https://ria.ru/20230815/zemletryasenie-1890093339.html

У берегов Камчатки произошло землетрясение

У берегов Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 15.08.2023

У берегов Камчатки произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Камчатском заливе Тихого океана у побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T02:07

2023-08-15T02:07

2023-08-15T02:07

происшествия

камчатка

тихий океан

российская академия наук

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Камчатском заливе Тихого океана у побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН. "По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, в Камчатском заливе Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5. Очаг располагался на глубине 61 километр под морским дном. Расстояние до ближайшего населенного пункта поселка Усть-Камчатск составило 58 километров", - говорится в сообщении. По данным главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах землетрясение не ощущалось, сообщения об этом от местных жителей не поступали. Угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений нет.

https://ria.ru/20230814/zemletryasenie-1890043180.html

камчатка

тихий океан

россия

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происшествия, камчатка, тихий океан, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия