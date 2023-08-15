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Ростовский губернатор объяснил громкие звуки в районе Миллерово
Ростовский губернатор объяснил громкие звуки в районе Миллерово - РИА Новости, 15.08.2023
Ростовский губернатор объяснил громкие звуки в районе Миллерово
Громкие звуки рано утром в Миллерово связаны с отработкой отражения атаки беспилотников, объяснил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T06:41
2023-08-15T06:41
2023-08-15T08:29
миллерово
ростовская область
василий голубев
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Громкие звуки рано утром в Миллерово связаны с отработкой отражения атаки беспилотников, объяснил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram. "В ходе учебной тревоги охраной аэродрома там отрабатывалось отражение атаки БПЛА", — написал глава региона.По его словам, во время тренировки использовали учебную мишень и стрелковое оружие.Голубев призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам.
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миллерово, ростовская область, василий голубев
Миллерово, Ростовская область, Василий Голубев
Ростовский губернатор объяснил громкие звуки в районе Миллерово
Голубев: звуки в районе Миллерово связаны с учениями