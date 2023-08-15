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Посольство не получало информации о задержании фигуранта по делу Карлова - РИА Новости, 15.08.2023
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11:10 15.08.2023 (обновлено: 11:16 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/zaderzhanie-1890142464.html
Посольство не получало информации о задержании фигуранта по делу Карлова
Посольство не получало информации о задержании фигуранта по делу Карлова - РИА Новости, 15.08.2023
Посольство не получало информации о задержании фигуранта по делу Карлова
Посольство РФ в Анкаре заявило РИА Новости, что не получало информации от турецких правоохранительных органов о задержании фигуранта по делу об убийстве посла... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:10
2023-08-15T11:16
андрей карлов
турция
россия
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АНКАРА, 15 авг – РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре заявило РИА Новости, что не получало информации от турецких правоохранительных органов о задержании фигуранта по делу об убийстве посла Андрея Карлова.Турецкие СМИ сообщили о задержании в ходе операции в Стамбуле "важного фигуранта" в деле об убийстве экс-посла РФ в Анкаре Андрея Карлова. Телеканал A Haber утверждает, что задержанной является женщина, являющейся супругой одного из причастных к убийству российского дипломата."Нет", - заявили РИА Новости в посольстве в ответ на вопрос, получало ли российское диппредставительство информацию от турецких правоохранительных органов на этот счет.Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России.Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.
https://ria.ru/20230623/karpov-1879962524.html
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Влада Копылова
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60
андрей карлов, турция, россия
Андрей Карлов, Турция, Россия
Посольство не получало информации о задержании фигуранта по делу Карлова

Посольство России не получало информации о задержании фигуранта по делу Карлова

© Посольство России в Турции | Перейти в медиабанкАндрей Карлов
Андрей Карлов
© Посольство России в Турции
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Андрей Карлов. Архивное фото
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АНКАРА, 15 авг – РИА Новости. Посольство РФ в Анкаре заявило РИА Новости, что не получало информации от турецких правоохранительных органов о задержании фигуранта по делу об убийстве посла Андрея Карлова.
Турецкие СМИ сообщили о задержании в ходе операции в Стамбуле "важного фигуранта" в деле об убийстве экс-посла РФ в Анкаре Андрея Карлова. Телеканал A Haber утверждает, что задержанной является женщина, являющейся супругой одного из причастных к убийству российского дипломата.
"Нет", - заявили РИА Новости в посольстве в ответ на вопрос, получало ли российское диппредставительство информацию от турецких правоохранительных органов на этот счет.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России.
Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.
Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Суд в Турции рассказал новые подробности убийства посла России Карлова
23 июня, 11:24
 
Андрей КарловТурцияРоссия
 
 
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