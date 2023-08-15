https://ria.ru/20230815/zaryade-1890284618.html

Парк "Зарядье" возобновил работу

Парк "Зарядье" возобновил работу - РИА Новости, 15.08.2023

Парк "Зарядье" возобновил работу

Парк "Зарядье" в Москве работает в штатном режиме после закрытия из-за поступления ранее информации о нахождении на территории неопознанного устройства,... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T18:54

2023-08-15T18:54

2023-08-15T19:02

зарядье

москва

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Парк "Зарядье" в Москве работает в штатном режиме после закрытия из-за поступления ранее информации о нахождении на территории неопознанного устройства, сообщили РИА Новости в пресс-службе парка.Ранее доступ на территорию парка "Зарядье" был временно закрыт в связи с поступившей информацией о нахождении неопознанного устройства, работники и посетители парка были эвакуированы."Работы по проверке закончены. Парк работает в штатном режиме", - рассказали в пресс-службе.По словам пресс-службы, опасных устройств на территории парка обнаружено не было.

https://ria.ru/20230814/mina-1890060223.html

москва

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

зарядье, москва