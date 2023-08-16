https://ria.ru/20230816/abushaev-1890354618.html

Обвиняемый в мошенничестве мэр Большого Камня вышел на связь из зоны СВО

Обвиняемый в мошенничестве мэр Большого Камня вышел на связь из зоны СВО - РИА Новости, 16.08.2023

Обвиняемый в мошенничестве мэр Большого Камня вышел на связь из зоны СВО

Глава городского округа Большой Камень, экс-руководитель Надеждинского района Приморского края Рустям Абушаев, обвиняемый в мошенничестве и незаконном... РИА Новости, 16.08.2023

2023-08-16T10:59

2023-08-16T10:59

2023-08-16T11:54

специальная военная операция на украине

безопасность

надеждинский район

большой камень

приморский край

приморский краевой суд

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ВЛАДИВОСТОК, 16 авг — РИА Новости. Глава городского округа Большой Камень, экс-руководитель Надеждинского района Приморского края Рустям Абушаев, обвиняемый в мошенничестве и незаконном предпринимательстве, впервые с апреля опубликовал в своем телеграм-канале видео из зоны спецоперации, в котором прочитал письмо школьницы к военным и поблагодарил детей за поддержку. "Дорогие дети, наши бойцы читают ваши письма. Очень приятно, вы даже не представляете, насколько вы нас поддерживаете. Здесь рядом со мной воюют и большекаменцы, где я работаю, и с Надеждинского района работают, где я раньше работал, вообще с нашего со всего Приморья. <...> Берегите себя. Спасибо", — заявил он в ролике. В сообщении, к которому прикреплено видео, говорится, что бойцы получили письма "от наших школьников из Большого Камня". Одно из писем Абушаев прочитал под запись. По его словам, его написала 17-летняя девушка, которая благодарит участников СВО за защиту родины и желает им вернуться домой. В марте СУ СК по Приморью возбудило уголовное дело на экс-главу Надеждинского района. В прокуратуре края подтвердили, что речь идет об Абушаеве. Его обвинили в мошенничестве с землей в районе и ведении бизнеса через доверенных лиц.В апреле политик сообщил в своем телеграм-канале, что находится в зоне СВО. Его участие в спецоперации подтвердил РИА Новости командир приморского добровольческого отряда "Тигр", в котором, по словам офицера, и служит Абушаев. Весной его объявили в федеральный розыск и заочно заключили под стражу, но в апреле Приморский краевой суд отменил постановление об аресте. При новом избрании меры пресечения в мае Фрунзенский районный суд Владивостока отказал в аресте Абушаева. Краевой суд оставил в силе это решение. Фрунзенский районный суд 11 августа обязал следствие отменить постановление о розыске мэра.

https://ria.ru/20230811/rozysk-1889410777.html

https://ria.ru/20221101/spetsoperatsiya-1828403165.html

надеждинский район

большой камень

приморский край

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, надеждинский район, большой камень, приморский край, приморский краевой суд