейского сыра пройдет на Даховской поляне у хребта Уна-Коз. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил задачу продумать все детали праздника – от логистики до культурной программы, организации ярмарки и дегустации.
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"Территория Даховской поляны распределена по определенным зонам: будет отведено место для муниципальных подворий, производителей адыгейского сыра, торговли и общественного питания. Панируется увеличить число шатров, где каждый желающий сможет отведать национальные блюда. Готовится выставка изделий народных художественных промыслов", - говорится в сообщении.
Фестивальная программа будет знакомить гостей с культурой народов Адыгеи, ее традициями и обычаями. Кроме того, гости смогут увидеть, как варится настоящий адыгейский сыр, и продегустировать его.
«
"В каждом подворье будут проводиться мастер-классы и конкурсы по изготовлению адыгейского сыра, халюжей и других национальных блюд по старинным рецептам с использованием сыра", - добавили в пресс-службе.
 
Республика АдыгеяМайкопский районМурат Кумпилов
 
 
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