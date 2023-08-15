https://ria.ru/20230815/zaryade-1890267187.html

В Москве сообщили о неопознанном устройстве на территории парка "Зарядье"

В Москве сообщили о неопознанном устройстве на территории парка "Зарядье" - РИА Новости, 15.08.2023

В Москве сообщили о неопознанном устройстве на территории парка "Зарядье"

Доступ на территорию парка "Зарядье" временно закрыт из-за информации о неопознанном устройстве, говорится на сайте парка. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T18:02

2023-08-15T18:02

2023-08-15T18:51

москва

зарядье

происшествия

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Доступ на территорию парка "Зарядье" временно закрыт из-за информации о неопознанном устройстве, говорится на сайте парка."Доступ на территорию парка временно закрыт в связи с поступившей информацией о нахождении неопознанного устройства", — говорится в сообщении.Уточняется, что работники и посетители эвакуированы. На месте работают кинологические службы.

https://ria.ru/20230814/mina-1890060223.html

москва

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

москва, зарядье, происшествия