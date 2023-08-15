https://ria.ru/20230815/yellen-1890247046.html

Министр финансов США призналась, что съела в Китае галлюциногенные грибы

Министр финансов США призналась, что съела в Китае галлюциногенные грибы - РИА Новости, 15.08.2023

Министр финансов США призналась, что съела в Китае галлюциногенные грибы

Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в интервью телеканалу CNN, что во время недавнего визита в Китай съела "вкусные" грибы с галлюциногенными свойствами. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T16:41

2023-08-15T16:41

2023-08-15T18:16

сша

китай

пекин

джанет йеллен

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/07/1870356739_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_07170d50ccb16283795e5f05bdeba466.jpg

ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в интервью телеканалу CNN, что во время недавнего визита в Китай съела "вкусные" грибы с галлюциногенными свойствами.По словам 77-летней женщины, в июле она посетила Пекин. Там министр вместе с большой компанией зашла в "очень хороший" местный ресторан. "Там было вкусное блюдо из грибов. Я не знала, что эти грибы обладают галлюциногенными свойствами. Я узнала об этом позднее", — рассказала Йеллен.На вопрос, были ли у нее после этого видения, министр засмеялась. Она выразила уверенность, что грибы приготовили правильно, поэтому никаких последствий у нее или у кого-либо из ее компании не было.В блюде, которое ела Йеллен, ранее опознали дикие грибы Lanmaoa asiatica. Они растут в китайской провинции Юньнань. Ученые говорят, что пока им не удалось определить конкретное вещество, ответственное за галлюциногенность этих грибов.

https://ria.ru/20230628/biznesmeny-1880901877.html

https://ria.ru/20230610/potreblenie-1877343400.html

сша

китай

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, китай, пекин, джанет йеллен, в мире