https://ria.ru/20230815/zaymy-1890098352.html

Россияне стали чаще занимать в МФО на крупные покупки

Россияне стали чаще занимать в МФО на крупные покупки - РИА Новости, 15.08.2023

Россияне стали чаще занимать в МФО на крупные покупки

Россияне на фоне ослабления рубля стали чаще занимать в микрофинансовых организациях (МФО) на крупные покупки: за два летних месяца доля таких ссуд выросла... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T04:08

2023-08-15T04:08

2023-08-15T04:08

экономика

россия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Россияне на фоне ослабления рубля стали чаще занимать в микрофинансовых организациях (МФО) на крупные покупки: за два летних месяца доля таких ссуд выросла почти в два раза по сравнению с весной, выяснили для РИА Новости аналитики финансовой онлайн-платформы Webbankir. Рубль с начала лета ускорил падение против основных валют. В частности, доллар за два первых летних месяца подскочил на 10,5 рубля (+13%), до 91,6 рубля. В августе снижение продолжилось: в понедельник курс доллара впервые с 23 марта 2022 года поднялся выше 101 рубля. "Из-за роста доллара в России увеличилась доля займов на крупные покупки и непредвиденные расходы. За летние месяцы доля займов на крупные покупки (такие как электроника, бытовая техника, одежда и мебель) выросла почти в два раза. Если в апреле–мае 2023 года она составляла 5,2%, то в июне–июле подскочила до 10,3%", - выяснили эксперты, проанализировав более чем 100 тысяч займов, выданных по всей России, в июне–июле 2023 года по сравнению с двумя предыдущими месяцами. Согласно данным аналитиков, ранее она, напротив, снижалась и весной 2023 года достигла своего минимума за последние пару лет. Также летом выросла, хоть и не так значительно, доля займов, которые россияне берут на неотложные нужды: к этой категории относятся заявки, в которых люди делают акцент на том, что деньги им понадобились срочно. Весной, по данным Webbankir, на подобные заявки приходилось 17%, теперь – 21,2%. Аналитики отмечают, что подобная тенденция характерна для периодов экономической турбулентности, когда людям становится сложнее планировать свой бюджет и возникает вероятность непредвиденных расходов. "Последний год мы наблюдали снижение спроса на дорогостоящие приобретения, потому что люди придерживались более экономной модели потребления. Но с конца весны, когда курс доллара по отношению к рублю пошел резко вверх, тренд радикально переменился", - добавили в компании. По их словам, на фоне ослабления национальной валюты россияне скупают технику, электронику и другие товары, приобретение которых они ранее откладывали на потом. Подобная тактика не всегда рациональна и не помогает сохранить сбережения, но это традиционное явление для периодов ослабления рубля.

https://ria.ru/20230423/zaym-1867155001.html

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экономика, россия