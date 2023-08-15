https://ria.ru/20230815/zvuki-1890103367.html

Ростовский губернатор объяснил громкие звуки в районе Миллерово

Ростовский губернатор объяснил громкие звуки в районе Миллерово - РИА Новости, 15.08.2023

Ростовский губернатор объяснил громкие звуки в районе Миллерово

Громкие звуки рано утром в Миллерово связаны с отработкой отражения атаки беспилотников, объяснил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T06:41

2023-08-15T06:41

2023-08-15T08:29

миллерово

ростовская область

василий голубев

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Громкие звуки рано утром в Миллерово связаны с отработкой отражения атаки беспилотников, объяснил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram. "В ходе учебной тревоги охраной аэродрома там отрабатывалось отражение атаки БПЛА", — написал глава региона.По его словам, во время тренировки использовали учебную мишень и стрелковое оружие.Голубев призвал сохранять спокойствие и доверять только проверенным источникам.

https://ria.ru/20230811/tsentr-1889555897.html

миллерово

ростовская область

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миллерово, ростовская область, василий голубев