https://ria.ru/20230815/zaryade-1890267187.html
В Москве сообщили о неопознанном устройстве на территории парка "Зарядье"
В Москве сообщили о неопознанном устройстве на территории парка "Зарядье" - РИА Новости, 15.08.2023
В Москве сообщили о неопознанном устройстве на территории парка "Зарядье"
Доступ на территорию парка "Зарядье" временно закрыт из-за информации о неопознанном устройстве, говорится на сайте парка. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T18:02
2023-08-15T18:02
2023-08-15T18:51
москва
зарядье
происшествия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Доступ на территорию парка "Зарядье" временно закрыт из-за информации о неопознанном устройстве, говорится на сайте парка."Доступ на территорию парка временно закрыт в связи с поступившей информацией о нахождении неопознанного устройства", — говорится в сообщении.Уточняется, что работники и посетители эвакуированы. На месте работают кинологические службы.
https://ria.ru/20230814/mina-1890060223.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, зарядье, происшествия
Москва, Зарядье, Происшествия
В Москве сообщили о неопознанном устройстве на территории парка "Зарядье"
Московский парк "Зарядье" эвакуировали из-за неопознанного устройства