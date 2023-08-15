https://ria.ru/20230815/zaryade-1890284618.html
Парк "Зарядье" возобновил работу
Парк "Зарядье" возобновил работу - РИА Новости, 15.08.2023
Парк "Зарядье" возобновил работу
Парк "Зарядье" в Москве работает в штатном режиме после закрытия из-за поступления ранее информации о нахождении на территории неопознанного устройства,... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T18:54
2023-08-15T18:54
2023-08-15T19:02
зарядье
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Парк "Зарядье" в Москве работает в штатном режиме после закрытия из-за поступления ранее информации о нахождении на территории неопознанного устройства, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.Ранее доступ на территорию парка "Зарядье" был временно закрыт в связи с поступившей информацией о нахождении неопознанного устройства, работники и посетители парка были эвакуированы."Работы по проверке закончены. Парк работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.По словам пресс-службы, опасных устройств на территории парка обнаружено не было.
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зарядье, москва
Парк "Зарядье" возобновил работу
В "Зарядье" не обнаружили опасных устройств, парк возобновил работу
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Парк "Зарядье" в Москве работает в штатном режиме после закрытия из-за поступления ранее информации о нахождении на территории неопознанного устройства, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.
Ранее доступ на территорию парка "Зарядье" был временно закрыт в связи с поступившей информацией о нахождении неопознанного устройства, работники и посетители парка были эвакуированы.
"Работы по проверке закончены. Парк работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.
По словам пресс-службы, опасных устройств на территории парка обнаружено не было.
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