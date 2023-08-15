https://ria.ru/20230815/zhara-1890313009.html
Температура воздуха в Турции впервые поднялась почти до 50 градусов
Температура воздуха в Турции впервые поднялась почти до 50 градусов - РИА Новости, 15.08.2023
Температура воздуха в Турции впервые поднялась почти до 50 градусов
Власти Турции сообщили об установленном во вторник новом температурном рекорде в истории страны - термометры показали 49,5 градусов в провинции Эскишехир... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T23:18
2023-08-15T23:18
2023-08-15T23:24
турция
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погода
в мире
эскишехир (провинция)
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СТАМБУЛ, 15 авг – РИА Новости. Власти Турции сообщили об установленном во вторник новом температурном рекорде в истории страны - термометры показали 49,5 градусов в провинции Эскишехир западнее Анкары. Об этом сообщил в соцсети X глава министерства Мехмет Озхасеки."Согласно данным министерства окружающей среды, градостроительства и климатических изменений, 15 августа зафиксирован новый температурный рекорд в истории Турции: 49,5 градусов в деревне Сарыджакая провинции Эскишехир", - написал Мехмет Озхасеки.Предыдущий рекорд - 49,1 градуса - был установлен в провинции Шырнак на юго-востоке страны в июле 2021 года.Эксперт по метеорологии, профессор Орхан Шен ранее сообщил, что в Центральной Анатолии, Центральной Эгеиде и Юго-Восточной Анатолии жара сохранится до воскресенья. В регионе Мраморного моря, в том числе в Стамбуле, температура в рамках нормы - порядка 28-30 градусов, но с влажностью не менее 80%.
https://ria.ru/20230810/turizm-1889117240.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, анкара (провинция), погода, в мире, эскишехир (провинция)
Турция, Анкара (провинция), Погода, В мире, Эскишехир (провинция)
Температура воздуха в Турции впервые поднялась почти до 50 градусов
Температура воздуха в Турции впервые в истории страны поднялась до 49,5 градуса