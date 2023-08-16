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Мэра Большого Камня представили к ордену за захват трофеев НАТО в зоне СВО - РИА Новости, 16.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
16:23 16.08.2023
https://ria.ru/20230816/abushaev-1890437677.html
Мэра Большого Камня представили к ордену за захват трофеев НАТО в зоне СВО
Мэра Большого Камня представили к ордену за захват трофеев НАТО в зоне СВО - РИА Новости, 16.08.2023
Мэра Большого Камня представили к ордену за захват трофеев НАТО в зоне СВО
Глава города Большой Камень в Приморском крае Рустям Абушаев, участвующий в спецоперации в составе приморского добровольческого отряда "Тигр", был представлен к РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T16:23
2023-08-16T16:23
специальная военная операция на украине
общество
большой камень
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. Глава города Большой Камень в Приморском крае Рустям Абушаев, участвующий в спецоперации в составе приморского добровольческого отряда "Тигр", был представлен к ордену Мужества после участия в эвакуации бойцов с поля боя и в захвате вооружения НАТО, рассказал РИА Новости командир отряда. В апреле Абушаев сообщил в своем телеграм-канале, что находится в зоне СВО. Его участие в спецоперации подтвердил РИА Новости командир отряда "Тигр", уточнивший, что Абушаев служит под его началом. В среду градоначальник опубликовал новое обращение из зоны СВО, поблагодарив детей за письма, которые те присылают бойцам. "Мэр Большого Камня в зоне СВО участвовал в эвакуации раненых и убитых с линии боевого соприкосновения. Был представлен к ордену Мужества после обнаружения, разминирования и доставки образцов вооружения НАТО с последующей передачей органам госбезопасности", - рассказал командир отряда "Тигр". По словам собеседника, за время нахождения на спецоперации Абушаев также был награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" второй степени с мечами за эффективную организацию обороны при наступлении противника и удержание позиций. "Если вкратце, скажу так: если бы у меня был каждый такой боец, я был бы очень рад", - добавил командир отряда "Тигр". В марте СУСК РФ по Приморью заявило о возбуждении уголовного дела на экс-главу Надеждинского района. В прокуратуре края подтвердили, что речь идет об Абушаеве, ранее возглавлявшем район. Его обвинили в мошенничестве с землей в районе и ведении бизнеса через доверенных лиц. Тогда же Абушаева объявили в федеральный розыск. Он был заочно заключен под стражу. В апреле Приморский краевой суд отменил постановление об аресте. При новом избрании меры пресечения в мае Фрунзенский районный суд Владивостока отказал в аресте Абушаева. Краевой суд оставил в силе это решение. Фрунзенский районный суд 11 августа обязал следствие отменить постановление о розыске мэра.
https://ria.ru/20230815/trofei-1890211578.html
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общество, большой камень, приморский край
Специальная военная операция на Украине, Общество, Большой Камень, Приморский край
Мэра Большого Камня представили к ордену за захват трофеев НАТО в зоне СВО

Мэра Большого Камня Абушаева представили к ордену за захват трофеев НАТО на СВО

© Фото : Рустям Абушаев/TelegramРустям Абушаев
Рустям Абушаев - РИА Новости, 1920, 16.08.2023
© Фото : Рустям Абушаев/Telegram
Рустям Абушаев. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг - РИА Новости. Глава города Большой Камень в Приморском крае Рустям Абушаев, участвующий в спецоперации в составе приморского добровольческого отряда "Тигр", был представлен к ордену Мужества после участия в эвакуации бойцов с поля боя и в захвате вооружения НАТО, рассказал РИА Новости командир отряда.
В апреле Абушаев сообщил в своем телеграм-канале, что находится в зоне СВО. Его участие в спецоперации подтвердил РИА Новости командир отряда "Тигр", уточнивший, что Абушаев служит под его началом. В среду градоначальник опубликовал новое обращение из зоны СВО, поблагодарив детей за письма, которые те присылают бойцам.
"Мэр Большого Камня в зоне СВО участвовал в эвакуации раненых и убитых с линии боевого соприкосновения. Был представлен к ордену Мужества после обнаружения, разминирования и доставки образцов вооружения НАТО с последующей передачей органам госбезопасности", - рассказал командир отряда "Тигр".
По словам собеседника, за время нахождения на спецоперации Абушаев также был награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" второй степени с мечами за эффективную организацию обороны при наступлении противника и удержание позиций.
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"Если вкратце, скажу так: если бы у меня был каждый такой боец, я был бы очень рад", - добавил командир отряда "Тигр".
В марте СУСК РФ по Приморью заявило о возбуждении уголовного дела на экс-главу Надеждинского района. В прокуратуре края подтвердили, что речь идет об Абушаеве, ранее возглавлявшем район. Его обвинили в мошенничестве с землей в районе и ведении бизнеса через доверенных лиц. Тогда же Абушаева объявили в федеральный розыск. Он был заочно заключен под стражу. В апреле Приморский краевой суд отменил постановление об аресте. При новом избрании меры пресечения в мае Фрунзенский районный суд Владивостока отказал в аресте Абушаева. Краевой суд оставил в силе это решение. Фрунзенский районный суд 11 августа обязал следствие отменить постановление о розыске мэра.
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