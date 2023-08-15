https://ria.ru/20230815/zelenskiy-1890254112.html

Зеленский посетил бригады ВСУ на Мелитопольском направлении

Зеленский посетил бригады ВСУ на Мелитопольском направлении - РИА Новости, 15.08.2023

Зеленский посетил бригады ВСУ на Мелитопольском направлении

Владимир Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Запорожской области, встретился с бригадами ВСУ на мелитопольском направлении, сообщили в офисе... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T17:00

2023-08-15T17:00

2023-08-15T17:04

специальная военная операция на украине

в мире

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запорожская область

вооруженные силы украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Запорожской области, встретился с бригадами ВСУ на мелитопольском направлении, сообщили в офисе Зеленского. "Во время рабочей поездки в Запорожскую область президент Украины Владимир Зеленский побывал в расположениях бригад, которые ведут наступательные действия на мелитопольском направлении", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. По данным офиса, Зеленский также встретился с командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александром Тарнавским. Подразделения ВСУ, как утверждает офис Зеленского, доложили о потребностях в средствах радиоэлектронной борьбы, системах ПВО, беспилотных летательных аппаратах. По итогу встречи Зеленский распорядился вынести на рассмотрение ставки все потребности ВСУ и передать просьбу странам Запада. Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал РИА Новости, что украинские войска в Запорожской области задействовали уже две трети резервов, которые подготовили для наступления. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.

https://ria.ru/20230815/kontrnastuplenie-1890118394.html

https://ria.ru/20230815/zelenskiy-1890101187.html

https://ria.ru/20230815/ukraina-1889998948.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, владимир зеленский, украина, запорожская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр