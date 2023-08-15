https://ria.ru/20230815/zaderzhanie-1890142464.html

Посольство не получало информации о задержании фигуранта по делу Карлова

Посольство не получало информации о задержании фигуранта по делу Карлова - РИА Новости, 15.08.2023

Посольство не получало информации о задержании фигуранта по делу Карлова

Посольство РФ в Анкаре заявило РИА Новости, что не получало информации от турецких правоохранительных органов о задержании фигуранта по делу об убийстве посла... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:10

2023-08-15T11:10

2023-08-15T11:16

андрей карлов

турция

россия

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АНКАРА, 15 авг – РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре заявило РИА Новости, что не получало информации от турецких правоохранительных органов о задержании фигуранта по делу об убийстве посла Андрея Карлова.Турецкие СМИ сообщили о задержании в ходе операции в Стамбуле "важного фигуранта" в деле об убийстве экс-посла РФ в Анкаре Андрея Карлова. Телеканал A Haber утверждает, что задержанной является женщина, являющейся супругой одного из причастных к убийству российского дипломата."Нет", - заявили РИА Новости в посольстве в ответ на вопрос, получало ли российское диппредставительство информацию от турецких правоохранительных органов на этот счет.Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России.Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.

https://ria.ru/20230623/karpov-1879962524.html

турция

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

андрей карлов, турция, россия