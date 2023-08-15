https://ria.ru/20230815/yakovlev-1890242599.html
Корпорация "Иркут" завершила переименование
Корпорация "Иркут" завершила переименование - РИА Новости, 15.08.2023
Корпорация "Иркут" завершила переименование
ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") завершило корпоративные процедуры по смене названия с Корпорации "Иркут", говорится в релизе Объединенной... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T16:24
2023-08-15T16:24
2023-08-15T16:56
экономика
иркут (корпорация)
объединенная авиастроительная корпорация (оак)
ростех
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") завершило корпоративные процедуры по смене названия с Корпорации "Иркут", говорится в релизе Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Корпорация "Иркут" сообщила о своем переименовании в июле, представив новый бренд – "Яковлев". Уточнялось, что решение было принято с учетом роста географии и компетенций компании в области гражданской авиации за последние годы. ОКБ Яковлева с 2004 года являлось частью корпорации "Иркут". "Корпоративные процедуры по переименованию Корпорации "Иркут" завершены, теперь компания официально носит название ПАО "Яковлев". Решением внеочередного общего собрания акционеров утвержден обновленный устав компании, содержащий новое фирменное наименование – ПАО "Яковлев". Кроме того, соответствующая запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц", - говорится в релизе ОАК. Сообщается также, что в ближайшее время название "Яковлев" будет интегрировано во все официальные атрибуты компании - сайт, корпоративные почтовые адреса, бланки документов и рекламно-информационные материалы. ПАО "Яковлев" обеспечивает полный цикл работ по проектированию, испытаниям, производству, маркетингу, реализации и послепродажному обслуживанию гражданской авиационной техники. Основными проектами компании являются отечественные гражданские авиалайнеры нового поколения – региональный самолет SJ-100, а также среднемагистральный МС-21. В компании работают более 20 тысяч сотрудников.
https://ria.ru/20230804/zamena-1888092950.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, иркут (корпорация), объединенная авиастроительная корпорация (оак), ростех
Экономика, Иркут (корпорация), Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК), Ростех
Корпорация "Иркут" завершила переименование
"Иркут" завершил корпоративные процедуры по смене названия на ПАО "Яковлев"
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости.
ПАО "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех") завершило корпоративные процедуры по смене названия с Корпорации "Иркут", говорится в релизе
Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
Корпорация "Иркут" сообщила о своем переименовании в июле, представив новый бренд – "Яковлев". Уточнялось, что решение было принято с учетом роста географии и компетенций компании в области гражданской авиации за последние годы. ОКБ Яковлева с 2004 года являлось частью корпорации "Иркут".
В ПАО "Яковлев" ищут замену немецкому двигателю на Як-152
"Корпоративные процедуры по переименованию Корпорации "Иркут" завершены, теперь компания официально носит название ПАО "Яковлев". Решением внеочередного общего собрания акционеров утвержден обновленный устав компании, содержащий новое фирменное наименование – ПАО "Яковлев". Кроме того, соответствующая запись внесена в Единый государственный реестр юридических лиц", - говорится в релизе ОАК.
Сообщается также, что в ближайшее время название "Яковлев" будет интегрировано во все официальные атрибуты компании - сайт, корпоративные почтовые адреса, бланки документов и рекламно-информационные материалы.
ПАО "Яковлев" обеспечивает полный цикл работ по проектированию, испытаниям, производству, маркетингу, реализации и послепродажному обслуживанию гражданской авиационной техники. Основными проектами компании являются отечественные гражданские авиалайнеры нового поколения – региональный самолет SJ-100, а также среднемагистральный М
С-21. В компании работают более 20 тысяч сотрудников.
Обновленный SSJ получит название SJ-100