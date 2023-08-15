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В Москве сообщили о неопознанном устройстве на территории парка "Зарядье" - РИА Новости, 15.08.2023
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18:02 15.08.2023 (обновлено: 18:51 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/zaryade-1890267187.html
В Москве сообщили о неопознанном устройстве на территории парка "Зарядье"
В Москве сообщили о неопознанном устройстве на территории парка "Зарядье" - РИА Новости, 15.08.2023
В Москве сообщили о неопознанном устройстве на территории парка "Зарядье"
Доступ на территорию парка "Зарядье" временно закрыт из-за информации о неопознанном устройстве, говорится на сайте парка. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T18:02
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москва
зарядье
происшествия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Доступ на территорию парка "Зарядье" временно закрыт из-за информации о неопознанном устройстве, говорится на сайте парка."Доступ на территорию парка временно закрыт в связи с поступившей информацией о нахождении неопознанного устройства", — говорится в сообщении.Уточняется, что работники и посетители эвакуированы. На месте работают кинологические службы.
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москва, зарядье, происшествия
Москва, Зарядье, Происшествия
В Москве сообщили о неопознанном устройстве на территории парка "Зарядье"

Московский парк "Зарядье" эвакуировали из-за неопознанного устройства

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкОтдыхающие на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве
Отдыхающие на Парящем мосту в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Отдыхающие на Парящем мосту в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Доступ на территорию парка "Зарядье" временно закрыт из-за информации о неопознанном устройстве, говорится на сайте парка.
«
"Доступ на территорию парка временно закрыт в связи с поступившей информацией о нахождении неопознанного устройства", — говорится в сообщении.
Уточняется, что работники и посетители эвакуированы. На месте работают кинологические службы.
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