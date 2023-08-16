https://ria.ru/20230816/abkhazii-1890450601.html
Президента Абхазии прооперировали в Москве
Президента Абхазии прооперировали в Москве - РИА Новости, 16.08.2023
Президента Абхазии прооперировали в Москве
Президенту Абхазии Аслану Бжании сделали операцию в Москве, состоянию его здоровья ничего не угрожает, сообщает в среду пресс-служба главы республики. РИА Новости, 16.08.2023
2023-08-16T17:25
2023-08-16T17:25
2023-08-16T17:25
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СУХУМ, 16 авг – РИА Новости. Президенту Абхазии Аслану Бжании сделали операцию в Москве, состоянию его здоровья ничего не угрожает, сообщает в среду пресс-служба главы республики. Ранее пресс-служба сообщала, что Бжания проходит медицинское обследование в Москве, предварительно, у него было обострение мочекаменной болезни. "После тщательной диагностики было проведено оперативное вмешательство. Процедура прошла успешно. Жизни и здоровью президента Аслана Бжании ничего не угрожает", - говорится в сообщении. Реабилитационный период у президента продлится несколько дней, после чего Бжания продолжит свою командировку в России, сообщили в пресс-службе.
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москва, абхазия, россия, аслан бжания
Москва, Абхазия, Россия, Аслан Бжания
Президента Абхазии прооперировали в Москве
Президенту Абхазии Бжании сделали операцию в Москве
СУХУМ, 16 авг – РИА Новости. Президенту Абхазии Аслану Бжании сделали операцию в Москве, состоянию его здоровья ничего не угрожает, сообщает в среду пресс-служба главы республики.
Ранее пресс-служба сообщала, что Бжания проходит медицинское обследование в Москве, предварительно, у него было обострение мочекаменной болезни.
"После тщательной диагностики было проведено оперативное вмешательство. Процедура прошла успешно. Жизни и здоровью президента Аслана Бжании ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Реабилитационный период у президента продлится несколько дней, после чего Бжания продолжит свою командировку в России
, сообщили в пресс-службе.
Президент Абхазии заявил о полной поддержке действий Путина