https://ria.ru/20230815/zelenskiy-1890101187.html

"Бери деньги": Зеленскому дали прощальный совет

"Бери деньги": Зеленскому дали прощальный совет - РИА Новости, 15.08.2023

"Бери деньги": Зеленскому дали прощальный совет

Пользователи Twitter негативно отреагировали на слова Владимира Зеленского о "победе" Украины и дали совет побыстрее закончить конфликт. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T05:39

2023-08-15T05:39

2023-08-15T05:39

в мире

украина

киев

владимир зеленский

владимир путин

twitter

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Пользователи Twitter негативно отреагировали на слова Владимира Зеленского о "победе" Украины и дали совет побыстрее закончить конфликт.Ранее Зеленский заявил, что "весь адреналин и все эмоции страны" должны быть на передовой, а все личные интересы должны быть отложены до "победы" Украины."Адреналин и кокаин", — пошутил Perseus."Заключите мир, пока не стало слишком поздно!" — посоветовал Peter Menke."Оставь нас в покое", — возмутился Moo Pie."Пустая трата времени и денег", — заметил Johny."Заткнись. Бери свои деньги и беги. Преступник", — дал совет DJ*Liberty."До последнего украинца! Столько, сколько потребуется!" — написал Joelblack"Наступление перешло в оборону", — отметил KeepFlossing"Украинцам не хватает кладбищ, общие могилы становятся обычной практикой. Когда Вам этого будет достаточно? Начинайте мирные переговоры", — посетовала Maria Yasmin Arimova."Голос отчаяния", — заметил Randy Norris."Украине конец", — подытожила Jacques de Molay.ВСУ начали 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников.

https://ria.ru/20230815/katastrofa-1890091582.html

https://ria.ru/20230815/rakety-1890093928.html

https://ria.ru/20230815/lovushka-1890096486.html

украина

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, владимир путин, twitter, вооруженные силы украины