https://ria.ru/20230815/yakovlev-1890242599.html

Корпорация "Иркут" завершила переименование

Корпорация "Иркут" завершила переименование - РИА Новости, 15.08.2023

Корпорация "Иркут" завершила переименование

ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") завершило корпоративные процедуры по смене названия с Корпорации "Иркут", говорится в релизе Объединенной... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T16:24

2023-08-15T16:24

2023-08-15T16:56

экономика

иркут (корпорация)

объединенная авиастроительная корпорация (оак)

ростех

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0f/1589271463_0:107:3072:1834_1920x0_80_0_0_edda92b384e0a853358c340693263a69.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") завершило корпоративные процедуры по смене названия с Корпорации "Иркут", говорится в релизе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Корпорация "Иркут" сообщила о своем переименовании в июле, представив новый бренд – "Яковлев". Уточнялось, что решение было принято с учетом роста географии и компетенций компании в области гражданской авиации за последние годы. ОКБ Яковлева с 2004 года являлось частью корпорации "Иркут". "Корпоративные процедуры по переименованию Корпорации "Иркут" завершены, теперь компания официально носит название ПАО "Яковлев". Решением внеочередного общего собрания акционеров утвержден обновленный устав компании, содержащий новое фирменное наименование – ПАО "Яковлев". Кроме того, соответствующая запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц", - говорится в релизе ОАК. Сообщается также, что в ближайшее время название "Яковлев" будет интегрировано во все официальные атрибуты компании - сайт, корпоративные почтовые адреса, бланки документов и рекламно-информационные материалы. ПАО "Яковлев" обеспечивает полный цикл работ по проектированию, испытаниям, производству, маркетингу, реализации и послепродажному обслуживанию гражданской авиационной техники. Основными проектами компании являются отечественные гражданские авиалайнеры нового поколения – региональный самолет SJ-100, а также среднемагистральный МС-21. В компании работают более 20 тысяч сотрудников.

https://ria.ru/20230804/zamena-1888092950.html

https://ria.ru/20230726/ssj-1886475135.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, иркут (корпорация), объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех