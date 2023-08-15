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У берегов Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 15.08.2023
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02:07 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/zemletryasenie-1890093339.html
У берегов Камчатки произошло землетрясение
У берегов Камчатки произошло землетрясение - РИА Новости, 15.08.2023
У берегов Камчатки произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Камчатском заливе Тихого океана у побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T02:07
2023-08-15T02:07
происшествия
камчатка
тихий океан
российская академия наук
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Камчатском заливе Тихого океана у побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН. "По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, в Камчатском заливе Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5. Очаг располагался на глубине 61 километр под морским дном. Расстояние до ближайшего населенного пункта поселка Усть-Камчатск составило 58 километров", - говорится в сообщении. По данным главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах землетрясение не ощущалось, сообщения об этом от местных жителей не поступали. Угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений нет.
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камчатка
тихий океан
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происшествия, камчатка, тихий океан, российская академия наук, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Камчатка, Тихий океан, Российская академия наук, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
У берегов Камчатки произошло землетрясение

У побережья Камчатки в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 3,5

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкКамчатка
Камчатка - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 15 авг – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,5 произошло в Камчатском заливе Тихого океана у побережья Камчатки, сообщает Камчатский филиал геофизической службы РАН.
"По данным Камчатского филиала геофизической службы РАН, в Камчатском заливе Тихого океана зафиксировано землетрясение магнитудой 3,5. Очаг располагался на глубине 61 километр под морским дном. Расстояние до ближайшего населенного пункта поселка Усть-Камчатск составило 58 километров", - говорится в сообщении.
По данным главного управления МЧС России по Камчатскому краю, в населенных пунктах землетрясение не ощущалось, сообщения об этом от местных жителей не поступали. Угроза цунами не объявлялась. Жертв и разрушений нет.
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ПроисшествияКамчаткаТихий океанРоссийская академия наукМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Россия
 
 
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