https://ria.ru/20230815/zhara-1890313009.html

Температура воздуха в Турции впервые поднялась почти до 50 градусов

Температура воздуха в Турции впервые поднялась почти до 50 градусов - РИА Новости, 15.08.2023

Температура воздуха в Турции впервые поднялась почти до 50 градусов

Власти Турции сообщили об установленном во вторник новом температурном рекорде в истории страны - термометры показали 49,5 градусов в провинции Эскишехир... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T23:18

2023-08-15T23:18

2023-08-15T23:24

турция

анкара (провинция)

погода

в мире

эскишехир (провинция)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149769/78/1497697870_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_e5fa0414ca862aa124dd2e790e39d168.jpg

СТАМБУЛ, 15 авг – РИА Новости. Власти Турции сообщили об установленном во вторник новом температурном рекорде в истории страны - термометры показали 49,5 градусов в провинции Эскишехир западнее Анкары. Об этом сообщил в соцсети X глава министерства Мехмет Озхасеки."Согласно данным министерства окружающей среды, градостроительства и климатических изменений, 15 августа зафиксирован новый температурный рекорд в истории Турции: 49,5 градусов в деревне Сарыджакая провинции Эскишехир", - написал Мехмет Озхасеки.Предыдущий рекорд - 49,1 градуса - был установлен в провинции Шырнак на юго-востоке страны в июле 2021 года.Эксперт по метеорологии, профессор Орхан Шен ранее сообщил, что в Центральной Анатолии, Центральной Эгеиде и Юго-Восточной Анатолии жара сохранится до воскресенья. В регионе Мраморного моря, в том числе в Стамбуле, температура в рамках нормы - порядка 28-30 градусов, но с влажностью не менее 80%.

https://ria.ru/20230810/turizm-1889117240.html

турция

анкара (провинция)

эскишехир (провинция)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

турция, анкара (провинция), погода, в мире, эскишехир (провинция)