https://ria.ru/20230816/abushaev-1890437677.html

Мэра Большого Камня представили к ордену за захват трофеев НАТО в зоне СВО

Мэра Большого Камня представили к ордену за захват трофеев НАТО в зоне СВО - РИА Новости, 16.08.2023

Мэра Большого Камня представили к ордену за захват трофеев НАТО в зоне СВО

Глава города Большой Камень в Приморском крае Рустям Абушаев, участвующий в спецоперации в составе приморского добровольческого отряда "Тигр", был представлен к РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T16:23

2023-08-16T16:23

2023-08-16T16:23

специальная военная операция на украине

общество

большой камень

приморский край

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865751049_163:232:1277:858_1920x0_80_0_0_68b90493954efe98fb67b91d790f429f.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. Глава города Большой Камень в Приморском крае Рустям Абушаев, участвующий в спецоперации в составе приморского добровольческого отряда "Тигр", был представлен к ордену Мужества после участия в эвакуации бойцов с поля боя и в захвате вооружения НАТО, рассказал РИА Новости командир отряда. В апреле Абушаев сообщил в своем телеграм-канале, что находится в зоне СВО. Его участие в спецоперации подтвердил РИА Новости командир отряда "Тигр", уточнивший, что Абушаев служит под его началом. В среду градоначальник опубликовал новое обращение из зоны СВО, поблагодарив детей за письма, которые те присылают бойцам. "Мэр Большого Камня в зоне СВО участвовал в эвакуации раненых и убитых с линии боевого соприкосновения. Был представлен к ордену Мужества после обнаружения, разминирования и доставки образцов вооружения НАТО с последующей передачей органам госбезопасности", - рассказал командир отряда "Тигр". По словам собеседника, за время нахождения на спецоперации Абушаев также был награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" второй степени с мечами за эффективную организацию обороны при наступлении противника и удержание позиций. "Если вкратце, скажу так: если бы у меня был каждый такой боец, я был бы очень рад", - добавил командир отряда "Тигр". В марте СУСК РФ по Приморью заявило о возбуждении уголовного дела на экс-главу Надеждинского района. В прокуратуре края подтвердили, что речь идет об Абушаеве, ранее возглавлявшем район. Его обвинили в мошенничестве с землей в районе и ведении бизнеса через доверенных лиц. Тогда же Абушаева объявили в федеральный розыск. Он был заочно заключен под стражу. В апреле Приморский краевой суд отменил постановление об аресте. При новом избрании меры пресечения в мае Фрунзенский районный суд Владивостока отказал в аресте Абушаева. Краевой суд оставил в силе это решение. Фрунзенский районный суд 11 августа обязал следствие отменить постановление о розыске мэра.

https://ria.ru/20230815/trofei-1890211578.html

https://ria.ru/20230815/lugansk-1890164217.html

большой камень

приморский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, большой камень, приморский край