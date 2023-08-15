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Ростовский губернатор объяснил громкие звуки в районе Миллерово - РИА Новости, 15.08.2023
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06:41 15.08.2023 (обновлено: 08:29 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/zvuki-1890103367.html
Ростовский губернатор объяснил громкие звуки в районе Миллерово
Ростовский губернатор объяснил громкие звуки в районе Миллерово - РИА Новости, 15.08.2023
Ростовский губернатор объяснил громкие звуки в районе Миллерово
Громкие звуки рано утром в Миллерово связаны с отработкой отражения атаки беспилотников, объяснил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T06:41
2023-08-15T08:29
миллерово
ростовская область
василий голубев
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Громкие звуки рано утром в Миллерово связаны с отработкой отражения атаки беспилотников, объяснил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram. &quot;В ходе учебной тревоги охраной аэродрома там отрабатывалось отражение атаки БПЛА&quot;, — написал глава региона.По его словам, во время тренировки использовали учебную мишень и стрелковое оружие.Голубев призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам.
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миллерово, ростовская область, василий голубев
Миллерово, Ростовская область, Василий Голубев
Ростовский губернатор объяснил громкие звуки в районе Миллерово

Голубев: звуки в районе Миллерово связаны с учениями

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГубернатор Ростовской области Василий Голубев
Губернатор Ростовской области Василий Голубев - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Губернатор Ростовской области Василий Голубев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Громкие звуки рано утром в Миллерово связаны с отработкой отражения атаки беспилотников, объяснил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram.
«

"В ходе учебной тревоги охраной аэродрома там отрабатывалось отражение атаки БПЛА", — написал глава региона.

По его словам, во время тренировки использовали учебную мишень и стрелковое оружие.
Голубев призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам.
Дрон в небе - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
В Калужской области открыли центр тестирования и испытания БПЛА
11 августа, 14:28
 
МиллеровоРостовская областьВасилий Голубев
 
 
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