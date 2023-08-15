Зеленский посетил бригады ВСУ на Мелитопольском направлении
Офис Зеленского сообщил о его визите в бригады ВСУ на Мелитопольском направлении
© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Запорожской области, встретился с бригадами ВСУ на мелитопольском направлении, сообщили в офисе Зеленского.
"Во время рабочей поездки в Запорожскую область президент Украины Владимир Зеленский побывал в расположениях бригад, которые ведут наступательные действия на мелитопольском направлении", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
По данным офиса, Зеленский также встретился с командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александром Тарнавским. Подразделения ВСУ, как утверждает офис Зеленского, доложили о потребностях в средствах радиоэлектронной борьбы, системах ПВО, беспилотных летательных аппаратах. По итогу встречи Зеленский распорядился вынести на рассмотрение ставки все потребности ВСУ и передать просьбу странам Запада.
Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал РИА Новости, что украинские войска в Запорожской области задействовали уже две трети резервов, которые подготовили для наступления.
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.