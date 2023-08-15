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Зеленский посетил бригады ВСУ на Мелитопольском направлении - РИА Новости, 15.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:00 15.08.2023 (обновлено: 17:04 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/zelenskiy-1890254112.html
Зеленский посетил бригады ВСУ на Мелитопольском направлении
Зеленский посетил бригады ВСУ на Мелитопольском направлении - РИА Новости, 15.08.2023
Зеленский посетил бригады ВСУ на Мелитопольском направлении
Владимир Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Запорожской области, встретился с бригадами ВСУ на мелитопольском направлении, сообщили в офисе... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T17:00
2023-08-15T17:04
специальная военная операция на украине
в мире
россия
владимир зеленский
украина
запорожская область
вооруженные силы украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Запорожской области, встретился с бригадами ВСУ на мелитопольском направлении, сообщили в офисе Зеленского. "Во время рабочей поездки в Запорожскую область президент Украины Владимир Зеленский побывал в расположениях бригад, которые ведут наступательные действия на мелитопольском направлении", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. По данным офиса, Зеленский также встретился с командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александром Тарнавским. Подразделения ВСУ, как утверждает офис Зеленского, доложили о потребностях в средствах радиоэлектронной борьбы, системах ПВО, беспилотных летательных аппаратах. По итогу встречи Зеленский распорядился вынести на рассмотрение ставки все потребности ВСУ и передать просьбу странам Запада. Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал РИА Новости, что украинские войска в Запорожской области задействовали уже две трети резервов, которые подготовили для наступления. Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа". Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
https://ria.ru/20230815/kontrnastuplenie-1890118394.html
https://ria.ru/20230815/zelenskiy-1890101187.html
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россия
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в мире, россия, владимир зеленский, украина, запорожская область, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Владимир Зеленский, Украина, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
Зеленский посетил бригады ВСУ на Мелитопольском направлении

Офис Зеленского сообщил о его визите в бригады ВСУ на Мелитопольском направлении

© AP Photo / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский посетил подконтрольную Киеву часть Запорожской области, встретился с бригадами ВСУ на мелитопольском направлении, сообщили в офисе Зеленского.
"Во время рабочей поездки в Запорожскую область президент Украины Владимир Зеленский побывал в расположениях бригад, которые ведут наступательные действия на мелитопольском направлении", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
"Невозможно пройти". Стало известно, что Россия устроила ВСУ
Вчера, 09:33
По данным офиса, Зеленский также встретился с командующим оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александром Тарнавским. Подразделения ВСУ, как утверждает офис Зеленского, доложили о потребностях в средствах радиоэлектронной борьбы, системах ПВО, беспилотных летательных аппаратах. По итогу встречи Зеленский распорядился вынести на рассмотрение ставки все потребности ВСУ и передать просьбу странам Запада.
Ранее глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщал РИА Новости, что украинские войска в Запорожской области задействовали уже две трети резервов, которые подготовили для наступления.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
"Бери деньги": Зеленскому дали прощальный совет
Вчера, 05:39
Украинское контрнаступление на южнодонецком, артемовском и в первую очередь запорожском направлениях началось 4 июня. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе широко разрекламированными танками Leopard – впоследствии кадры с дымящимися на поле боя машинами вызвали резонанс на Западе. Как констатировал 21 июля президент РФ Владимир Путин, результатов у украинских войск, "во всяком случае пока", нет, а западные кураторы "явно разочарованы" ходом "контрнаступа".
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала "контрнаступления", за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники – 26 самолетов, девять вертолетов, 1 831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американскую БМП Bradley.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Осталось недолго. Зеленский подписал себе приговор
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияВладимир ЗеленскийУкраинаЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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