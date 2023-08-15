https://ria.ru/20230815/zaderzhanie-1890199385.html
СМИ: в Британии задержали трех человек по подозрению в шпионаже на Россию
СМИ: в Британии задержали трех человек по подозрению в шпионаже на Россию - РИА Новости, 15.08.2023
СМИ: в Британии задержали трех человек по подозрению в шпионаже на Россию
Три гражданина Болгарии были задержаны в Великобритании по подозрению в шпионаже якобы в пользу России, сообщают британские СМИ. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:07
2023-08-15T14:07
2023-08-15T14:07
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болгария
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Три гражданина Болгарии были задержаны в Великобритании по подозрению в шпионаже якобы в пользу России, сообщают британские СМИ. Указывается, что задержанные находятся под стражей с февраля, суд над ними должен состояться в Лондоне в январе 2024 года. "Трое подозреваемых шпионов в пользу России в Великобритании были задержаны, им были предъявлены обвинения в рамках крупного расследования по вопросам национальной безопасности", - говорится в сообщении телерадиовещательной корпорации Би-би-си. По ее данным, задержанными являются 45-летний Орлин Русев, 41-летний Бизер Джамбазов и 31-летняя Катрин Иванова. Отмечается, что задержанные являются гражданами Болгарии, однако проживают в Великобритании уже много лет. По утверждению властей, все трое якобы работают на российские спецслужбы, им выдвинули обвинения в хранении фальшивых документов с ненадлежащими намерениями, следует из материала СМИ. По ее данным, речь идет о документах, удостоверяющих личность, таких стран, как Британия, Болгария, Франция, Италия, Испании и других.
https://ria.ru/20230814/zaderzhanie-1889923010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, болгария, великобритания, россия
В мире, Болгария, Великобритания, Россия
СМИ: в Британии задержали трех человек по подозрению в шпионаже на Россию
Би-би-си: в Британии задержали троих болгар по подозрению в шпионаже на Россию