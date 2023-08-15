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В Латвии заявили, что могут с осени начать перевозить украинское зерно - РИА Новости, 15.08.2023
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16:47 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/zerno-1890249651.html
В Латвии заявили, что могут с осени начать перевозить украинское зерно
В Латвии заявили, что могут с осени начать перевозить украинское зерно - РИА Новости, 15.08.2023
В Латвии заявили, что могут с осени начать перевозить украинское зерно
"Латвийские железные дороги" могут с осени начать перевозить украинское зерно в латвийские порты в объеме до миллиона тонн в год, заявил во вторник глава... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T16:47
2023-08-15T16:47
экономика
россия
владимир путин
оон
латвийская железная дорога
украина
латвия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. "Латвийские железные дороги" могут с осени начать перевозить украинское зерно в латвийские порты в объеме до миллиона тонн в год, заявил во вторник глава компании Риналдс Плявниекс. "У нас на прошлой неделе была встреча с послом Украины в Латвии, наши сотрудники в это воскресенье вернулись из командировки с Украины, и мы видим, что примерно 500 тысяч-миллион тонн в год можно было бы провозить по этому транзитному коридору", - сказал Плявниекс в эфире Латвийского радио. Глава компании уточнил, что перевозки могут начаться осенью 2023 года. "До этого лета я абсолютно скептически относился к этому вопросу, считая, что для железной дороги такие промышленные объемы невозможны, потому что надо делать две-три перевалки... Но эти перевозки осуществляются, их достаточно для обслуживания Клайпедского порта. Они составляют несколько тысяч тонн в месяц, но возможности логистики и перевалки развиты... В настоящий момент есть возможность и для перевозки украинского зерна в Латвии", - сказал Плявниекс. Ранее Литва предложила перенести процедуры таможенной и фитосанитарной очистки украинского зерна с украинско-польской границы непосредственно в европейские порты, ждет согласия Польши. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована. После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг писало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
https://ria.ru/20230814/tsentr-1889986172.html
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экономика, россия, владимир путин, оон, латвийская железная дорога, украина, латвия
Экономика, Россия, Владимир Путин, ООН, Латвийская железная дорога, Украина, Латвия
В Латвии заявили, что могут с осени начать перевозить украинское зерно

В Латвии заявили, что скоро смогут перевозить до миллиона тонн украинского зерна

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. "Латвийские железные дороги" могут с осени начать перевозить украинское зерно в латвийские порты в объеме до миллиона тонн в год, заявил во вторник глава компании Риналдс Плявниекс.
«
"У нас на прошлой неделе была встреча с послом Украины в Латвии, наши сотрудники в это воскресенье вернулись из командировки с Украины, и мы видим, что примерно 500 тысяч-миллион тонн в год можно было бы провозить по этому транзитному коридору", - сказал Плявниекс в эфире Латвийского радио.
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Глава компании уточнил, что перевозки могут начаться осенью 2023 года.
«
"До этого лета я абсолютно скептически относился к этому вопросу, считая, что для железной дороги такие промышленные объемы невозможны, потому что надо делать две-три перевалки... Но эти перевозки осуществляются, их достаточно для обслуживания Клайпедского порта. Они составляют несколько тысяч тонн в месяц, но возможности логистики и перевалки развиты... В настоящий момент есть возможность и для перевозки украинского зерна в Латвии", - сказал Плявниекс.
Ранее Литва предложила перенести процедуры таможенной и фитосанитарной очистки украинского зерна с украинско-польской границы непосредственно в европейские порты, ждет согласия Польши.
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Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
После прекращения функционирования черноморской зерновой инициативы и сворачивания морского гуманитарного коридора все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, с полуночи 20 июля 2023 года рассматриваются как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима, сообщали в Минобороны РФ. Ранее агентство Блумберг писало, что ряд представителей бизнеса по морским грузоперевозкам уверен, что после истечения зерновой сделки никто "в здравом уме" не станет отправлять суда по небезопасным маршрутам на море.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинООНЛатвийская железная дорогаУкраинаЛатвия
 
 
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