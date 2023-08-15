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Министр финансов США призналась, что съела в Китае галлюциногенные грибы - РИА Новости, 15.08.2023
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16:41 15.08.2023 (обновлено: 18:16 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/yellen-1890247046.html
Министр финансов США призналась, что съела в Китае галлюциногенные грибы
Министр финансов США призналась, что съела в Китае галлюциногенные грибы - РИА Новости, 15.08.2023
Министр финансов США призналась, что съела в Китае галлюциногенные грибы
Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в интервью телеканалу CNN, что во время недавнего визита в Китай съела "вкусные" грибы с галлюциногенными свойствами. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T16:41
2023-08-15T18:16
сша
китай
пекин
джанет йеллен
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ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в интервью телеканалу CNN, что во время недавнего визита в Китай съела "вкусные" грибы с галлюциногенными свойствами.По словам 77-летней женщины, в июле она посетила Пекин. Там министр вместе с большой компанией зашла в "очень хороший" местный ресторан. "Там было вкусное блюдо из грибов. Я не знала, что эти грибы обладают галлюциногенными свойствами. Я узнала об этом позднее", — рассказала Йеллен.На вопрос, были ли у нее после этого видения, министр засмеялась. Она выразила уверенность, что грибы приготовили правильно, поэтому никаких последствий у нее или у кого-либо из ее компании не было.В блюде, которое ела Йеллен, ранее опознали дикие грибы Lanmaoa asiatica. Они растут в китайской провинции Юньнань. Ученые говорят, что пока им не удалось определить конкретное вещество, ответственное за галлюциногенность этих грибов.
https://ria.ru/20230628/biznesmeny-1880901877.html
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сша, китай, пекин, джанет йеллен, в мире
США, Китай, Пекин, Джанет Йеллен, В мире
Министр финансов США призналась, что съела в Китае галлюциногенные грибы

Йеллен призналась, что съела галлюциногенные грибы в Китае, но эффекта не было

© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр финансов США Джанет Йеллен
Министр финансов США Джанет Йеллен - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр финансов США Джанет Йеллен. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 авг — РИА Новости. Министр финансов США Джанет Йеллен заявила в интервью телеканалу CNN, что во время недавнего визита в Китай съела "вкусные" грибы с галлюциногенными свойствами.
По словам 77-летней женщины, в июле она посетила Пекин. Там министр вместе с большой компанией зашла в "очень хороший" местный ресторан.
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"Там было вкусное блюдо из грибов. Я не знала, что эти грибы обладают галлюциногенными свойствами. Я узнала об этом позднее", — рассказала Йеллен.
На вопрос, были ли у нее после этого видения, министр засмеялась. Она выразила уверенность, что грибы приготовили правильно, поэтому никаких последствий у нее или у кого-либо из ее компании не было.
В блюде, которое ела Йеллен, ранее опознали дикие грибы Lanmaoa asiatica. Они растут в китайской провинции Юньнань. Ученые говорят, что пока им не удалось определить конкретное вещество, ответственное за галлюциногенность этих грибов.
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