https://ria.ru/20230816/abushaev-1890354618.html
Обвиняемый в мошенничестве мэр Большого Камня вышел на связь из зоны СВО
Обвиняемый в мошенничестве мэр Большого Камня вышел на связь из зоны СВО - РИА Новости, 16.08.2023
Обвиняемый в мошенничестве мэр Большого Камня вышел на связь из зоны СВО
Глава городского округа Большой Камень, экс-руководитель Надеждинского района Приморского края Рустям Абушаев, обвиняемый в мошенничестве и незаконном... РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T10:59
2023-08-16T10:59
2023-08-16T11:54
специальная военная операция на украине
безопасность
надеждинский район
большой камень
приморский край
приморский краевой суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865751049_163:232:1277:858_1920x0_80_0_0_68b90493954efe98fb67b91d790f429f.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг — РИА Новости. Глава городского округа Большой Камень, экс-руководитель Надеждинского района Приморского края Рустям Абушаев, обвиняемый в мошенничестве и незаконном предпринимательстве, впервые с апреля опубликовал в своем телеграм-канале видео из зоны спецоперации, в котором прочитал письмо школьницы к военным и поблагодарил детей за поддержку. "Дорогие дети, наши бойцы читают ваши письма. Очень приятно, вы даже не представляете, насколько вы нас поддерживаете. Здесь рядом со мной воюют и большекаменцы, где я работаю, и с Надеждинского района работают, где я раньше работал, вообще с нашего со всего Приморья. <...> Берегите себя. Спасибо", — заявил он в ролике. В сообщении, к которому прикреплено видео, говорится, что бойцы получили письма "от наших школьников из Большого Камня". Одно из писем Абушаев прочитал под запись. По его словам, его написала 17-летняя девушка, которая благодарит участников СВО за защиту родины и желает им вернуться домой. В марте СУ СК по Приморью возбудило уголовное дело на экс-главу Надеждинского района. В прокуратуре края подтвердили, что речь идет об Абушаеве. Его обвинили в мошенничестве с землей в районе и ведении бизнеса через доверенных лиц.В апреле политик сообщил в своем телеграм-канале, что находится в зоне СВО. Его участие в спецоперации подтвердил РИА Новости командир приморского добровольческого отряда "Тигр", в котором, по словам офицера, и служит Абушаев. Весной его объявили в федеральный розыск и заочно заключили под стражу, но в апреле Приморский краевой суд отменил постановление об аресте. При новом избрании меры пресечения в мае Фрунзенский районный суд Владивостока отказал в аресте Абушаева. Краевой суд оставил в силе это решение. Фрунзенский районный суд 11 августа обязал следствие отменить постановление о розыске мэра.
https://ria.ru/20230811/rozysk-1889410777.html
https://ria.ru/20221101/spetsoperatsiya-1828403165.html
надеждинский район
большой камень
приморский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/11/1865751049_0:16:1277:974_1920x0_80_0_0_7b05236ade34408e8c91e9d51e4fccf0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, надеждинский район, большой камень, приморский край, приморский краевой суд
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Надеждинский район, Большой Камень, Приморский край, Приморский краевой суд
Обвиняемый в мошенничестве мэр Большого Камня вышел на связь из зоны СВО
Обвиняемый в мошенничестве мэр Большого Камня Абушаев вышел на связь из зоны СВО
ВЛАДИВОСТОК, 16 авг — РИА Новости.
Глава городского округа Большой Камень, экс-руководитель Надеждинского района Приморского края Рустям Абушаев, обвиняемый в мошенничестве и незаконном предпринимательстве, впервые с апреля опубликовал в своем телеграм-канале
видео из зоны спецоперации, в котором прочитал письмо школьницы к военным и поблагодарил детей за поддержку.
"Дорогие дети, наши бойцы читают ваши письма. Очень приятно, вы даже не представляете, насколько вы нас поддерживаете. Здесь рядом со мной воюют и большекаменцы, где я работаю, и с Надеждинского района работают, где я раньше работал, вообще с нашего со всего Приморья. <...> Берегите себя. Спасибо", — заявил он в ролике.
В сообщении, к которому прикреплено видео, говорится, что бойцы получили письма "от наших школьников из Большого Камня". Одно из писем Абушаев прочитал под запись. По его словам, его написала 17-летняя девушка, которая благодарит участников СВО за защиту родины и желает им вернуться домой.
В марте СУ СК по Приморью возбудило уголовное дело на экс-главу Надеждинского района. В прокуратуре края подтвердили, что речь идет об Абушаеве. Его обвинили в мошенничестве с землей в районе и ведении бизнеса через доверенных лиц.
Суд обязал прекратить розыск мэра Большого Камня
В апреле политик сообщил в своем телеграм-канале, что находится в зоне СВО. Его участие в спецоперации подтвердил РИА Новости командир приморского добровольческого отряда "Тигр", в котором, по словам офицера, и служит Абушаев.
Весной его объявили в федеральный розыск и заочно заключили под стражу, но в апреле Приморский краевой суд
отменил постановление об аресте. При новом избрании меры пресечения в мае Фрунзенский районный суд Владивостока
отказал в аресте Абушаева. Краевой суд оставил в силе это решение. Фрунзенский районный суд 11 августа обязал следствие отменить постановление о розыске мэра.
Экс-мэр Керчи получил ранение во время спецоперации