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"Бери деньги": Зеленскому дали прощальный совет - РИА Новости, 15.08.2023
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05:39 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/zelenskiy-1890101187.html
"Бери деньги": Зеленскому дали прощальный совет
"Бери деньги": Зеленскому дали прощальный совет - РИА Новости, 15.08.2023
"Бери деньги": Зеленскому дали прощальный совет
Пользователи Twitter негативно отреагировали на слова Владимира Зеленского о "победе" Украины и дали совет побыстрее закончить конфликт. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T05:39
2023-08-15T05:39
в мире
украина
киев
владимир зеленский
владимир путин
twitter
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно отреагировали на слова Владимира Зеленского о "победе" Украины и дали совет побыстрее закончить конфликт.Ранее Зеленский заявил, что "весь адреналин и все эмоции страны" должны быть на передовой, а все личные интересы должны быть отложены до "победы" Украины."Адреналин и кокаин", — пошутил Perseus."Заключите мир, пока не стало слишком поздно!" — посоветовал Peter Menke."Оставь нас в покое", — возмутился Moo Pie."Пустая трата времени и денег", — заметил Johny."Заткнись. Бери свои деньги и беги. Преступник", — дал совет DJ*Liberty."До последнего украинца! Столько, сколько потребуется!" — написал Joelblack"Наступление перешло в оборону", — отметил KeepFlossing"Украинцам не хватает кладбищ, общие могилы становятся обычной практикой. Когда Вам этого будет достаточно? Начинайте мирные переговоры", — посетовала Maria Yasmin Arimova."Голос отчаяния", — заметил Randy Norris."Украине конец", — подытожила Jacques de Molay.ВСУ начали 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников.
https://ria.ru/20230815/katastrofa-1890091582.html
https://ria.ru/20230815/rakety-1890093928.html
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в мире, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, twitter, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Twitter, Вооруженные силы Украины
"Бери деньги": Зеленскому дали прощальный совет

Пользователи Сети посоветовали Зеленскому взять свои деньги и закончить конфликт

© AP Photo / Mindaugas KulbisВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно отреагировали на слова Владимира Зеленского о "победе" Украины и дали совет побыстрее закончить конфликт.
Ранее Зеленский заявил, что "весь адреналин и все эмоции страны" должны быть на передовой, а все личные интересы должны быть отложены до "победы" Украины.
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"Адреналин и кокаин", — пошутил Perseus.
"Заключите мир, пока не стало слишком поздно!" — посоветовал Peter Menke.
"Оставь нас в покое", — возмутился Moo Pie.
"Пустая трата времени и денег", — заметил Johny.
«
"Заткнись. Бери свои деньги и беги. Преступник", — дал совет DJ*Liberty.
"До последнего украинца! Столько, сколько потребуется!" — написал Joelblack
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"Наступление перешло в оборону", — отметил KeepFlossing
"Украинцам не хватает кладбищ, общие могилы становятся обычной практикой. Когда Вам этого будет достаточно? Начинайте мирные переговоры", — посетовала Maria Yasmin Arimova.
«
"Голос отчаяния", — заметил Randy Norris.
"Украине конец", — подытожила Jacques de Molay.
ВСУ начали 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.
Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников.
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